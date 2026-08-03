Magda Pălimariu, declarații emoționante despre fiul ei. Cum au schimbat-o Aksel și rolul de mamă: „Cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut viața”

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Pentru Magda Pălimariu, aniversarea din 20 august are o semnificație aparte. Prezentatoarea rubricii meteo de la PRO TV și fiul ei, Aksel, împart aceeași zi de naștere astfel că momentul este sărbătorit de fiecare dată în familie.

Magda Pălimariu își sărbătorește ziua de naștere alături de fiul său

Magda Pălimariu a vorbit despre relația cu băiețelul său, despre felul în care maternitatea i-a schimbat prioritățile, dar și despre provocările pe care le întâmpină în rolul de mamă. De când a venit pe lume Aksel, data de 20 august nu mai reprezintă pentru prezentatoare doar propria aniversare. Vedeta spune că își dorește ca această zi să fie despre timpul petrecut împreună și despre bucuria copilului, nu despre planuri elaborate.

„Aksel este cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut viața. De când s-a născut, ziua de 20 august nu mai este despre mine, ci despre noi. Și nici nu mi-aș dori altfel. Îmi place să-l văd bucurându-se de fiecare moment și de oamenii dragi adunați în jurul lui. Eu mă bucur prin ochii lui. Nu facem planuri foarte complicate, important este să fim împreună, să fim aproape de familie și să adunăm amintiri frumoase.”, a spus Magda în interviul acordat TVMania.

Prezentatoarea își descrie fiul drept un copil curios, energic și dornic să încerce lucruri noi. Personalitatea lui îi determină pe părinți să găsească permanent activități potrivite și să țină pasul cu dorința sa de explorare.

„Aksel este un copil cu personalitate, multă energie și mereu curios să descopere lucruri noi. Cred că energia asta se simte în fiecare zi și ne provoacă să fim creativi, să ne adaptăm și să găsim mereu noi activități. Îmi place că are curajul să exploreze și sper să-și păstreze mereu această încredere în el.”

Care este cea mai mare provocare pentru vedetă în rolul de mamă

Magda Pălimariu își dorește să-i ofere lui Aksel atât libertatea de a descoperi lumea, cât și reperele de care are nevoie pentru a se dezvolta. Pentru ea, una dintre cele mai dificile lecții ale maternității este să intervină fără să-i limiteze independența.

„Să-l las să descopere lumea în ritmul lui, să nu-i pun niciun fel de piedică, conștientă sau mai puțin, să-i dau libertatea și structura de care are nevoie și să fiu mereu la înălțimea energiei pe care o are. Cred că rolul unui părinte este să fie un sprijin, iar odată cu el, învăț și eu că uneori cea mai mare dovadă de iubire este să ai încredere și să-i lași spațiul necesar de dezvoltare.”

Ce schimbare vrea să facă Magda Pălimariu

Magda Pălimariu, una dintre cele mai discrete și apreciate prezențe de pe micul ecran, a decis că este momentul să își acorde mai multă atenție. Prezentatoarea rubricii meteo de la PRO TV le-a mărturisit fanilor săi de pe rețelele sociale că a început un proces intens de transformare fizică, dorindu-și să revină la silueta pe care o avea înainte de a deveni mamă.

Extrem de sinceră și deschisă cu comunitatea ei virtuală, prezentatoarea a explicat că a apelat la un program personalizat și este extrem de încântată de evoluția rapidă.

„@carmen_barcan.ro mi-a promis că odată ce voi intra în programul ei de slăbit, voi ajunge să arăt exact așa cum îmi doresc, adică să revin la silueta mea de dinainte de sarcină (am postat și pozele cu silueta la care îmi doresc să ajung din nou). Și o cred pe cuvânt, pentru că am avut doar 3 ședințe și deja rezultatele se văd.”

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Foto: Instagram

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