Andreea Ibacka, adevărul despre divorțul de Cabral și realitatea din spatele fotografiilor ei: „Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice”

La câteva luni după divorțul de Cabral Ibacka, Andreea Ibacka a vorbit sincer despre perioada dificilă prin care trece.

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  de  ELLE.ro
Andreea Ibacka
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La câteva luni după ce ea și Cabral Ibacka au anunțat că au decis să meargă pe drumuri separate, Andreea Ibacka a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece. Deși pe rețelele sociale continuă să afișeze o imagine echilibrată și optimistă, actrița spune că realitatea din spatele postărilor este mult mai complexă.

Andreea Ibacka, adevărul după divorțul de Cabral

După mai bine de două decenii împreună, atât Andreea, cât și Cabral încearcă să se adapteze noii etape din viața lor, având ca prioritate bunăstarea celor doi copii, Namiko și Tiago. Recent, și prezentatorul TV a recunoscut că divorțul și schimbările din viața personală l-au afectat profund.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, actrița a explicat de ce a ales să nu își expună suferința în mediul online și a subliniat că discreția nu înseamnă lipsa emoțiilor sau a dificultăților.

„Social media nu este ora mea de terapie. Faptul că sunt discretă cu viața personală este o opțiune, nu anulează suferința. Aleg eleganța în locul spectacolului. Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice. Rănile se vindecă alături de ai mei. Nu îmi doresc să apar pe prima pagină a presei în urma unui divorț, acest ‘minut de celebritate’ nu se regăsește printre opțiunile mele. Există și altele, bazate pe ceea ce mă definește ca om și artist. Mă știți de atâția ani, aceasta a fost dintotdeauna direcția. Am colaborări în curs, responsabilități și cheltuieli. Și sunt încrezătoare că voi nu judecați superficial fiecare postare. Promit să revin cu lucruri extraordinare în plan profesional. Vă mulțumesc pentru susținere, feedback și recomandări!”, a transmis Andreea Ibacka.

Mesajul a fost apreciat de numeroși urmăritori, care i-au trimis gânduri bune și încurajări în această perioadă de tranziție.

Sportul, unul dintre obiceiurile la care nu renunță

Pe lângă proiectele profesionale și responsabilitățile de mamă, Andreea Ibacka continuă să acorde o atenție deosebită stilului său de viață. Actrița spune că rutina de antrenamente a devenit o prioritate și că rezultatele se reflectă nu doar în aspectul fizic, ci și în starea de bine.

„Eu n-am slăbit spectaculos, n-am avut niciodată multe kilograme. Diferența vine acum din antrenamentele constante. Mușchii schimbă postura, felul în care se așază hainele pe corp, energia și, mai ales, încrederea cu care le port. De câteva luni îmi programez antrenamentul (sală sau pilates) printre primele lucruri din agendă. Dacă îl las ‘când am timp’, nu-mi rămâne niciodată”, a adăugat ea.

Cabral, declarații dureroase după divorț

Cabral Ibacka a fost mai sincer ca niciodată și a făcut declarații despre perioada dificilă prin care trece acum, după divorțul de fosta lui soție, Andreea Ibacka. Prezentatorul TV a recunoscut că toate schimbările care au intervenit în viața lui, în urma despărțirii, l-au copleșit din punct de vedere emoțional. 

„Cumva, a trebuit să recunosc că vâltoarea în care s-a transformat viața mea m-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. Dar, în ultimii ani, am învățat că singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă.

Da. M-a afectat. Și am înțeles destul de repede că nu mă pot reașeza alergând mai tare, muncind mai mult sau prefăcându-mă că sunt bine.

Singura cale era să mă întorc la omul despre care știam sigur că există încă în mine. Iar dacă mă întrebi cine sunt astăzi… răspunsul vine fără să mă mai gândesc.

Sunt, înainte de toate, tată. Da, sunt și prieten. Și fiu. Și frate. Și omul care își iubește meseria. Sunt și băiatul din cartier care încă încearcă să se bucure de viață, pentru că știe că alta nu primește. Dar toate astea vin după. Înainte de orice, sunt tată.”

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Foto: Instagram

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