Spike și Livia Eftimie s-au împăcat! Cum au fost surprinși cei doi pe o plajă din Grecia

Livia Eftimie și Paul Mărăcine, cunoscut publicului drept Spike, au fost fotografiați împreună pe o plajă din Grecia.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
2. Livia Eftimie și Spike
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Livia Eftimie și Paul Mărăcine, cunoscut publicului drept Spike, au fost în centrul unei mari controverse, fiind criticați intens pentru relația lor, mai ales că Spike era considerat unul dintre cei mai buni prieteni al lui Cătălin Bordea.

Spike și Livia Eftimie s-au împăcat

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a dezvăluit faptul că el și soția lui, Livia Eftimie, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a confirmat despărțirea.

Fanii au fost surprinși când au aflat că Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a avut în perioada divorțului și o lungă perioadă după aceea o relație cu Spike, fostul cel mai bun prieten al comediantului. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat faptul că au ales să-și urmeze fericirea și să lupte pentru relația lor, indiferent de opinia celor din jur, alții i-au criticat vehement. Relația dintre Livia și Spike ajunsese însă la final în urmă cu câteva luni.

Dragostea pare să fi învins din nou speculațiile din spațiul public.

După o perioadă marcată de zvonuri privind o ruptură definitivă, Spike și Livia Eftimie au demonstrat că sentimentele dintre ei sunt mai vii ca niciodată. Cei doi au lăsat în urmă neînțelegerile și au fugit într-o vacanță romantică pe o insulă însorită din Grecia.

În ciuda mesajelor ambigue postate pe rețelele de socializare și a distanțării aparente din ultimele luni, realitatea arată o cu totul altă imagine. Imaginile recent apărute în presă îi înfățișează pe cei doi în ipostaze extrem de apropiate. Spike s-a arătat complet acaparat de partenera sa, oferindu-i gesturi pline de atenție și tandrețe pe plajă, semn că separarea temporară a fost doar o scurtă pauză de reflecție.

Vezi AICI imaginile!

Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie

Spike a vorbit acum deschis despre relația cu Livia Eftimie negând faptul că el ar fi fost cel care a dus la destrămarea acestui cuplu. Mai mult, artistul susține că relația de prietenie dintre el și Cătălin Bordea se stinsese de mult timp.

„Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă. Nu m-am dus să o trag de mână. Nu e ca și cum noi eram toți la club și după fugeam cu Livia. Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată. Eu și Cătălin eram de mult timp despărțiți. Eu am picat la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumos. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el”, a declarat Spike, la podcastul Fain și Simplu.

Spike a mai declarat că relația dintre Livia și Cătălin nu mai funcționa de foarte mult timp, Livia fiind cea care își dorea, de mulți ani, despărțirea.

„Livia era într-un proces de despărțire. O zic cu toată dragostea: Cătălin nu a vrut să accepte. Se vorbea de trei ani de zile. Eu am aflat când deja era ‘pa’ povestea, iar noi ne-am apropiat când Livia a venit la noi la studio. Atunci ne-a dat seama că avem într-adevăr ceva în comun. Ea era deja albă la față, cu ochii negri și în depresie. (…) Nu mă privește pe mine ce e între ei. Dar e nasol că nu s-a vorbit. Ea era prizonieră în propria relație. Mi-a zis: ‘Încerc să îi spun de doi ani. Spune-i tu'”, a mai spus artistul.

Spike l-a criticat dur pe Cătălin Bordea, declarând că acesta a rămas cu toate bunurile acumulate în timpul căsătoriei cu Livia și că a profitat de întreaga situație pentru a câștiga popularitate.

„A fost 10 ani lângă tine, ți-ai făcut o carieră pe numele ei și la sfârșit ți-a lăsat ție tot. Trebuia doar să o lași și pe ea în pace să își revină. Atât!”, a adăugat Spike.

Cătălin Bordea, despre relația dintre Livia, fosta lui soție, și Spike

Cătălin Bordea nu a vorbit prea des despre relația dintre fosta lui soție și Spike, însă de această dată a surprins cu declarațiile sale.

El a fost întrebat de Denise Rifai dacă l-a iertat pe Spike pentru tot ceea ce s-a întâmplat.

