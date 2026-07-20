Matt Damon, declarații rare despre soția sa, Luciana. Actorul a dezvăluit secretul căsniciei lor de 20 de ani

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Matt Damon a vorbit despre relația pe care o are cu soția sa, Luciana Damon, într-un interviu acordat publicației People, înainte de lansarea noului său film, The Odyssey. Actorul a făcut declarații rare despre cei 20 de ani de căsnicie și despre colaborarea lor atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Întrebat care este secretul relației lor, Damon a mărturisit că nu obișnuiește să ofere sfaturi în astfel de situații.

„Întotdeauna am evitat să dau sfaturi, pentru că simt că fiecare om este diferit și fiecare relație este diferită”, a declarat actorul pentru People.

Totuși, el a explicat ce stă la baza căsniciei sale cu Luciana.

„Există foarte multă dragoste și foarte mult respect la baza relației noastre, precum și multă încredere. Totul este construit pe o fundație foarte solidă. Continuăm să creștem și să evoluăm ca oameni, iar acea fundație înseamnă, de fapt, totul”.

Despre partenera sa de viață, Matt Damon a declarat că „este cel mai frumos lucru din viața mea”.

Actorul și Luciana s-au cunoscut în aprilie 2003 și s-au căsătorit doi ani mai târziu. Împreună au patru fiice: Alexia, Isabella, Gia și Stella.

Pe lângă viața de familie, cei doi lucrează și împreună. Luciana este parteneră în cadrul companiei de producție Artist’s Equity, fondată de Matt Damon și Ben Affleck. Ea a produs filmul The Instigators, lansat în 2024, precum și thrillerul The Rip, care va avea premiera în 2026 și îl are în distribuție pe Matt Damon.

De asemenea, Luciana este producătoarea viitorului film Animals, regizat de Ben Affleck. Potrivit lui Matt Damon, soția sa este implicată în proiectele lui încă de la începutul relației lor.

„Face parte din tot acest proces încă din momentul în care ne-am cunoscut. Citește tot ceea ce lucrez. Se uită la versiunile de montaj ale filmelor. De 23 de ani mă bazez foarte mult pe observațiile și sugestiile ei”, a declarat actorul pentru People.

În timpul filmărilor pentru The Odyssey, cei doi au lucrat la proiecte diferite. În timp ce Damon se afla pe platourile de filmare, Luciana producea Animals, lungmetrajul regizat de Ben Affleck.

„În timp ce eu filmam pentru The Odyssey, ea producea filmul regizat de Ben (Animals), așa că ei și-au construit propria relație profesională și creativă. Noi avem una împreună în cadrul companiei, dar ei au plecat și au făcut acest film cât timp eu eram plecat, iar asta este minunat de văzut”, a mai spus Matt Damon.

Matt Damon, moment special la premiera filmului The Odyssey

Matt Damon a avut parte de un moment special la premiera londoneză a celui mai nou film al său, The Odyssey, unde a fost însoțit de soția sa și de cele patru fiice ale lor, Alexia (26 de ani), Isabella (19 ani), Gia (17 ani) și Stella (15 ani).

Actorul a ales un costum gri din trei piese, completat de o cămașă bleu și o cravată asortată, în timp ce Luciana Damon a purtat o rochie neagră. Cele patru fiice au optat, la rândul lor, pentru rochii lungi de seară.

În noul lungmetraj regizat de Christopher Nolan, Matt Damon îl interpretează pe Odiseu, regele Itacăi. Filmul urmărește drumul dificil al eroului spre casă după încheierea Războiului Troian și încercarea acestuia de a se reuni cu soția și fiul său.

Matt Damon, despre rolul de tată

Apariția de la Londra vine la câteva luni după ce actorul a vorbit deschis despre cât de repede cresc copiii. În luna ianuarie, în cadrul podcastului New Heights, găzduit de Jason Kelce, Matt Damon a povestit un moment care l-a făcut să conștientizeze trecerea timpului.

„Nu clipi”, i-a spus acesta lui Jason Kelce.

Actorul și-a amintit că fiica sa, Gia, în vârstă de 17 ani, l-a rugat recent să o ajute să-și aranjeze părul înainte de a pleca la școală.

„Fiica mea, Gia, și-a rupt clavicula, iar în dimineața aceasta se pregătea pentru școală. Are 17 ani și m-a rugat să-i pieptăn părul. Așa că i l-am pieptănat și mi-am dat seama că nu-i mai pieptănasem părul de opt sau nouă ani”.

Potrivit publicației Daily Mail, unul dintre motivele pentru care Matt Damon s-a îndrăgostit de Luciana a fost faptul că aceasta își creștea singură fiica, Alexia, care avea doar patru ani când cei doi s-au cunoscut. După căsătoria lor, în 2005, actorul a adoptat-o legal pe Alexia și a vorbit în repetate rânduri despre experiența de a deveni tată vitreg.

„Am intrat direct în această viață alături de Lucy. Alexia avea deja patru ani. Eram un tată în plus”, declara anterior pentru Parade.

Foto: Profimedia

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