Loredana Groza dezvăluie de ce bărbații se simt intimidați de ea: „Din păcate, e un avantaj, e și un dezavantaj”

Loredana Groza rămâne una dintre cele mai fascinante figuri ale scenei muzicale românești, o artistă care a construit în timp un adevărat brand al feminității și al reinventării continue. În spatele succesului și al prezenței magnetice se ascunde, însă, o vulnerabilitate subtilă, pe care puțini o percep dincolo de aparențe. Celebritatea și personalitatea ei marcantă au devenit, paradoxal, un obstacol pentru mulți bărbați, care se simt intimidați de energia și independența ei.

Loredana Groza, despre complexele bărbaților

Într-un interviu recent, Loredana a vorbit despre cum sunt percepute femeile puternice și despre faptul că imaginea ei publică nu reflectă întotdeauna sensibilitatea reală din spatele scenei. Artista recunoaște că multe persoane îi judecă greșit comportamentul, fără să înțeleagă că, dincolo de strălucirea afișată, se află o ființă extrem de atentă și emoțională.

„Bărbații sunt intimidați de femeile puternice, de femeile care sunt independente. Cred că mulți preferă să aibă lângă ei femei care sunt mai ușor de manipulat, ca să nu folosesc un cuvânt mai urât. Din păcate, e un avantaj, e și un dezavantaj, pentru că mulți mă judecă greșit, după aparențe, și cred că nu sunt chiar așa și nu cred că ar trebui să le fie teamă. În spatele acestor aparențe se ascunde o ființă extrem de sensibilă, și cine a reușit să vadă dincolo de ele, cu siguranță a descoperit o altfel de Loredana decât cea de pe coperțile revistelor, din filme sau din alte situații”, a spus Loredana Groza pentru VIVA!

Pe de altă parte, artista vorbește și despre ceea ce o atrage la un bărbat, subliniind că aspectul fizic nu mai are astăzi prioritate. Experiențele trecute i-au schimbat perspectiva, iar Loredana acordă mai multă atenție caracterului și valorilor interioare.

„Când eram puștoaică, eram atrasă doar de bărbații foarte frumoși. Dacă se poate, și blonzi cu ochi albaștri — ăsta era genul meu. Și mi-am dat seama, în timp, că de multe ori exteriorul poate fi extrem de înșelător, ca să nu zic altceva. Și ne luăm prea mult după aspectul fizic. Cred că am ajuns la momentul în viață în care văd prin el și îmi dau seama imediat din ce stofă e făcut. Și cred că un bărbat trebuie să fie matur, trebuie să fie în același timp și copilăros, trebuie să aibă simțul răspunderii, trebuie să-și asume și să fie un stâlp pentru o femeie, indiferent de situație. Și nu femeia, stâlpul pe care el să se sprijine, pentru că în continuare cred că masculinitatea este ceva de care orice femeie are nevoie. Suntem Yin și Yang, nu putem să trăim fără această energie masculină. Dar, în același timp, îmi plac și bărbații care au sensibilitate, care au emoție, care nu sunt niște… fiare sălbatice, ca să zic așa. Cred că bărbatul ăsta nu există.”

Loredana Groza, detalii despre cum se menține în topuri

De peste trei decenii, Loredana Groza rămâne una dintre cele mai puternice și versatile prezențe din muzica românească. A experimentat genuri, stiluri și epoci, fără să-și piardă esența. O întrebare firescă, așadar, este ce o menține în top, în timp ce atâția artiști apar și dispar într-un ritm amețitor.

„Astăzi e mult mai ușor să te faci remarcat. Ai nenumărate platforme, nu mai depinzi de case de discuri sau televiziuni — depinzi doar de tine, de creativitatea și curajul tău. Eu cred că de asta sunt în continuare aici, pe scenă, după atâția ani. Nu mi-a fost niciodată frică să încerc, să greșesc, să risc. Nu rămân blocată în ideea că doar ceea ce a mers odată va merge mereu. Îmi place să mă transform, să mă schimb, să exprim ceea ce sunt acum, nu ceea ce am fost ieri. Nu am nimic de demonstrat — vreau doar să fiu sinceră cu mine”, a spus Loredana pentru revista VIVA!

Citește și:

Kristen Stewart, primul film ca regizoare. Actrița a pășit pe covorul roșu alături de soția ei, Dylan Meyer

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro