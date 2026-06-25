Nadia Comăneci, la Palatul Elisabeta alături de Loredana Groza și fiica ei, Elena. Fotografia care a atras atenția fanilor

Palatul Elisabeta a găzduit o întâlnire specială, la care au participat mai multe personalități cunoscute din România. Nadia Comăneci, Loredana Groza, Smiley și Elena Boncea s-au numărat printre invitații Familiei Regale, iar fotografia realizată cu această ocazie a atras rapid atenția în mediul online.

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  de  ELLE.ro
Nadia Comăneci, la Palatul Elisabeta alături de Loredana Groza și fiica ei, Elena. Fotografia care a atras atenția fanilor

O întâlnire inedită a avut loc recent, unde reprezentanții Familiei Regale a României au primit mai multe personalități cunoscute din lumea sportului și a divertismentului. Fotografia realizată cu această ocazie a atras rapid atenția în mediul online, reunind în același cadru nume precum Nadia Comăneci, Loredana Groza, Smiley și Elena Boncea.

Nadia Comăneci, Loredana Groza și Smiley, invitați ai Familiei Regale

Evenimentul a avut loc în prezența Majestății Sale Margareta, a Principelui Radu, a Principesei Sofia și a Principesei Maria, care au fost gazdele serii.

Printre invitați s-a numărat și Nadia Comăneci, una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului românesc, alături de Loredana Groza, una dintre cele mai apreciate artiste din România. De asemenea, la întâlnire a participat și Smiley, iar fotografia publicată ulterior i-a surprins pe cei prezenți într-o atmosferă relaxată, într-un decor elegant.

O fotografie cât o pagină de istorie: Majestatea Sa Margareta, Principesa Sofia, Principesa Maria, Principele Radu și Nadia Comăneci. Recunoscătoare pentru această seară.”, a scris Loredana Groza în dreptul fotografiei de pe Instagram.

Elena Boncea a atras atenția la eveniment

Printre invitați s-a aflat și Elena Boncea, fiica Loredanei Groza, care a ales o apariție elegantă, potrivită pentru cadrul oficial al evenimentului. Prezența tinerei nu a trecut neobservată, iar fotografia publicată de Familia Regală a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Deși nu au fost oferite detalii despre subiectele discutate în cadrul întâlnirii, imaginea i-a făcut pe muți să speculeze că reuniunea ar putea avea legătură cu un viitor proiect cultural sau cu un eveniment de amploare. Până în acest moment, însă, nu există informații oficiale care să confirme aceste ipoteze.

La aproape cinci decenii de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci readuce în atenția publicului unul dintre cele mai emblematice simboluri ale carierei sale: costumul purtat la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Costumul care a intrat în istorie revine într-o ediție limitată

Fosta mare campioană olimpică pregătește lansarea unei colecții speciale de articole vestimentare inspirate de ținuta în care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Proiectul face parte din seria evenimentelor dedicate „Anului Nadia”, care marchează aniversarea performanței istorice reușite în 1976. Colecția realizată împreună cu Moreau Sport va include doar 200 de exemplare numerotate, transformând fiecare piesă într-un obiect de colecție pentru admiratorii sportivei.

Nadia Comăneci a publicat deja primele imagini cu noul design și a explicat că proiectul are o puternică încărcătură emoțională pentru ea.

„Sunt atât de mândră să vă arăt, în sfârșit, prima piesă din The Iconic Collection, legată de costumul pe care l-am purtat acum 50 de ani, momentul în care a început totul. Am vrut să reapară cu acest design nou. Doar 200 de piese, fiecare numerotată, într-o colecție plină de surprize. Albastru. Una dintre culorile drapelului meu românesc. Culorile locului din care provin și ale identității mele. Unele culori ascund o întreagă poveste. Aceasta o spune pe a mea”, a transmis fosta gimnastă pe Instagram.

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Foto: Instagram

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