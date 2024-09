Adelina Chivu, declarații rare despre relația cu soțul ei. Ce a dezvăluit despre Cristi Chivu: „Are cele mai profunde sentimente față de mine”

Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu discret și își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Vedeta și antrenorul de fotbal s-au logodit în anul 2007, iar pe 6 iulie 2008 s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc la Palatul Știrbey și au fost prezenți mai bine de 500 de invitați.

În 2008, Adelina Chivu a decis să renunțe la cariera pe care o avea în televiziune. Printre altele, ea a fost prezentatoare de știri sportive la Antena 1 și Antena 3. Atunci, vedeta s-a mutat alături de Cristi Chivu în Milano. După stabilirea în Italia, au venit rar în România.

Adelina și Cristi Chivu au împreună două fete, pe Anastasia, în vârstă de 13 ani, și pe Natalia, în vârstă de 15 ani, pe care nu le postează foarte des pe rețelele de socializare. După 16 ani în care a stat departe de televiziune și s-a dedicat familiei, Adelina Chivu revine pe micile ecrane în cadrul show-ului de talente X Factor, pe care îl va prezenta alături de Mihai Morar.

În cadrul podcast-ului „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar, Adelina Chivu a făcut declarații rare despre căsnicia de lungă durată pe care o are alături de Cristi Chivu. Vedeta obișnuiește să fie prezentă la toate meciurile soțului ei și să îl susțină de fiecare dată, chiar și atunci când are parte de eșecuri.

„Eu sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie. Eu sunt foarte ofticată la jocuri și niciun prieten nu vrea să joace cu mine. Eu mă supăr dacă pierd. El dacă pierde, nu se supără, dar eu plâng pentru el și la meciurile amicale. Nu știu dacă pentru el contează, e un amical. Eu sunt la toate meciurile prezentă. Am stat în bălți, pe scaune, nu la teniși, în zăpadă, în ploaie, cu fulgere, oriunde. Nu am lipsit. Am fost și câteva meciuri în deplasare, sunt foarte prezentă. Eu oricum merg, dacă ele vor să vină (nr. fiicele), bine, mă duc singură. Mai vina una sau cealaltă, ori amândouă (…) El este cu gura până la urechi și tot un zâmbet că știe că o să-mi dea mie vestea și că încep să plâng. Nu știi ce ghinion e că a ratat un penalty că nu știu”, a povestit Adelina Chivu.