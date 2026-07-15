Andreea Ibacka, apariție pe litoralul românesc după divorț. Cu cine a fost surprinsă actrița

Andreea Ibacka și-a făcut apariția pe litoralul românesc. În compania cui a fost surprinsă actrița?

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  de  ELLE.ro
Andreea și Cabral Ibacka
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Andreea Ibacka și-a făcut apariția pe litoralul românesc, la câteva luni după ce ea și Cabral au confirmat că se despart după aproape două decenii împreună.

Andreea Ibacka, apariție pe litoralul românesc după divorț

Andreea Ibacka a fost fotografiată de către paparazzi pe o plajă privată a unui hotel din Mamaia Nord. Actrița a fost surprinsă în compania fiicei sale, Namiko, și a unor prieteni. Vedeta și-a luat și un moment singură, în care să stea cu gândurile ei, însă a avut și o discuție cu unul dintre bărbații din acel grup. Vezi AICI imaginile cu Andreea Ibacka. 

Andreea Ibacka, prima reacție după ce Cabral a fost fotografiat în club în compania unei tinere

La două luni după ce despărțirea de Andreea Ibacka a devenit publicăCabral pare să traverseze o nouă etapă în viața sa personală. Prezentatorul Pro TV a fost surprins pe litoralul românesc, iar apariția sa într-un club din Mamaia, alături de o tânără, a stârnit interes.

Cabral și-a petrecut seara în compania mai multor prieteni, într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi de pe litoral. Pe parcursul serii, prezentatorul a socializat cu cei din jur și a acceptat să facă fotografii cu fanele care l-au recunoscut.

La un moment dat, în local și-a făcut apariția o tânără, alături de care prezentatorul a petrecut mare parte din seară, dansând și purtând conversații într-o atmosferă relaxată.

Pe măsură ce seara a avansat, apropierea dintre ei a devenit tot mai evidentă. Conform imaginilor publicate de cancan.ro, Cabral și tânăra au fost văzuți îmbrățișându-se și sărutându-se, fără să pară deranjați de prezența celorlalți invitați.

După miezul nopții, cei doi au părăsit localul împreună. În timp ce așteptau un taxi, au continuat să petreacă timp unul în compania celuilalt, afișând o atitudine relaxată și gesturi de afecțiune. Ulterior, au fost fotografiați îndreptându-se spre hotel, unde au intrat împreună.

Andreea Ibacka a fost contactată de presa mondenă în vederea obținerii unei declarații, însă actrița a preferat să refuze politicos orice implicare în această situație. Ea a răspuns foarte binedispusă, jovială chiar (din tonalitatea vocii), însă după auzul întrebării a preferat să spună că nu are semnal la telefon și să încheie conversația.

„Nu am semnal, sunt la subsol!”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul pe 15 mai 2026

Andreea și Cabral Ibacka au transmis pe rețelele de socializare un mesaj comun prin care confirmă că divorțează. Cei doi au subliniat că decizia de a merge pe drumuri separate după mai bine de 18 ani împreună a fost luată de comun acord. 

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri exagerate despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. 

După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile.”

Andreea și Cabral Ibacka au luat decizia de a divorța după o perioadă în care, conform spuselor lor, au ajuns să se piardă unul pe celălalt. 

„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape.”

Andreea și Cabral Ibacka, apel la respectarea intimității în această perioadă

În mesajul lor, Andreea și Cabral Ibacka au punctat că vor ca în această perioadă foarte dificilă să le fie respectată dorința de a fi discreți. Cei doi vor continua să se ocupe împreună de creșterea copiilor pe care îi au împreună, Namiko și Tiago, și își doresc să le protejeze intimitatea.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea.

Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu mai căutați vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit.”

La finalul mesajului, Cabral și Andreea Ibacka au recunoscut cu sinceritate că amândoi traversează un moment dificil. 

„Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre. Andreea & Cabral.”

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Foto: Instagram

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