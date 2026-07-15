Katie Holmes, surprinsă de mână cu un artist celebru. Actrița alimentează zvonurile despre o nouă poveste de dragoste

Katie Holmes a stârnit zvonuri despre o nouă relație, după ce a fost fotografiată ținându-se de mână cu artistul Jason Bard Yarmosky.

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  de  ELLE.ro
Katie Holmes, surprinsă de mână cu un artist celebru. Actrița alimentează zvonurile despre o nouă poveste de dragoste

Katie Holmes a stârnit zvonuri despre o posibilă relație după ce a fost surprinsă în fotografii ținându-se de mână cu artistul Jason Bard Yarmosky, în timp ce cei doi au ieșit împreună în weekend.

Actrița, în vârstă de 47 de ani, și artistul au participat vineri seară la o proiecție a filmului „The Invite”, regizat de Olivia Wilde, organizată de The Cinema Society la cinematograful East Hampton Regal UA. Un martor, care a fost prezent la întâlnirea dintre Holmes și Yarmosky, a declarat pentru revista People că cei doi păreau deja foarte apropiați.

„Îi șoptea la ureche, iar ea râdea. Păreau foarte relaxați unul în compania celuilalt, iar ea a avut un zâmbet pe chip toată seara. Au stat împreună în timpul filmului, iar la un moment dat ea și-a sprijinit capul pe umărul lui. Arătau foarte drăguț împreună.”, a povestit sursa.

După proiecție, cei doi au petrecut seara „stând de vorbă cu prietenii” la petrecerea organizată după eveniment, care a avut loc la The Boat House din East Hampton, New York.

Deși fanii au speculat anterior că între Holmes și fostul ei coleg din serialul „Dawsons Creek”, Joshua Jackson, s-ar putea reaprinde o poveste de dragoste, mai ales după ce actrița a apreciat în luna ianuarie un comentariu în care se sugera ca cei doi să formeze un cuplu, acest lucru nu pare să se întâmple prea curând. Actorul din „Cruel Intentions” pare să fie implicat într-o relație cu modelul Olivia Burgess.

Totuși, afecțiunea pe care cei doi foști colegi o au unul pentru celălalt a fost evidentă în luna iunie, când nu și-au ascuns emoțiile și au vorbit cu entuziasm despre relația lor „prețioasă”, în timp ce s-au ținut de mână pe covorul roșu la Festivalul de Film Tribeca. Cei doi promovau atunci filmul „Happy Hours”.

„Timpul pe care l-am petrecut împreună când eram tineri este foarte prețios pentru amândoi. Și este una dintre relațiile personale și profesionale fundamentale din viața mea”, a declarat Joshua Jackson într-un interviu pentru Cherry the Geek TV luna trecută.

Katie Holmes și Joshua Jackson au format un cuplu pe ecran în serialul „Dawson’s Creek”, unde au interpretat personajele Joey Potter și Pacey Witter. Cei doi au avut și o relație în viața reală, care a durat între 1998 și 1999. Actrița din „Batman Begins” s-a căsătorit ulterior cu Tom Cruise, alături de care are o fiică, Suri Cruise, născută în aprilie 2006.

După despărțirea de Cruise, în 2012, Katie Holmes a început o relație cu actorul și cântărețul Jamie Foxx, care a durat șase ani. Cei doi s-au separat în 2019. De-a lungul timpului, Holmes a mai fost asociată romantic cu Emilio Vitolo Jr., membru al familiei Vitolo, în 2020, și cu muzicianul Bobby Wooten III, în 2022.

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foto: Arhiva ELLE

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