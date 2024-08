Adelina Chivu, apariție inedită pe internet. Cum arată acum soția lui Cristi Chivu

Adelina Chivu, soția fostului fotbalist Cristi Chivu, a revenit de curând pe rețelele de socializare, impresionându-și urmăritorii cu un aspect complet transformat. La vârsta de 42 de ani, aceasta continuă să captiveze prin eleganța sa, dar și prin mici ajustări estetice care îi pun în valoare trăsăturile. Deși a preferat să rămână o prezență discretă în lumea showbiz-ului, ea a arătat că știe cum să rămână în centrul atenției fanilor săi.

Recent, Adelina Chivu a vizitat un salon de înfrumusețare, unde i s-a aplicat un machiaj deosebit, evidențiindu-i frumusețea naturală. Cu toate acestea, vedeta a recurs, în timp, și la câteva proceduri estetice.

Comparând imaginile actuale cu cele de acum câțiva ani, se pot observa modificări subtile ale feței. În trecut, soția lui Cristi Chivu a optat pentru o augmentare discretă a buzelor și o definire a pomeților, alegând să-și îmbunătățească trăsăturile într-un mod delicat.

Cristi Chivu și soția sa, Adelina, se bucură din plin de viața de cuplu, având una dintre cele mai admirate relații în lumea showbiz-ului românesc. Cei doi sunt în prezent într-o stare de fericire intensă și împărtășesc frecvent fotografii emoționante cu ei, captivând astfel interesul fanilor.

Cuplul este inseparabil și are obiceiul să-și țină fanii din România la curent cu toate activitățile pe care le desfășoară împreună, în special după ce s-au mutat în Italia. În prezent, Cristi Chivu activează în calitate de antrenor al echipei de tineret a lui Inter, U19, și a beneficiat de susținerea soției sale la ultimul meci, unde Nerazzurri au obținut o altă victorie în campionat și au rămas în fruntea clasamentului.

Adelina și Cristi Chivu au o relație de mulți ani, cunoscându-se în 2007, în perioada în care ea era prezentatoare TV, iar el era căpitanul echipei naționale. După doar un an, cei doi au hotărât să își unească destinele și s-au căsătorit în cadrul unui mare eveniment desfășurat la Palatul Știrbey. Cristi și Adelina Chivu sunt părinții a două fetițe, Natalia și Anastasia.

Acum ceva timp, Adelina Chivu a fost învitată în cadrul emisiunii „La Măruță”, unde a vorbit deschis despre familia ei, dar și despre relația cu Cristi Chivu, după 15 ani de căsătorie.

„Au trecut foarte repede și foarte ușor. Ne mai certăm, dar nimic grav. Nici eu nu ne dădeam șanse (n.red – relației). Ne-am lipit foarte repede, după care a venit sarcina cu Natalia. M-am speriat, dar am avut noroc că a fost un bebeluș foarte bun”, a dezvăluit Adelina în cadrul emisiunii.

Adelina Chivu a vorbit cu nostalgie și despre primele întâlniri cu cel care avea să îi devină ulterior soț.

„Pe la primele întâlniri am fost la un lanț de patiserii și am luat niște plăcinte să mâncăm. Am stat în mașină câteva ore. O doamnă de acolo i-a spus: ‘vai, să nu te deochi ce semeni cu Chivu'”, a povestit ea.