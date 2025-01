Ce i-a spus Cristi Chivu soției sale, Adelina, când a aflat că a primit propunerea de a fi prezentatoarea X Factor: „El a fost cel care a insistat”

Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu discret și își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Vedeta și antrenorul de fotbal s-au logodit în anul 2007, iar pe 6 iulie 2008 s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc la Palatul Știrbey și au fost prezenți mai bine de 500 de invitați.

În 2008, Adelina Chivu a decis să renunțe la cariera pe care o avea în televiziune. Printre altele, ea a fost prezentatoare de știri sportive la Antena 1 și Antena 3. Atunci, vedeta s-a mutat alături de Cristi Chivu în Milano. După stabilirea în Italia, au venit rar în România.

Adelina și Cristi Chivu au împreună două fete, pe Anastasia, în vârstă de 13 ani, și pe Natalia, în vârstă de 15 ani, pe care nu le postează foarte des pe rețelele de socializare. După 16 ani în care a stat departe de televiziune și s-a dedicat familiei, Adelina Chivu revine pe micile ecrane în cadrul show-ului de talente X Factor, pe care îl va prezenta alături de Mihai Morar. Noul sezon are premiera duminică, 26 ianuarie, de la 20:00 pe Antena 1.

În cadrul unui interviu acordat recent, Adelina Chivu a dezvăluit cum a reacționat soțul ei, Cristi Chivu, atunci când i-a spus de propunerea de a fi prezentatoarea emisiunii X Factor.

„Soțul meu a aflat primul. El a fost cel care a insistat foarte mult să accept. Eu am cerut câteva zile să mă gândesc dacă ar putea fi posibil să fac asta, timp în care el a stat pe capul meu să merg și să fac ceva pentru mine, să am această experiență. N-am avut scăpare, dar să știi că și eu eram curioasă cum ar fi. Cred că foarte multă lume a fost surprinsă că am acceptat și asta mi s-a părut o provocare și mai mare”, a declarat Adelina Chivu pentru unica.ro .

De asemenea, Adelina Chivu a mai vorbit și despre cum a resimțit întoarcerea în televiziune.

„A fost foarte greu pentru mine la început, eram total ieșită din ritm, iar genul acesta de produs de divertisment presupune foarte multă muncă. Am filmat în mai multe etape, prima însă a fost ceva crunt. Primele două nopți nu am putut să dorm. Aveam prea multă adrenalină de pe set și prea puține ore la dispoziție. În a doua etapă a fost mult mai bine, am început să mă relaxez și să mă bucur de experiență. Iar în a treia etapă, pot să spun că m-am super distrat, fix când îmi intrasem în mână s-au terminat filmările. (zâmbește) Dar cred că e normal, după o perioadă atât de lungă de timp. Acum abia aștept să reîncepem. Per total a fost ok. Am vrut să ies din rutină și am reușit. Telespectatorii vor vedea nu numai niște concurenți fabuloși, care ies din zona lor de confort, ci și o co-prezentatoare care a făcut același lucru”, a adăugat Adelina Chivu pentru sursa citată.