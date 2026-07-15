Miki, fosta solistă a trupei K-Pital, dezvăluiri despre cariera ei. Cum arată acum viața artistei: „În lumea asta complet nebună…”

Mihaela Marinache a vorbit despre succesul pe care l-a avut alături de trupa K-pital, recunoscând că viața i s-a schimbat radical din acel moment.

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  de  Andreea Ilie
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K-Pital a fost una dintre cele mai apreciate formații din România. Mihaela Rodica Marinache sau pe numele ei de scenă Miki, a făcut parte din trupă din 1999 și până în 2002, când a ales să își consolideze o carieră solo. Cât timp a fost în proiectul muzical K-Pital, alături de Vlad Gheorghiu și Alex Cernahoschi, Miki a lansat împreună cu ei trei albume, și anume „Vibrații”, „Hei!” și „Senzual.” În cariera ei solo, artista a scos pe piață tot trei albume, fiind vorba despre „Miki”, „Jumătate” și „Labirintul inimii.”

Miki, despre viața și cariera ei din prezent

În cazul în care te întrebai cu ce se mai ocupă astăzi Miki, fosta solistă a trupei K-Pital, află că nu a renunțat la muzică. Cântăreața activează și în prezent în domeniul artistic și este mândră de cariera ei. În repertoriul său se află și piese din folclorul autentic, iar, uneori, când are show-uri, cântă acompaniată de un taraf.

În ciuda faptului că acum este o prezență discretă și nu mai apare atât de des în lumina reflectoarelor, Miki, fosta solistă a trupei K-Pital, a făcut acum declarații despre viața și activitățile ei. 

„Viața mea este plină. Plină de căței și pisici. Mai am 3 cățeluși care au cam îmbătrânit și nu-mi place treaba asta, dar viața merge înainte. Pisici care stau în casă am 4 și, în rest, de la vecini fără număr. Pe terasă, în curte, grădină zoo am aici”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Artista a vorbit și despre căsătoria cu partenerul ei, Răzvan Constantinescu, alături de care formează un cuplu de aproape 24 de ani. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2021.

„Este adevărat că suntem de foarte mulți ani împreună. Anul acesta am făcut 5 ani de când ne-am căsătorit și, în lumea asta complet nebună poate noi suntem ăia nebuni (râde, n.red.) și ceilalți sunt normali. Noi ne respectăm, întotdeauna am vorbit deschis dacă au existat neînțelegeri pentru că așa este normal. Doi oameni să vorbească, să-și spună ce le convine și ce nu”, a mai spus ea.

Mihaela Marinache a vorbit și despre succesul pe care l-a avut alături de trupa K-pital, recunoscând că viața i s-a schimbat radical din acel moment.

„M-a luat așa…cine se aștepta. M-a luat ca din oală și am învățat, pe parcurs. Aveam grijă de cum mă îmbrac, ce gesturi am, cum apar în public. Au fost foarte multe de învățat, dar mi-a și plăcut. La casa de discuri am avut oameni profesioniști care m-au îndrumat pas cu pas”.

Dezvăluiri despre relația cu soțul ei

Pe 10 iunie 2021, Miki de la K-Pital s-a cununat civil cu partenerul ei, Răzvan Constantinescu, după 18 ani de relație. Evenimentul a avut loc în comuna Crevedia, Dâmbovița, și a fost unul discret. Alături le-au fost doar nașii, pe care artista și partenerul ei îi cunosc de mai mulți ani.

„Mi-a luat 18 ani, dar l-am convins să spună DA!”, a scris atunci Miki în dreptul fotografiilor de la cununia civilă și aproximativ același text l-a postat și cel care acum îi este soț: „Mi-au trebuit 18 ani, dar am reușit să o conving să spună ‘Da’, până la urmă…”.

În același interviu pentru Cancan, artista a vorbit despre diferențele dintre ea și soțul ei.

„Eu sunt aia zuză și el mă aduce cu picioarele pe pământ (râde, n.red.) Am învățat să am răbdare, adică am evoluat și cred că este foarte important într-o relație”, a mărturisit ea.

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Foto: Instagram

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