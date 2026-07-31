Delia vrea să-și schimbe complet stilul de viață. Obiceiurile la care artista își propune să renunțe

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Delia Matache și-a făcut o listă cu schimbările pe care vrea să le introducă în rutina sa. Artista își propune să devină mai disciplinată, să își corecteze tehnica de alergare și să acorde mai multă atenție alimentației, somnului și timpului petrecut în mediul online.

Delia Matache vrea să își corecteze tehnica de alergare

Deși este pasionată de mișcare, Delia nu este pe deplin mulțumită de felul în care aleargă. După ce și-a analizat filmările, cântăreața a observat câteva aspecte pe care și-ar dori să le corecteze, printre care poziția corpului și modul în care își ridică genunchii.

„Vreau să îmi îmbunătățesc forma de alergare. Vreau să alerg mai frumos, nu îmi place ce văd în filmări, nu îmi place, nu îmi place cum arăt, nu ridic genunchii destul de sus, dar voi lucra la acest aspect”, a spus Delia într-un videoclip publicat pe TikTok.

Artista intenționează să introducă în program și exerciții cu greutăți. Cu toate acestea, mărturisește că atmosfera din sălile de fitness nu o atrage și chiar îi provoacă o stare de anxietate. Din acest motiv, ia în calcul să se antreneze acasă.

„Urăsc ideea de sală, dar cred că trebuie să mă duc să ridic greutăți, sau să ridic greutăți acasă. Îmi iau acasă și stau și trag de mine să ridic greutăți. Nu îmi place ideea de sală, îmi dă anxietate. Asociez sala cu un anumit tipar de oameni. Nu vreau să mă duc să socializez la sală, nu vreau la sală”, a declarat artista.

Ce schimbări vrea să facă în alimentație

Pe lângă obiectivele legate de sport, Delia și-a analizat și obiceiurile alimentare. Cântăreața consideră că dieta sa conține prea mulți carbohidrați și prea puține fibre. Chiar dacă recunoaște rolul carbohidraților în susținerea efortului fizic, aceasta spune că are nevoie de mai mult echilibru.

„Vreau să mă hrănesc corect. Nu mănânc fibre. Niciodată nu cred că mănânc. Nu ai cum să trăiești așa. Prea mult carbs. E bun pentru curse și e bun pentru alergare pentru că ai nevoie de carbohidrați, dar eu trăiesc exclusiv pe carbohidrați. E prea mult. Trebuie să rezolvăm”, a mai spus Delia.

Printre deciziile pe care vrea să le pună în practică se numără și eliminarea chipsurilor și a zahărului procesat. În locul acestora, artista ar prefera să aleagă fructe sau alte gustări mai potrivite pentru stilul de viață activ pe care și-l dorește.

Delia nu urmărește doar câteva modificări punctuale, ci vrea să își reorganizeze întreaga rutină după modelul unui sportiv. Astfel, intenționează să fie mai atentă la orele de odihnă, la mesele zilnice și la utilizarea telefonului.

„Vreau să nu mai mănânc chipsuri și zahăr procesat, vreau să mănânc fructe sau altceva. Vreau să trăiesc într-un regim foarte atletic. Vreau să am senzația în capul meu că am devenit atlet și că trebuie să am grijă în permanență la ce mănânc, cum mănânc, cât dorm, la ce ore mă culc, cât stau pe telefon, și să nu mai stau să dau scroll. Mă simt prost că stau mult online”, a mai spus Delia.

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Foto: Instagram

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