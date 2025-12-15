Loredana Groza, mândră de fiica ei. Unde lucrează Elena și cum este artista ca mamă: „Avem o relație superbă”

Între Loredana Groza și fiica ei, Elena, există o relație specială. Cele două sunt extrem de apropiate și au o comunicare deschisă, reușind să discute sincer despre tot felul de experiențe din viața lor.

Loredana Groza, o mamă mândră

În 2024, când Loredana Groza a marcat 40 de ani de carieră și 30 de ani de la primul său concert pe scena de la Sala Palatului, artista a oferit publicului un show de excepție, pregătit până la cel mai mic detaliu. Cântăreața și fiica ei, Elena, au avut un moment emoționant pe scenă atunci când au cântat împreună. Cele două au impresionat și recent, când au interpretat pe scenă „Capul sus”, un cântec pe care artista l-a scris pentru albumul „Fata cu șosete de diamant.” Recent, Loredana a făcut confesiuni despre cum este ea în rolul de mamă.

„Avem o relație superbă, nu pot să zic că neapărat de mamă-fiică, suntem și surori, suntem și cele mai bune prietene, împărtășim lucrurile și toate evenimentele din viața noastră fără niciun fel de reținere. Și asta e o chestie pe care să zicem că noi, generația noastră, n-am avut-o cu mamele noastre. Mi-am dorit să fiu puțin altfel și să depășesc niște bariere, niște limitări pe care generațiile anterioare le aveau în relație cu copiii lor. Eu sunt o mamă mult mai indulgentă, mai înțelegătoare, mai deschisă”, a spus Loredana pentru VIVA!

Elena, fiica pe care Loredana Groza o are din căsnicia cu producătorul Andrei Boncea, activează în lumea artistică, asemenea părinților săi.

„Lucrează în lumea asta filmului, a spectacolului, cu tatăl ei, cu mine. E asistenta mea la concerte, la costume. Când plecăm în străinătate, la fel, este cea care mă ajută cu absolut toate detaliile de care am nevoie. Adică e trup și suflet și învață atât cum să fie în partea asta a televiziunii, a filmului, cât și a spectacolului. Și are tot felul de roluri, de la producție, la costume, chiar și pe scenă apare, adică ucenică în toate astea, știi, și deschisă la orice nouă experiență.”

Loredana Groza, despre lecțiile oferite fiicei sale, Elena

În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a dezvăluit care este lecțiile de preț care au ajutat-o în educația și creșterea fiicei sale, Elena. Cele două au o relație extrem de apropiată și obișnuiesc să meargă des împreună în diferite vacanțe.

„Să nu-i fie teamă, să experimenteze viața la maximum și să aibă încredere în ea, orice ar fi”, a spus Loredana Groza pentru spynews.ro.

Loredana Groza, despre relația cu fiica ei

Loredana Groza a vorbit acum ceva timp despre relația pe care o are cu fiica ei, Elena, dar și despre cum au trecut de-a lungul anilor peste probleme. Artista i-a oferit constant fiicei sale sfaturi și pe lângă îndrumarea în carieră, cele două se înțeleg foarte bine. Cântăreața a mărturisit că încearcă să aibă o comunicare deschisă cu Elena și să abordeze cu ea diverse subiecte.

„Ea e mai introvertită, ne destăinuim și ea îmi spune, uneori și când nu îmi spune tot în momentul respectiv, a doua zi, a treia zi, se deschide și mai mult. Dar nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre, care au trăit în comunism și nu vreau să le judec. Și erau niște subiecte tabu, pe care nu puteam să le abordăm niciodată. Nici noi, și nici părinții noștri, dar eu am zis că vreau să depășim aceste subiecte, să nu mai fie tabu și să am o comunicare directă, sinceră, chiar dacă uneori mă pune pe mine într-o lumină proastă o anumită discuție. „Da, mami, uite, eu am făcut chestia asta!”. La un moment dat am fumat, recunosc, a fost o prostie, dar nu am mințit-o că n-am fumat. Învață din greșeala mea și n-o mai repeta, pentru că e un lucru care îți face rău și, chiar dacă te lași de fumat, acolo, undeva, e o memorie a acelui lucru și mai încolo se resimte organismul!”, a declarat Loredana Groza într-un interviu acordat pentru Cancan.ro.

Loredana a mai spus că și ea are o mulțime de lucruri de învățat de la fiica ei, chiar și în ceea ce privește muzica. Elena o ține la curent pe artistă cu ceea ce este fresh în acest domeniu.

„Ea mă învață foarte multe chestii legate de muzică, este o enciclopedie ambulantă, cunoaște toate cântecele și trupele tari. Nu ascultă orice muzică, bine, la șase ani știa tot Beatles-ul pe de rost, ceea ce este o performanță pe care rar am întâlnit-o, și fără să-i impun acest lucru. Singură a descoperit, învață imediat orice cântec, este fană Harry Styles, trebuie să recunosc. Tot timpul îmi aduce noi artiști și mi-i prezintă, și îmi povestește: „Uite, ce crezi că a vrut să spună aici?”. Comentăm despre versuri, cred foarte mult în puterea versurilor și în mesajul pe care îl transmiți!”, a adăugat Loredana Groza pentru sursa citată anterior.

