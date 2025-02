Adelina Chivu, confesiuni despre momentele de gelozie din relația cu soțul ei, Cristi Chivu: „Există, dar nimic extrem”

Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu discret și își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Vedeta și antrenorul de fotbal s-au logodit în anul 2007, iar pe 6 iulie 2008 s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc la Palatul Știrbey și au fost prezenți mai bine de 500 de invitați.

În 2008, Adelina Chivu a decis să renunțe la cariera pe care o avea în televiziune. Printre altele, ea a fost prezentatoare de știri sportive la Antena 1 și Antena 3. Atunci, vedeta s-a mutat alături de Cristi Chivu în Milano. După stabilirea în Italia, au venit rar în România.

Adelina și Cristi Chivu au împreună două fete, pe Anastasia și pe Natalia, pe care nu le postează foarte des pe rețelele de socializare. După 16 ani în care a stat departe de televiziune și s-a dedicat familiei, Adelina Chivu a acceptat provocarea de a reveni pe micile ecrane în cadrul show-ului de talente X Factor, în calitate de prezentatoare.

Adelina Chivu a povestit recent despre începutul relației cu soțul ei, Cristi Chivu. Cei doi se cunoșteau deja de ceva vreme și au decis să formeze un cuplu abia după ce au mai acumulat o serie de experiențe.

„Nu cred că există relație ca în filme, dar da, avem și noi povestea noastră. Ne-am intersectat de mai multe ori în viață până am ajuns să ne cunoaștem, dar totul s-a întâmplat la momentul potrivit. Cred că așa a fost să fie. Noi am devenit un cuplu când deja aveam amândoi experiențele noastre și ne trebuia stabilitate. Orice s-ar fi întâmplat înainte, nu cred că ar fi durat pentru că nu eram suficient de maturi și pregătiți pentru ceva stabil”, a declarat Adelina Chivu pentru VIVA!

Adelina Chivu a mai relatat despre un moment în care soțul ei, Cristi Chivu, a devenit gelos, atunci când ea a fost abordată în trafic de către un bărbat. Prezentatoarea a ținut să precizeze că a fost amuzată de felul în care a reacționat partenerul ei de viață.

„Nu am considerat niciodată că e un statut și nici nu cred că mă încadrez în niciun tipar de acest gen. Cred că sunt foarte multe familii care au programe ciudate și reușesc să facă față la asta. Cumva, eu nici nu știu cum e altfel, cum e să ai vacanță de Crăciun sau de Paște în fiecare an, cum e fără cantonamente. Asta cu programul lui mai mult mă afectează prin prisma fetelor, eu sunt obișnuită. Iar gelozie, da, există. La început credeam că eu sunt mai geloasă, dar în timp am descoperit că nu era chiar așa… Chiar de curând eram cu fetele în mașină, în București, și el era undeva, la o farmacie. Noi trebuia să ne oprim să îl luăm. Și la semafor, în fața farmaciei, cum e moda încă la București, un domn s-a pus în paralel cu mașina mea și a dat geamul jos să… povestim. Deci efectiv l-am văzut pe Cristi zburând din farmacie peste mașini să își revendice teritoriile ocupate. (râde) După atâția ani a fost foarte amuzant, fetele au leșinat de râs. Deci gelozie există, dar nimic extrem.”