Cum se menține Loredana Groza într-o formă fizică și psihică excelentă: „Mă ajută enorm”

Loredana Groza a dezvăluit cum se menține mereu într-o formă fizică și psihică excelentă, pe fondul unui program solicitant.

  de ELLE.ro
Loredana Groza
Are o eleganță care impune respect și o energie magnetică, dar în același timp o căldură care topește distanțele. Loredana apare, ca de fiecare dată, radiantă, iar zâmbetul ei dezarmează instantaneu. Artista a vorbit recent despre ce înseamnă reinventarea continuă, echilibrul într-o lume care nu se oprește niciodată și felul în care își păstrează autenticitatea, indiferent de context.

Loredana Groza, detalii despre cum se menține în topuri

De peste trei decenii, Loredana Groza rămâne una dintre cele mai puternice și versatile prezențe din muzica românească. A experimentat genuri, stiluri și epoci, fără să-și piardă esența. O întrebare firescă, așadar, este ce o menține în top, în timp ce atâția artiști apar și dispar într-un ritm amețitor.

„Astăzi e mult mai ușor să te faci remarcat. Ai nenumărate platforme, nu mai depinzi de case de discuri sau televiziuni — depinzi doar de tine, de creativitatea și curajul tău. Eu cred că de asta sunt în continuare aici, pe scenă, după atâția ani. Nu mi-a fost niciodată frică să încerc, să greșesc, să risc. Nu rămân blocată în ideea că doar ceea ce a mers odată va merge mereu. Îmi place să mă transform, să mă schimb, să exprim ceea ce sunt acum, nu ceea ce am fost ieri. Nu am nimic de demonstrat — vreau doar să fiu sinceră cu mine”, a spus Loredana pentru revista VIVA!

Artista pare că trăiește într-un ritm imposibil de ținut. Fiecare zi înseamnă proiecte, filmări, repetiții și apariții extragavante. Cu toate acestea, Loredana a dezvăluit cum reușește să mențină un echilibru între viața profesională și cea personală, apelând la câteva lucruri simple.

„Încerc să rămân mereu pozitivă. Să văd partea bună din tot ce se întâmplă, chiar și atunci când e greu. Cred că oamenii au tendința să dramatizeze și să exagereze — iar atunci suferința devine mai mare decât e cazul. Eu aleg să păstrez echilibrul. Mă ajută ce mănânc, ce citesc, cu cine vorbesc, în ce fel de energie trăiesc. Toate contează. Fiecare gând, fiecare gest are o consecință, și în momentul în care înțelegi asta, începi să alegi altfel. Meditația mă ajută enorm. Mișcarea, respirația, felul în care îmi hrănesc corpul și mintea — toate fac parte dintr-un echilibru pe care mi-l construiesc conștient. Chiar dacă nu am timp să fac nimic altceva, îmi fac timp pentru mine. Pentru liniștea mea. Asta mă ține întreagă.”

Ce spune artista despre ofertele din televiziune

În prezent, Loredana se concentrează pe pregătirile pentru concertul „Măiastra”, care va avea loc pe 8 noiembrie 2025 la Sala Palatului din București. În același timp, primește și propuneri pentru revenirea în televiziune, acolo unde a mai participat de-a lungul anilor la proiecte precum Vocea României și X Factor.

„De la TV am mai primit oferte, dar niciunele care să mă convingă mă întorc, să stau ore întregi… Pentru că e cu totul și cu totul altă abordare acolo decât pe scenă. Și atunci când ai de pregătit un concert așa de important cum e Măiastra, de pe 8 noiembrie 2025, de la Sala Palatului din București, am nevoie de timp pentru creație, am nevoie de timp pentru repetiții și atunci, dacă nu e un proiect foarte serios și puternic, atunci nu”, a declarat Loredana Groza pentru Libertatea.

