Loredana Groza, mesaj emoționant pentru fiica sa, Elena Boncea, de ziua ei de naștere: „Îți mulțumesc că exiști”

Loredana Groza a sărbătorit ziua de naștere a fiicei sale, Elena Boncea, printr-o serie de fotografii emoționante și un mesaj plin de iubire.

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  de  ELLE.ro
Loredana Groza cu Elena Boncea (2)
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Loredana Groza a marcat un moment special în familie, sărbătorind ziua de naștere a fiicei sale, Elena Boncea, care a împlinit 28 de ani.

Loredana Groza, mesaj pentru fiica ei

Cu această ocazie, artista a publicat pe rețelele sociale o serie de fotografii emoționante în care apare alături de fiica ei și i-a dedicat un mesaj plin de iubire, care i-a impresionat pe fani.

De-a lungul anilor, Loredana Groza a vorbit de puține ori despre viața sa de familie, însă nu ratează ocaziile importante pentru a-i transmite Elenei cât de mult înseamnă pentru ea. Și de această dată, cântăreața a ales să își exprime sentimentele printr-o declarație sinceră, în care a mărturisit că ziua de 14 iulie are o semnificație aparte.

„Astăzi e ziua ta, Elena.
Pentru mine, este cea mai importantă zi din an.
14 iulie este ziua în care am trăit cea mai importantă experiență din viață care m-a schimbat pentru totdeauna și mi-a dat cel mai frumos sens: să fiu mamă.
Ești cel mai prețios dar și îmi place să cred că tu m-ai ales.
Sunt aici pentru tine, necondiționat, și învăț în fiecare zi să fiu mama ta.
Mă bucur să te văd crescând și devenind un om atât de frumos.
Tu mă înveți să iubesc mai profund și să mă bucur de lucrurile simple, să nu judec pe nimeni, și să dăruiesc bucurie tuturor celor care îmi ies în cale!
Să fii fericită și mereu ocrotită!
Îți mulțumesc că exiști.
Te iubesc infinit, Elena mea.
Happy Birthday, my baby.”, a scris Loredana pe Instagram.

Mesajul a fost însoțit de mai multe fotografii care surprind momente speciale petrecute împreună de-a lungul timpului. Imaginile au adunat rapid mii de aprecieri și comentarii, iar urmăritorii artistei i-au transmis Elenei urări de „La mulți ani”, felicitând-o totodată pe Loredana pentru relația apropiată pe care o are cu fiica sa.

Loredana Groza, o mamă mândră

În 2024, când Loredana Groza a marcat 40 de ani de carieră și 30 de ani de la primul său concert pe scena de la Sala Palatului, artista a oferit publicului un show de excepție, pregătit până la cel mai mic detaliu. Cântăreața și fiica ei, Elena, au avut un moment emoționant pe scenă atunci când au cântat împreună. Cele două au impresionat și recent, când au interpretat pe scenă „Capul sus”, un cântec pe care artista l-a scris pentru albumul „Fata cu șosete de diamant.” Recent, Loredana a făcut confesiuni despre cum este ea în rolul de mamă. 

„Avem o relație superbă, nu pot să zic că neapărat de mamă-fiică, suntem și surori, suntem și cele mai bune prietene, împărtășim lucrurile și toate evenimentele din viața noastră fără niciun fel de reținere. Și asta e o chestie pe care să zicem că noi, generația noastră, n-am avut-o cu mamele noastre. Mi-am dorit să fiu puțin altfel și să depășesc niște bariere, niște limitări pe care generațiile anterioare le aveau în relație cu copiii lor. Eu sunt o mamă mult mai indulgentă, mai înțelegătoare, mai deschisă”, a spus Loredana pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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