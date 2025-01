Adelina Chivu, dezvăluiri sincere despre întoarcerea în România: „Niciodată e un cuvânt prea mare”

Revenită recent pe micile ecrane la Antena 1, Adelina Chivu a oferit un interviu pentru Revista VIVA!, în care a discutat despre posibilitatea de a se muta definitiv din România. De asemenea, ea a rememorat momentul în care a decis să se retragă din televiziune, acum 16 ani, și a explicat motivele care au determinat-o să se stabilească în Italia.

Adelina Chivu, detalii despre revenirea în televiziune

Adelina a împărtășit și detalii emoționante despre reacția părinților săi în fața acestei schimbări majore din viața ei, vorbind deschis despre cum a fost percepută decizia de a renunța la cariera în televiziune pentru a începe un nou capitol peste hotare.

„Eu m-am retras după câteva luni bune de făcut naveta la Milano. Noi acolo locuiam la un hotel, aveam de organizat și o nuntă și am simțit că trebuie să renunț ca să pun bazele unei familii și ale unui cămin, lucru imposibil de făcut la distanță, așa că am avut de făcut o alegere pe care nu o regret și care s-a dovedit a fi alegerea firească până la urmă. Cristi Crețu, șeful meu de la sport din acea perioadă, deja știa ce vreau să îi spun când am intrat la el în birou cu demisia. Avea pe chip un zâmbet amestecat cu puțin regret, o expresie care m-a cam dezarmat, dar m-a făcut și să cred că ceva bun am făcut și era momentul să încep un capitol nou. Părinții mei nu au avut nimic împotrivă, cumva știau și ei că acesta era drumul meu.”, a povestit Adelina Chivu.

De asemenea, vedeta TV a dezvăluit că adaptarea la noua viață nu a fost ușoară, mai ales că a fost preocupată cu creșterea copiilor, iar timpul era limitat pentru propriile activități. Cu toate acestea, Adelina a povestit că s-a obișnuit și a descoperit avantajele unei vieți departe de România.

„A fost foarte greu pentru foarte mulți ani. M-am adaptat extrem de greu, mai ales că aveam doi copii mici care nu prea îmi lăsau timp liber pentru socializare. Nici acum nu pot spune că am mulți prieteni în Italia, majoritatea oamenilor dragi mie sunt tot în România. Doar că, între timp, m-am obișnuit așa, am descoperit și avantajele unei vieți departe de casă, și lucrurile s-au așezat de la sine. Cumva, acum am două case și sunt OK cu ambele variante, indiferent de unde ne va duce viața.”, a mai spus ea.

Ce spune despre întorcerea în România

În ceea ce privește o posibilă mutare definitivă în România, Adelina Chivu a susținut că este deschisă oportunităților, prioritate fiind familia ei.

„Cum îți spuneam mai devreme, eu am două case, și nu mă refer la imobile. Eu voi merge acolo unde va avea Cristi posibilitatea să își facă meseria. Am auzit și eu că din cauza mea nu vine în țară, dar nu este adevărat. Poate nu m-aș muta din Milano dacă ar trebui să merg undeva unde nu am școală pentru fete, dar nu este valabil în cazul Bucureștiului. Eu vin destul de des în România, chiar acum și mai des de când cu X Factor. Sunt multe lucruri cu care nu mai sunt obișnuită, dar sunt și foarte multe care îmi plac. Deci niciodată e un cuvânt prea mare.”, a mai spus vedeta TV.

