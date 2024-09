Ana Bodea, dezvăluiri despre relația cu Valentin Butnaru. Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi și ce a atras-o pe actriță la iubitul ei: „M-a impresionat de atunci…”

Ana Bodea și Valentin Butnaru sunt colegi în același trust de presă și formează un cuplu de mai bine de un an. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea joacă rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu”.

Absolventă a Școlii de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova, una dintre cele mai prestigioase școli de balet din lume, Ana a trecut prin momente dificile din cauza disciplinei extreme, ajungând aproape de moarte. Cu toate acestea, a reușit să depășească obstacolele și s-a reorientat către actorie, o profesie care i se potrivește perfect și pe care o adoră.

Într-un interviu acordat recent, Ana Bodea a vorbit despre modul în care și-a cunoscut actualul partener de viață.

„L-am cunoscut pe Valentin acum 4-5 ani, prin niște prieteni comuni. Evident că aspectul lui fizic m-a impresionat de atunci și mi-a rămas bine întipărit în memorie… și suflet (râde, n.red.). Am jucat o dată squash împreună apoi nu am mai vorbit până când am fost invitată în platoul Observator să vorbesc despre Lia”, a povestit actrița pentru FANATIK.