Tudor Chirilă, declarații rare despre cei doi copii. Ce valori le transmite băieților săi: „Nu sunt un tată perfect”

Tudor Chirilă a făcut declarații sincere despre cei doi băieți ai săi și provocările întâmpinate în rolul de tată.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Tudor Chirilă a făcut mărturisiri rare despre rolul de tată și despre valorile după care se ghidează în creșterea celor doi copii ai săi.

Tudor Chirilă, despre rolul de tată a doi copii

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan trăiesc o poveste discretă de dragoste. Artistul și partenera lui de viață formează un cuplu din 2012 și au împreună doi băieți, Ivan și Petru, pe care îi feresc de atenția publică.

Tudor Chirilă poate fi văzut în Trafic, un serial crime-thriller realizat pentru PRO TV de Anghel Damian. Actorul are rolul principal în producție și îl interpretează pe Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă. Din distribuție mai fac parte Adela Popescu, Dragoș Bucur, Irina Ștefan, Adriana Irimescu, Alexandru Burcă și Ioana Brumar.

Spre deosebire de personajul său din serialul Trafic, Tudor Chirilă se consideră un tată mai bun și atent la nevoile copiilor săi. Actorul a vorbit despre valorile pe care le transmite celor doi băieți ai săi. 

„Eu sunt un tată mai bun decât Laurențiu (personjul pe care îl joacă în serialul Trafic, n.red), credeți-mă. (zâmbește) Chiar sunt un tată mai bun. Cred. Nu sunt un tată perfect. Cred că orice tată are problemele lui. Cred că toți învățăm, învăț și eu. Dar eu reușesc să-mi cer scuze de la copiii mei când greșesc. Încerc să fiu mai bun cu fiecare zi. Încerc să învăț. Îmi ascult partenera. Și cred că nu am chiar impulsivitatea lui, dar e adevărat că Laurențiu e pus într-o situație-limită. Nu mi-aș dori să fiu pus niciodată în situația-limită în care e pus Laurențiu”, a povestit Tudor Chirilă pentru Unica.ro

Tudor Chirilă a mai dezvăluit care sunt, din punctul său de vedere, provocările în ceea ce privește creșterea copiilor.

„Să poți să acorzi timp copiilor tăi, timp real, în care să te conectezi cu ei și să le demonstrezi zilnic cât contează pentru tine. Pentru că, de multe ori, ratăm. Și e acea vorbă românească — sau, nu știu, poate internațională, nu știu, dar eu în România am auzit-o — „copiii se sărută în somn.” E o prostie. Copiii trebuie să-i săruți și să le spui „te iubesc” și „am încredere în tine” în orice moment, când le e greu. Nu în somn. Nu ajută în somn.”

Tudor Chirilă, declarații despre familie

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Tudor Chirilă a vorbit despre echilibrul pe care îl trăiește în prezent, fiind împăcat cu alegerile sale, atât din viața profesională, cât și cea personală. 

„N-am regretul Cupei Davis! A fost și este foarte bine cum este. Nu știu ce putea fi mai bine. Multe lucruri puteau fi mai bine, dar, vorba lui Bérenger, eu n-am nicio ambiție, sunt mulțumit cu ce sunt. Prima parte nu-i adevărată, dar sunt mulțumit acum, în momentul ăsta al vieții mele: stau în sala de teatru în care joc, mă urc peste o oră pe scenă să joc cu un rol principal. Am doi copii mișto, o gagică mișto. Mă apuc de proiecte, am o gașcă de care tocmai am vorbit. În principiu, cred că trebuie să ne uităm și prin comparație, nu doar la ceea ce aspirăm și ce n-avem. Asta e o problemă la mine. Tot timpul sunt tentat să mă uit la ce nu am, așa că mai bine ne uităm la ce avem”, a spus Tudor Chirilă într-un interviu pentru Libertatea.

Citește și:
Băiețelul Ancăi Lungu a împlinit 8 ani. Ce imagine specială a dezvăluit fosta prezentatoare cu această ocazie

Foto: Instagram, Uniter/Cosmin Kleiner Stoian

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Schimbare importantă pentru Răzvan Simion și Dani Oțil. Ce au anunțat oficial producătorii matinalului pe care cei doi îl prezintă la Antena 1: "Noi şi noi provocări"
People
Schimbare importantă pentru Răzvan Simion și Dani Oțil. Ce au anunțat oficial producătorii matinalului pe care cei doi îl prezintă la Antena 1: "Noi şi noi provocări"
Nina Dobrev, surprinsă în ipostaze romantice alături de modelul Dougie Joseph
People
Nina Dobrev, surprinsă în ipostaze romantice alături de modelul Dougie Joseph
Succes profesional neașteptat pentru Meghan Markle. Ce nominalizare a primit Ducesa
People
Succes profesional neașteptat pentru Meghan Markle. Ce nominalizare a primit Ducesa
Miki, fosta solistă a trupei K-Pital, dezvăluiri despre cariera ei. Cum arată acum viața artistei: "În lumea asta complet nebună..."
People
Miki, fosta solistă a trupei K-Pital, dezvăluiri despre cariera ei. Cum arată acum viața artistei: "În lumea asta complet nebună..."
Ariana Grande și Ricky Alvarez și-ar fi oferit o nouă șansă. Indiciile care au alimentat zvonurile despre împăcare
People
Ariana Grande și Ricky Alvarez și-ar fi oferit o nouă șansă. Indiciile care au alimentat zvonurile despre împăcare
Mihaela Geoană, detalii despre viața de familie și educația celor doi copii, Ana-Maria și Alexandru: "Punem preț pe timpul petrecut împreună"
People
Mihaela Geoană, detalii despre viața de familie și educația celor doi copii, Ana-Maria și Alexandru: "Punem preț pe timpul petrecut împreună"
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Katie Holmes, surprinsă de mână cu un artist celebru. Actrița alimentează zvonurile despre o nouă poveste de dragoste
Katie Holmes, surprinsă de mână cu un artist celebru. Actrița alimentează zvonurile despre o nouă poveste de dragoste
People

Katie Holmes a stârnit zvonuri despre o nouă relație, după ce a fost fotografiată ținându-se de mână cu artistul Jason Bard Yarmosky.

+ Mai multe
Băiețelul Ancăi Lungu a împlinit 8 ani. Ce imagine specială a dezvăluit fosta prezentatoare cu această ocazie
Băiețelul Ancăi Lungu a împlinit 8 ani. Ce imagine specială a dezvăluit fosta prezentatoare cu această ocazie
People

Georgios Alexandros, fiul pe care îl are din relația cu Harry Arampatzis a împlinit 8 ani.

+ Mai multe
Andreea Ibacka, apariție pe litoralul românesc după divorț. Cu cine a fost surprinsă actrița
Andreea Ibacka, apariție pe litoralul românesc după divorț. Cu cine a fost surprinsă actrița
People

Andreea Ibacka și-a făcut apariția pe litoralul românesc. În compania cui a fost surprinsă actrița?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC