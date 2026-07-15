Solidarizare internațională fără precedent pentru Oradea PRIDE: Peste 120 de organizații din 30 de țări cer autorităților locale să înceteze blocarea Marșului PRIDE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Un val de solidaritate internațională se formează în jurul Oradea PRIDE, după ce peste 120 de organizații ale societății civile din 30 de țări au semnat un apel public prin care solicită autorităților locale să respecte libertatea de întrunire și să asigure desfășurarea în siguranță a Marșului Oradea PRIDE, programat să aibă loc pe 25 iulie.

Deși organizatorii evenimentului – reprezentanții ARK Oradea, au depus o notificare pentru organizarea Marșului în termenul legal cu peste 100 de variante de traseu, informațiile apărute în spațiul public indică o intenție a autorităților locale de a interzice și în acest an Marșul PRIDE Oradea.

Organizații internaționale ca ILGA Europe, EPOA (European Pride Organisers Association), IGLYO, OII Europe – Organisation Intersex International Europe, Council for Global Equality, TGEU sau Forbidden Colours, alături de numeroși organizatori ai Marșurilor PRIDE din întreaga lume și zeci de organizații neguvernamentale și grupuri civice din România își exprimă solidaritatea cu ARK Oradea și cu întreaga comunitate LGBTQIA+. Semnatarii atrag atenția că după patru ani consecutivi în care evenimentele PRIDE nu au fost aprobate, nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice, ci despre nerespectarea deliberată a unui drept fundamental. Atitudinea autorităților reprezintă un precedent care pune în pericol întreaga democrație românească.

Cele peste 120 de organizații avertizează că Oradea riscă să devină, după Budapesta, singurul oraș din Uniunea Europeană în care autoritățile blochează în mod repetat organizarea unui Marș Pride, cu consecințe inclusiv asupra imaginii României ca stat care respectă valorile europene. Un asemenea precedent este incompatibil cu valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană: demnitatea umană, libertatea, egalitatea, democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului.

Apelul amintește că Marșul Pride reprezintă exercitarea libertății de întrunire și a libertății de exprimare, drepturi garantate de Constituția României, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și dreptul Uniunii Europene. Totodată, organizațiile solicită Primăriei Oradea, Comisiei municipale pentru avizarea adunărilor publice și celorlalte instituții competente să permită desfășurarea marșului pe un traseu care să asigure exercitarea efectivă a acestor drepturi.

Textul integral al scrisorii și lista organizațiilor semnatare sunt disponibile online.

Scrisoarea a fost transmisă în această dimineață administrației locale din Oradea, inclusiv Primarului Florin Birta. Lista semnatarilor continuă să crească, apelul rămânând deschis organizațiilor din România și din întreaga lume care doresc să susțină respectarea drepturilor fundamentale și protejarea spațiului civic. Scrisoarea poate fi semnată prin intermediul unui formular online, până pe 25 iulie:

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro