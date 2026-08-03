Ana Bodea, despre începutul relației cu Valentin Butnaru și lucrurile pe care le apreciază la partenerul ei: „Sprijinul, încrederea și iubirea lui au însemnat enorm…”

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Ana Bodea și Valentin Butnaru formează un cuplu de aproximativ trei ani și sunt colegi în același trust de televiziune. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea a jucat rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu.” Pe lângă relația lor amoroasă, cei doi formează o echipă pe cinste și în plan profesional, concentrându-și atenția pe afacerea lor, și anume o școală de balet și de televiziune.

Ana Bodea, despre începutul relației cu Valentin Butnaru

Ana Bodea și Valentin Butnaru sunt discreți în ceea ce privește relația lor. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani prin intermediul unor prieteni comuni, iar povestea a început după ce actrița a fost prezentă în platoul știrilor Observator, prezentate de Valentin Butnaru.

Între cei doi există o diferență de vârstă de 15 ani, dar acest lucru nu le afectează deloc relația, așa cum cei doi au subliniat în numeroase ocazii.

Ana Bodea a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când îl are pe Valentin Butnaru drept partener de cuplu.

„Valentin a apărut într-un moment în care aveam nevoie de multă liniște și echilibru. M-a ajutat să am mai multă încredere în mine, mi-a oferit siguranță și, poate cel mai important, mi-a adus din nou zâmbetul pe buze. Cred că uneori nu realizăm cât de mult poate schimba viața noastră prezența unui om care ne iubește sincer și ne acceptă exact așa cum suntem. Nu știu dacă a existat un singur moment în care am știut. Cred că a fost, mai degrabă, o sumă de gesturi, de dovezi de iubire, de sprijin și de consecvență. Am realizat, în timp, că este omul lângă care mă simt în siguranță, înțeleasă și acasă”, a povestit ea pentru VIVA!.

Actrița este recunoscătoare pentru că are alături o persoană pe care se poate baza chiar și în momentele dificile.

„Da, cred că ne iubim la fel de mult, doar că diferit. Cu timpul, iubirea capătă și alte forme: devine mai liniștită, mai profundă, mai așezată. Pentru mine, el este unul dintre oamenii care mă țin pe linia de plutire atunci când lucrurile devin dificile. Sprijinul, încrederea și iubirea lui au însemnat enorm în toți acești ani. Într-o meserie în care există multă nesiguranță și multe perioade intense, este un privilegiu să știi că ai lângă tine un om care îți este mereu alături. Cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poți construi împreună cu cineva: sentimentul că, indiferent ce se întâmplă, sunteți în aceeași echipă”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Ce planuri de viitor au Ana Bodea și Valentin Butnaru

În urmă cu ceva timp, Ana Bodea vorbea cu mult entuziasm despre faptul că ea și partenerul ei, Valentin Butnaru, intenționează să pună bazele unei școli de balet și televiziune. Actrița este absolventă a Școlii de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova, una dintre cele mai prestigioase școli de balet din lume, iar iubitul ei prezentator TV, astfel că acest proiect reunește profesiile lor. Referitor la acest plan, momentan nu s-a concretizat, dar amândoi își doresc să își ducă la dub sfârșit visul.

„Nu s-a amânat, este un vis pe care-l avem, încă. Încercăm să-l facem să devină realitate, dar nu este așa ușor. Mi se pare o responsabilitate foarte mare și trebuie să ne asigurăm că totul este foarte bine pus la punct înainte să începem. Dar este în pending”, a spus Ana Bodea pentru OK! Magazine.

Ana Bodea consideră că experiențele prin care au trecut ea și Valentin Butnaru au contribuit la relația puternică pe care o au în prezent.

„Mi se pare important că am trecut prin multe lucruri împreună și că avem acum o relație foarte puternică. Pe de altă parte, mi se pare că glumim, ne distrăm și ne simțim tot ca-n prima săptămână de relație, acea perioadă de lună de miere. Suntem foarte fericiți.”

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Foto: Instagram

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