Will Smith, prima apariție pe covorul roșu după incidentul de la Premiile Oscar. Cum s-a afișat actorul

Will Smith a apărut pe un covor roșu pentru prima dată de când a avut loc incidentul pe scenă la Premiile Oscar cu Chris Rock în luna martie. Actorul în vârstă de 54 de ani a fost prezent la premiera din Los Angeles a noului său film, Emancipation. Soția actorului, Jada Pinkett-Smith , și cei trei copii ai săi, Trey, de 30 de ani, Jaden, de 24 de ani, și Willow, de 22 de ani, au pășit pe covorul roșu alături de Will și au pozat cu acesta pentru fotografii de familie.

Will Smith, apariție elegantă pe covorul roșu

Will Smith arăta foarte elegant într-un costum din trei piese, cu o cămașă cu nasturi roz deschis și o pereche de pantofi maro. Jada, în vârstă de 51 de ani, a uimit într-o rochie albă cu o trenă lungă cu volane, care a fost întinsă pe covor. Will și Jada au pozat împreună pentru câteva fotografii și păreau a fi foarte bine dispuși. Jada a fost cel mai mare susținător al lui Will de la incidentul de la Oscaruri, care a avut loc în urmă cu opt luni.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

La cea de-a 94-a ediție a Premiilor Oscar, Will Smith a urcat pe scenă și l-a pălmuit pe Chris Rock , în vârstă de 57 de ani, care a făcut o glumă nepotrivită despre părul ras al Jadei, care este rezultatul diagnosticului de alopecie (căderea părului). După incident, Will a câștigat Premiul Oscar pentru interpretarea sa principală din filmul King Richard.

Actorul și-a cerut scuze public pentru incidentul de la Premiile Oscar

Will Smith i-a cerut scuze în mod public lui Chris Rock printr-o postare scrisă pe Instagram, a doua zi după Oscaruri. În cele din urmă, el a demisionat din Academie din cauza acțiunilor sale și a fost interzis de la Oscaruri timp de zece ani ca pedeapsă. Asta înseamnă că nu poate participa la Premiile Academiei din 2023, chiar dacă va fi nominalizat pentru Emancipation.

Actorul a vorbit despre incident în timp ce se afla în turneul de presă pentru Emancipation. El a discutat cu Trevor Noah în prima sa apariție în talk-show-ul de după scandal, pe 28 noiembrie, și a spus că au existat „multe nuanțe și complexități” în situația „oribilă” cu Chris.

„Într-un final, pur și simplu mi-am pierdut cumpătul. Cred că ceea ce aș spune este că nu știi niciodată prin ce trece cineva. Pur și simplu nu știi ce se întâmplă cu oamenii. Și eu treceam prin ceva în acea seară. Nu că asta ar justifica comportamentul meu, dar mă întrebați ce am învățat, iar asta înseamnă că trebuie să fim drăguți unii cu alții, omule„, a spus starul Bad Boys.

Foto: Arhiva ELLE

