Theo Rose, mesaj public de dragoste pentru soțul ei, Anghel Damian. Ce i-a transmis artista

Theo Rose i-a făcut o declarație publică de dragoste soțului ei, Anghel Damian.

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  de  ELLE.ro
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Theo Rose și Anghel Damian își păstrează viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului.

Theo Rose, mesaj public de dragoste pentru soțul ei, Anghel Damian

Theo Rose a publicat pe TikTok un scurt video care cuprinde mai multe cadre în care apare în ipostaze tandre cu Anghel Damian. Alături de acest clip, artista a scris un mesaj de dragoste pentru soțul ei, care a atras la scurt timp atenția fanilor.

„Uneori iubirea are chipul unui om care își pune telefonul cu fața în jos și îți spune, fără cuvinte: „Acum ești tu.”

@theorose

Am luat-o de pe net da asa e

♬ sunet original – Theo Rose

Theo Rose, despre începutul relației cu Anghel Damian

Theo Rose și Anghel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea.

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în luna septembrie a anului 2024, în cadrul unei ceremonii discrete, în comuna Izvoarele, Prahova, localitatea de origine a artistei, alături de familie și prieteni apropiați. 

Când și-au început relația, Theo Rose și Anghel Damian au întâmpinat momentele grele din cauza atenției excesive din partea presei. Acum, artista a vorbit deschis despre acea perioadă, dar și despre cum a ajutat-o regizorul să depășească mai ușor acele clipe. 

„Știi care-i faza? Nimănui nu-i pasă cu adevărat. Și-au dat cu părerea mulți, dar nu cred că îi interesa, de fapt, ce se petrece cu și între noi. Am avut mare noroc cu Anghel pentru că el a putut să privească lucrurile din afara acestei ‘cutii. Eu eram obișnuită cu presa din perspectiva unui om vesel, foarte deschis, care nu prea avea parte de judecată, că nu avea pentru ce, că nu făcea nimic neobișnuit și, dintr odată, m-am trezit în mijlocul unui tăvălug, înconjurată de părerologi și reacții”, a spus Theo Rose pentru VIVA!

Theo Rose este împlinită acum cu familia armonioasă pe care o are alături de soțul ei, Anghel Damian. 

„Eu nu cred că trebuie să stau supusă acestor lucruri, am avut noroc cu Anghel pentru că m-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră, să-mi dau seama că suntem, de fapt, foarte bine. Și că oamenii care-și dau cu părerea nu sunt real parte din viața noastră și că noi alegem ce vrem să împărtășim și ce nu. Până la urmă, ne-am văzut de treabă și este extraordinar. Dacă trec peste toate aceste momente de oboseală care clar îmi afectează starea de spirit, îmi dau seama că am efectiv tot ce mi-am dorit, e totul așa cum am visat să fie, de la soț până la familie, o carieră mai mult decât de succes. Adică mi-am dorit să am succes, dar n-am visat să fie chiar așa. Am efectiv toate motivele pentru care să trăiesc și pentru care să mă bucur.”

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Foto: Instagram

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