„Doamne, dar nici nu mi-am pus problema să-l iert. Niciodată nu mi-am pus problema să-i iert, nici pe el, nici pe ea. Niciodată. Atât de tare m-am detașat de ei, încât m-am concentrat pe mine. Nici măcar nu mi-am pus problema să-i iert, pentru că nu am ce să iert. Și nici nu și-au cerut scuze”, a declarat acesta.

Cătălin Bordea a ținut să precizeze că nu are resentimente pentru nimeni, deși întreaga situație a fost foarte neplăcută pentru el.

„Este foarte departe de mine sentimentul ăsta. Cred că dacă i-aș fi urât, procesul meu de vindecare ar fi durat mult mai mult. Ura te ține blocat în acel moment și nu te lasă să mergi mai departe. „Eu îmi doresc să le fie bine. Am o concepție poate mai ciudată. Ca eu să te urăsc pe tine, trebuie să îți fie bine. Dacă ești la pământ, mi se face milă și nu mai pot să te urăsc”, a spus Bordea.

Citește și:
Ce crede, de fapt, Răzvan Fodor, despre faptul că soția lui, Irina, este prezentatoarea „Asia Express' și „Chefi la cuțite': „Când a plecat ea…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Alexandra Stan, la un pas să piardă sarcina. Ce a dezvăluit abia acum artista: "Trăiam cu teamă..."
People
Alexandra Stan, la un pas să piardă sarcina. Ce a dezvăluit abia acum artista: "Trăiam cu teamă..."
Ce se întâmplă cu casa din Franța a cuplului George și Amal Clooney, pe care cei doi au fost forțați să o evacueze. Anunțul făcut de primarul localității
People
Ce se întâmplă cu casa din Franța a cuplului George și Amal Clooney, pe care cei doi au fost forțați să o evacueze. Anunțul făcut de primarul localității
Când începe la PRO TV serialul "Fără Urmă", cu Adela Popescu și Aylin Cadîr în rolurile principale. Anunțul este oficial
People
Când începe la PRO TV serialul "Fără Urmă", cu Adela Popescu și Aylin Cadîr în rolurile principale. Anunțul este oficial
Gigi Hadid și Bradley Cooper s-au căsătorit în secret? Detaliul care a atras atenția la Paris
People
Gigi Hadid și Bradley Cooper s-au căsătorit în secret? Detaliul care a atras atenția la Paris
Alina Pușcău, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Cu ce problemă gravă se confruntă modelul: "Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că..."
People
Alina Pușcău, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Cu ce problemă gravă se confruntă modelul: "Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că..."
Ana Bodea, despre începutul relației cu Valentin Butnaru și lucrurile pe care le apreciază la partenerul ei: "Sprijinul, încrederea și iubirea lui au însemnat enorm..."
People
Ana Bodea, despre începutul relației cu Valentin Butnaru și lucrurile pe care le apreciază la partenerul ei: "Sprijinul, încrederea și iubirea lui au însemnat enorm..."
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Roxana Nemeș a dezvăluit imagini emoționante cu gemenii ei. Ce a povestit abia acum despre modul în care a rămas însărcinată: "După ani de încercări și diagnosticul de infertilitate..."
Roxana Nemeș a dezvăluit imagini emoționante cu gemenii ei. Ce a povestit abia acum despre modul în care a rămas însărcinată: "După ani de încercări și diagnosticul de infertilitate..."
People

Roxana Nemeș a vorbit și despre modul în care a rămas însărcinată la 35 de ani.

+ Mai multe
Ryan Gosling și Eva Mendes și-au mărit familia: "Suntem îndrăgostiți!"
Ryan Gosling și Eva Mendes și-au mărit familia: "Suntem îndrăgostiți!"
People

Ryan Gosling și Eva Mendes au anunțat că familia lor are un nou membru.

+ Mai multe
Când începe Masterchef România sezonul 11 și ce schimbări aduce. Anunțul făcut oficial de PRO TV: "Totul este dus la un alt nivel"
Când începe Masterchef România sezonul 11 și ce schimbări aduce. Anunțul făcut oficial de PRO TV: "Totul este dus la un alt nivel"
People

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, revin într-un nou sezon MasterChef România

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC