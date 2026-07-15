Tudor Chirilă, declarații rare despre cei doi copii. Ce valori le transmite băieților săi: „Nu sunt un tată perfect”

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Tudor Chirilă a făcut mărturisiri rare despre rolul de tată și despre valorile după care se ghidează în creșterea celor doi copii ai săi.

Tudor Chirilă, despre rolul de tată a doi copii

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste discretă de dragoste. Artistul și partenera lui de viață formează un cuplu din 2012 și au împreună doi băieți, Ivan și Petru, pe care îi feresc de atenția publică.

Tudor Chirilă poate fi văzut în Trafic, un serial crime-thriller realizat pentru PRO TV de Anghel Damian. Actorul are rolul principal în producție și îl interpretează pe Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă. Din distribuție mai fac parte Adela Popescu, Dragoș Bucur, Irina Ștefan, Adriana Irimescu, Alexandru Burcă și Ioana Brumar.

Spre deosebire de personajul său din serialul Trafic, Tudor Chirilă se consideră un tată mai bun și atent la nevoile copiilor săi. Actorul a vorbit despre valorile pe care le transmite celor doi băieți ai săi.

„Eu sunt un tată mai bun decât Laurențiu (personjul pe care îl joacă în serialul Trafic, n.red), credeți-mă. (zâmbește) Chiar sunt un tată mai bun. Cred. Nu sunt un tată perfect. Cred că orice tată are problemele lui. Cred că toți învățăm, învăț și eu. Dar eu reușesc să-mi cer scuze de la copiii mei când greșesc. Încerc să fiu mai bun cu fiecare zi. Încerc să învăț. Îmi ascult partenera. Și cred că nu am chiar impulsivitatea lui, dar e adevărat că Laurențiu e pus într-o situație-limită. Nu mi-aș dori să fiu pus niciodată în situația-limită în care e pus Laurențiu”, a povestit Tudor Chirilă pentru Unica.ro.

Tudor Chirilă a mai dezvăluit care sunt, din punctul său de vedere, provocările în ceea ce privește creșterea copiilor.

„Să poți să acorzi timp copiilor tăi, timp real, în care să te conectezi cu ei și să le demonstrezi zilnic cât contează pentru tine. Pentru că, de multe ori, ratăm. Și e acea vorbă românească — sau, nu știu, poate internațională, nu știu, dar eu în România am auzit-o — „copiii se sărută în somn.” E o prostie. Copiii trebuie să-i săruți și să le spui „te iubesc” și „am încredere în tine” în orice moment, când le e greu. Nu în somn. Nu ajută în somn.”

Tudor Chirilă, declarații despre familie

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Tudor Chirilă a vorbit despre echilibrul pe care îl trăiește în prezent, fiind împăcat cu alegerile sale, atât din viața profesională, cât și cea personală.

„N-am regretul Cupei Davis! A fost și este foarte bine cum este. Nu știu ce putea fi mai bine. Multe lucruri puteau fi mai bine, dar, vorba lui Bérenger, eu n-am nicio ambiție, sunt mulțumit cu ce sunt. Prima parte nu-i adevărată, dar sunt mulțumit acum, în momentul ăsta al vieții mele: stau în sala de teatru în care joc, mă urc peste o oră pe scenă să joc cu un rol principal. Am doi copii mișto, o gagică mișto. Mă apuc de proiecte, am o gașcă de care tocmai am vorbit. În principiu, cred că trebuie să ne uităm și prin comparație, nu doar la ceea ce aspirăm și ce n-avem. Asta e o problemă la mine. Tot timpul sunt tentat să mă uit la ce nu am, așa că mai bine ne uităm la ce avem”, a spus Tudor Chirilă într-un interviu pentru Libertatea.

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Foto: Instagram, Uniter/Cosmin Kleiner Stoian

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