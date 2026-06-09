Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit după trei ani de relație. Ce au dezvăluit cei apropiați

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Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit discret după trei ani de relație, au confirmat mai multe publicații de peste Ocean.

„Ariana și Ethan s-au despărțit în urmă cu câteva luni, însă au rămas prieteni și nu au decât respect și admirație unul pentru celălalt”, a declarat o sursă pentru PageSix. „Nu a fost o decizie luată cu ușurință, dar au realizat că le este mai bine ca prieteni decât într-o relație angajată.”

„Ariana se simte foarte fericită și este concentrată pe următorul capitol din viața ei, odată cu turneul ‘Eternal Sunshine’ și lansarea viitoare a albumului său ‘Petal'”, a adăugat sursa.

TMZ a fost prima publicație care a relatat această informație și a mai raportat că noul album al Arianei Grande, programat să fie lansat pe 31 iulie, nu este inspirat de despărțire și nici de relația ei cu Ethan Slater.

Ariana Grande, în vârstă de 32 de ani, și Slater, de 34 de ani, s-au cunoscut pe platoul de filmare al producției „Wicked”. Amândoi erau căsătoriți la acea vreme — Grande cu fostul ei soț, Dalton Gomez, iar Slater cu iubita sa din liceu, devenită ulterior soție de care s-a separat, Lilly Jay. Slater și Jay au împreună un fiu în vârstă de 3 ani, Ezra.

În iunie 2023, fosta soție a lui Slater a criticat-o dur pe Grande într-o declarație pentru Page Six, după ce au apărut informații despre relația în devenire dintre actor și cântăreață.

„Ea (Ariana) este, de fapt, subiectul poveștii. Nu este o persoană care susține alte femei”, a declarat Jay în exclusivitate pentru Page Six. „Familia mea este doar o victimă colaterală.”

Cu toate acestea, o sursă a declarat pentru Page Six la acel moment că Grande și Slater „nu au făcut nimic greșit”.

„(Jay) este pe bună dreptate supărată pentru că mariajul ei s-a destrămat, dar Ariana și Ethan nu au făcut nimic greșit”, a spus sursa, adăugând că Slater era separat de Jay de două luni înainte de a începe o relație cu Grande.

Deși Grande și Slater au păstrat în mare parte discreția în privința relației lor pe parcursul ultimilor trei ani, Slater a distribuit în decembrie fotografii intime cu Grande sărbătorind perioada sărbătorilor acasă.

Se pare că Ariana Grande își gestionează cu naturalețe noul statut de femeie singură.

Cântăreața pop și-a început sâmbătă mult așteptatul turneu „Eternal Sunshine” la Oakland Arena din Oakland, California, și a făcut o referire jucăușă la divorțul său în timp ce interpreta hitul din 2019 „Thank U, Next” — o piesă celebră despre foștii ei iubiți, inclusiv Pete Davidson, Big Sean și regretatul Mac Miller.

Versurile includ: „Într-o zi voi merge spre altar / ținând-o de mână pe mama mea … Vreau să fac asta o singură dată, și să fie cum trebuie / O să fac să dureze.”

După ce a cântat versul „Vreau să fac asta o singură dată, și să fie cum trebuie”, sâmbătă, Grande a ridicat în glumă două degete și a râs, părând să facă referire la faptul că este deschisă ideii de a se recăsători, după ce prima sa căsătorie cu Gomez nu a funcționat.

Ariana Grande, o viață amoroasă agitată

Ariana Grande a avut de-a lungul anilor mai multe relații intens mediatizate, care au atras atenția presei și a fanilor. Una dintre primele sale relații cunoscute a fost cu Jai Brooks, membru al grupului de comedie online The Janoskians, cu care a avut o relație intermitentă între 2012 și 2014.

Ulterior, artista s-a întâlnit cu rapperul Big Sean între 2014 și 2015. Relația lor a fost una foarte vizibilă publicului, cei doi apărând împreună la numeroase evenimente. După despărțire, Ariana a avut o relație cu dansatorul Ricky Alvarez, care a durat aproximativ un an.

În 2016, Ariana a început o relație cu Mac Miller, după ce colaboraseră anterior la piesa „The Way'. Relația lor a fost apreciată de fani, însă cei doi s-au despărțit în 2018. Moartea lui Mac Miller, survenită în același an, a afectat-o profund pe artistă, care i-a adus ulterior numeroase omagii publice.

La scurt timp după despărțirea de Mac Miller, Ariana s-a logodit cu Pete Davidson. Relația lor a evoluat rapid, însă logodna s-a încheiat după doar câteva luni, în toamna anului 2018.

În 2020, Ariana a început o relație cu agentul imobiliar Dalton Gomez. Cei doi s-au căsătorit în mai 2021 într-o ceremonie restrânsă desfășurată la locuința artistei din California. Cuplul s-a despărțit în 2023, iar divorțul a fost finalizat ulterior în același an.

Foto: Getty

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