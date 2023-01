Vedete care au vorbit despre filmele lor biografice și starurile care ar putea să joace rolurile lor

Este un lucru măreț ca povestea de viață a unei celebrități să devină subiect de film. Asta nu înseamnă că este și ușor, ci din contră, contează foarte mult cine va fi persoana care va juca rolul principal. Unele vedete au avut deja în minte câteva nume pe care le-au împărtășit public:

1. Drew Barrymore

În cadrul unui video publicat pe TikTok, Drew Barrymore a spus că în cazul în care s-ar face o adaptare cinematografică a vieții ei, ar prefera ca actrița Joey King, cunoscută pentru rolul din The Kissing Booth, să abordeze rolul ei.

2. Jennifer Hudson

Jennifer Hudson a interpretat-o pe Aretha Franklin în filmul Respect, care are ca subiect cariera celebrei cântărețe. Dacă s-ar face o peliculă despre viața actriței, Jennifer Hudson ar vrea ca Skye Dakota Turner, cea care în Respect interpretează versiunea tânără a Arethei Franklin, să joace rolul principal. „Singura persoană la care mă pot gândi este Skye, care o joacă pe tânăra Aretha. Cred că până la apariția filmului meu va avea vârsta perfectă”, a povestit Jennifer Hudson pentru Access Hollywood.

3. Niall Horan

În urmă cu mai mulți ani, mai exact în 2013, Niall Horan a fost intrebat cine îl va interpreta într-un film biografic, dacă s-ar face despre formația One Direction. Trupa s-a destrămat între timp, însă cântărețul a spus că actorul Tom Felton s-ar potrivi pentru acest rol.

4. Dolly Parton

Dolly Parton a dezvăluit în 2014 faptul că vrea ca Reese Witherspoon să joace rolul ei într-un film biografic. Cele două au discutat despre asta și chiar dacă vedeta muzicii country a fost nesigură inițial, încrederea pe care a arătat-o actrița față de această propunere a convins-o.

5. Will Smith

Will Smith a intrat în pielea mai multor personalități din viața reală. Actorul a spus pentru LRM Online faptul că, dacă ar avea de ales, prietenul său, Denzel Washington, ar putea juca în filmul despre viața lui. „Denzel este mai în vârstă decât mine acum, așa că nu ar putea să joace versiunea mea mai tânără, dar mi-aș dori asta.”

6. Aretha Franklin

În 2011, când a apărut la The Wendy Williams Show, Aretha Franklin a dezvăluit public că ar dori ca Halle Berry să joace rolul ei într-un film biografic. „Mi-ar fi plăcut ca Halle Berry să o portretizeze pe Aretha mai în vârstă într-un viitor film biografic despre viața mea, bazat pe cartea mea de memorii, Aretha: From These Roots. Ea a fost prima mea alegere.”

7. Miles Teller

Miles Teller a recunoscut că întâlnirea cu Oscar Isaac l-a făcut să realizeze faptul că actorul ar putea să-i spună povestea vieții sale pe marele ecran. Însă, Teller a avut în minte și numele altui actor, mai exact Christopher Walken, în cazul în care Oscar Isaac nu ar accepta. „Tocmai l-am întâlnit pe Oscar Isaac și cred că eu și Oscar avem o calitate similară, așa că aș spune numele lui”, a mărturisit Miles Teller pentru Vanity Fair.

8. Louis Tomlinson

Louis Tomlinson a dezvăluit în urmă cu mai mulți ani pentru The Sunday Life numele actorului care ar putea să-l portretizeze pe marele ecran. „Îl iubesc pe Jim Carrey, dar nu cred că semăn foarte mult cu el. Voi spune Leonardo DiCaprio pentru că este un actor excelent și cineva mi-a spus că arăt ca el în filmul Titanic, de care am fost încântat.”

9. Gladys Knight

Pentru CBS Mornings, cântăreața Gladys Knight a spus cine este actrița care ar putea să o joace într-un posibil film biografic. „Îmi place Kelly Rowland. Nu o cunoșteam din ipostaza de actriță, dar e ceva la ea și la spiritul ei care se aseamănă cu mine. Și cred că asta va fi important pentru oricine ar putea prelua acel rol.”

10. Hillary Clinton

Hillary Clinton nu a stat prea mult pe gânduri când a venit vorba de un film care să relateze viața ei și de cine ar putea să o interpreteze. Pentru The Guardian, a spus că alegerea cea mai bună ar fi nimeni alta decât Meryl Streep. Actrița a aflat de această sugestie și a avut o reacție. „Cred că este foarte drăguț din partea ei să spună asta, dar s-ar putea să nu fie mulțumită de rezultat”, a declarat Meryl Streep în glumă pentru Extra.

