Cristi Chivu, detalii neștiute din căsnicia cu Adelina. Prin ce momente de cumpănă au trecut: „Nu sunt perfect nici acum, dar munca pe care ea a depus-o…”

Cristi Chivu a făcut recent dezvăluiri surprinzătoare despre mariajul său cu Adelina, femeia care i-a fost alături în cele mai grele momente. Cei doi s-au căsătorit în 2008, iar de atunci și-au construit o familie frumoasă alături de cele două fiice ale lor, Natalia și Anastasia. De ani buni, locuiesc în Italia, unde fostul mare fotbalist și-a continuat cariera ca antrenor.

Ajuns la 44 de ani, Cristi Chivu este cunoscut nu doar pentru performanțele sale pe teren, ci și pentru viața de familie discretă pe care o duce. Căsnicia sa cu Adelina, fostă prezentatoare de știri la Antena 1, a fost mereu ferită de scandaluri, însă acum, fostul fotbalist a făcut mărturisiri neștiute până acum.

Cei doi s-au cunoscut în 2007, iar Chivu recunoaște că Adelina a fost sprijinul său principal în momentele dificile din viață. Relația lor a evoluat rapid, iar în anul următor și-au unit destinele, formând o familie solidă care rezistă în timp.

Totodată, Cristi Chivu susține că motorul relației lor a fost chiar soția lui, care i-a oferit timpul și răbdarea necesare. Ba mai mult, cei doi au trecut cu bine peste momentele dificile din cuplu, iar acum se bucură din plin de familia frumoasă pe care o au împreună.

„S-a închegat ceva frumos în care ea e locomotiva. Eu sunt al șaptelea vagon, tras de ea pentru că are meritul ăsta de a face din mine o persoană mai bună. Are un merit enorm pentru ceea ce am reușit în carieră, deoarece a avut răbdare și m-a încurajat. Am avut și momente în care am căzut și am avut posibilitatea să am lângă mine pe cineva care avea o altă părere decât ceea ce îmi construiam eu în cap. Și atunci am zis să ascult și ea mi-a lărgit orizontul. Și nu numai în momentele grele, atunci na, e soția ta. Dar și în momentele extraordinar de bune să mă mențină cu picioarele pe pământ, să facă din mine o persoană mai bună”, a mai declarat Cristi Chivu.