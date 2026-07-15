Ariana Grande și Ricky Alvarez și-ar fi oferit o nouă șansă. Indiciile care au alimentat zvonurile despre împăcare

Ariana Grande și fostul ei iubit, Ricky Alvarez, au reaprins zvonurile despre o posibilă împăcare, după mai multe apariții împreună în ultimele săptămâni.

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  de  ELLE.ro
Ariana Grande și Ricky Alvarez și-ar fi oferit o nouă șansă. Indiciile care au alimentat zvonurile despre împăcare

Ariana Grande pare pregătită pentru un nou capitol în viața sentimentală. Potrivit unor surse citate de publicația Page Six, artista și fostul ei iubit, Ricky Alvarez, și-au reluat relația, la aproape zece ani după ce au format un cuplu.

Deși vestea i-a surprins pe mulți dintre fani, apropiații cântăreței susțin că împăcarea nu a venit peste noapte și că, de această dată, cei doi preferă să își construiască relația fără grabă și fără presiunea așteptărilor publicului.

„Ariana și Ricky și-au reluat relația, însă ea nu se grăbește să revină într-o relație serioasă. În această perioadă are foarte multe proiecte și este extrem de ocupată cu turneul, așa că iau lucrurile pas cu pas”, a declarat o sursă pentru Page Six.

Potrivit aceleiași surse, unul dintre motivele pentru care apropierea dintre cei doi a fost atât de firească este faptul că Ricky Alvarez a rămas în relații foarte bune cu familia Arianei Grande chiar și după despărțirea lor.

„Ricky a rămas apropiat de familia Arianei de-a lungul anilor, iar acest lucru înseamnă foarte mult pentru ea. De asemenea, a făcut un efort să fie alături de ea și să o susțină în timpul turneului, iar gesturile lui nu au trecut neobservate.”

Aparițiile care au stârnit zvonurile

Primele speculații privind o posibilă împăcare au apărut luna trecută, când Ariana Grande și Ricky Alvarez au fost văzuți împreună într-un restaurant din Austin, Texas.

Cei doi sărbătoreau ziua de naștere a artistei alături de un grup de prieteni, însă apropierea dintre ei nu a trecut neobservată. La scurt timp după aceea, Ariana și Ricky au petrecut împreună și weekendul de 4 iulie. Paparazzi i-au fotografiat ieșind dintr-un supermarket Whole Foods din Boca Raton, Florida, fiecare purtând pungi cu cumpărături, imagini care au alimentat și mai mult zvonurile despre o posibilă reconciliere.

Totuși, cel mai comentat indiciu a venit chiar din partea artistei, în timpul unui concert susținut la New York, în cadrul turneului Eternal Sunshine. În timp ce interpreta celebra piesă „Thank U, Next”, melodie în care face referire la foștii săi parteneri, Ariana a modificat unul dintre versurile cunoscute de fani.

În loc de: „Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh”, artista a cântat: „Wrote some songs about Ricky / We always find our way back.”

Schimbarea a fost imediat remarcată de public, iar imaginile filmate în timpul concertului arată cum spectatorii au izbucnit în aplauze și au reacționat entuziasmați la noua variantă a versului. Pentru mulți dintre fani, acesta a fost cel mai clar indiciu că Ariana Grande și Ricky Alvarez și-au oferit, într-adevăr, o nouă șansă.

Ariana Grande și Ricky Alvarez au avut o relație între 2015 și 2016. Cei doi s-au cunoscut în perioada turneului Honeymoon Tour, când Ricky făcea parte din echipa artistei în calitate de dansator. Deși relația lor nu a durat foarte mult, cei doi au rămas în relații bune de-a lungul anilor, iar apropierea lor recentă pare să confirme că legătura dintre ei nu s-a pierdut niciodată complet.

Revenirea lui Ricky în viața Arianei vine la doar câteva luni după despărțirea cântăreței de actorul Ethan Slater, colegul său din filmul Wicked. Potrivit unor surse apropiate artistei, cei doi au încheiat relația cu câteva luni în urmă, după aproximativ trei ani împreună, însă au rămas în relații cordiale.

„Ariana și Ethan s-au despărțit în urmă cu câteva luni, însă au rămas prieteni și continuă să se respecte și să se admire reciproc. Nu a fost o decizie ușoară, însă au realizat că le este mai bine ca prieteni decât într-o relație”, a declarat o sursă pentru Page Six.

În această perioadă, Ariana Grande traversează una dintre cele mai aglomerate etape ale carierei sale. Artista continuă turneul Eternal Sunshine, iar în paralel se pregătește pentru lansarea noului album, Petal, un proiect pe care fanii îl așteaptă cu nerăbdare.

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foto: profimedia

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