6 reguli de sănătate pe care nu trebuie să le urmezi întotdeauna

În fiecare an apar noi reguli pe care ar trebui să le respectăm pentru a fi mai sănătoși și pentru a ne proteja mai mult organismul, însă se pare că în privința următoarelor șase poți fi mai relaxată.

Homepage  / Health & Diet / Health
  de  ELLE
6 reguli de sănătate pe care nu trebuie să le urmezi întotdeauna

Dacă acum ceva timp cercetătorii au descoperit că șampania poate fi benefică pentru noi și pentru sănătate, se pare că există numeroase alte reguli în privința cărora poți fi mai relaxată.

Asta înseamnă că sunt reguli pe care le poți trece cu vederea, fără ca acest lucru să îți afecteze în mod drastic stilul de viață și sănătatea, deși probabil ai auzit că este foarte important să le respecți.

1. Nu trebuie să faci o detoxifiere cu sucuri

Foarte populară în urmă cu ceva timp, detoxifierea cu sucuri se pare că nu este atât de necesară pentru corpul tău. Desigur, are numeroase beneficii, însă o astfel de cură de detoxifiere nu este întotdeauna recomandată și, mai ales, necesară. De ce? Ei bine, corpul nostru face o detoxifiere naturală, așadar nu este nevoie să te forțezi în acest fel. Încearcă să fii atentă mereu la alimentația ta și poți sta liniștită.

2. Nu trebuie să consumi doar alimente organice

Alimentele organice sunt foarte bune, însă de cele mai multe ori costă mult mai mult față de cele obișnuite. Din fericire, există numeroase produse pe care le poți alege fără să aibă această etichetă specială. Printre aceste alimente se numără avocado, ananas, cartofi dulci, papaya și pepene.

3. Nu trebuie să mânânci șase mese mici pe zi

Regula este alta când vine vorba despre alimentație – este important ce anume alegi să mănânci. Practic, dacă alegi mâncărurile potrivite, sănătoase, nu contează cât de des mănânci. Astfel, poți renunța la ideea de trei mese și trei gustări, deoarece în unele cazuri se pare că este vorba de mai multe calorii. Poți avea gustări, însă cel mai bine este să respecți cele trei mese principale, acest lucru nu-ți va afecta metabolismul.

4. Nu trebuie să mănânci micul dejun în fiecare zi

Dacă te numeri printre persoanele care ar prefera să doarmă o oră în plus în loc să pregătească un mic dejun copios, te înțelegem perfect. Se pare că nu vei slăbi automat mai repede dacă vei mânca zilnic micul dejun, așadar poți face și excepții. Atenție însă, cafeaua și o gogoașă mâncată pe fugă nu sunt deloc o variantă ideală.

5. Nu trebuie să renunți la carbohidrați

Iată o veste bună dacă și tu iubești carbohidrații. Nu trebuie să renunți la ei complet, ci ar trebui să fii atentă la produsele pe care le incluzi în alimentația ta. Pâinea nu este atât de nocivă, însă trebuie să păstrezi o dietă echilibrată. Astfel, poți consuma orez brun, legume și fructe și, pentru a fi mai liniștită, află că japonezii, care au de obicei o dietă bogată în grâu au cea mai mare speranță de viață din lume.

6. Nu trebuie să mânănci cina până în ora 19

Poți mânca seara și fără să te îngrași, însă trebuie să fii atentă la alegerile pe care le faci. Astfel, caloriile se vor acumula indiferent de ora la care mănânci, însă pentru corpul tău este recomandat să existe cel puțin două ore între cină și ora de culcare. În plus, de preferat ar fi să nu faci un obicei din a alege pizza seara, deși știm că este tentant.

Citește și:
Ce se întâmplă în corpul tău în perioada ciclului menstrual

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
10 trucuri prin care poți slăbi 9 kilograme în 3 săptămâni
Health & Diet
10 trucuri prin care poți slăbi 9 kilograme în 3 săptămâni
Alimente pe care nutriționiștii le consumă pentru a fi mereu în formă
Health & Diet
Alimente pe care nutriționiștii le consumă pentru a fi mereu în formă
6 moduri în care te poți relaxa seara pentru a fi mai odihnită a doua zi
Health & Diet
6 moduri în care te poți relaxa seara pentru a fi mai odihnită a doua zi
Crezi că suferi de depresie? Aceste 9 semne trebuie să îți dea de gândit
Health & Diet
Crezi că suferi de depresie? Aceste 9 semne trebuie să îți dea de gândit
Cele mai ușoare și sigure căi de a scăpa de grăsimea de pe abdomen
Health & Diet
Cele mai ușoare și sigure căi de a scăpa de grăsimea de pe abdomen
7 semne de infertilitate despre care nu știai
Health & Diet
7 semne de infertilitate despre care nu știai
Libertatea
Dorian Popa a fost condamnat definitiv după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce au decis magistrații Curții de Apel
Dorian Popa a fost condamnat definitiv după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce au decis magistrații Curții de Apel
Cum au apărut Smiley, Alex Velea și Connect-R pe scena de la Sala Palatului din București: „E devreme să ne oprim”
Cum au apărut Smiley, Alex Velea și Connect-R pe scena de la Sala Palatului din București: „E devreme să ne oprim”
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Richard Abou Zaki, imagine de mii de like-uri cu Charles Leclerc. Ce anunț a făcut juratul Chefi la cuțite
Richard Abou Zaki, imagine de mii de like-uri cu Charles Leclerc. Ce anunț a făcut juratul Chefi la cuțite
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
catine.ro
Motivul pentru care fiica lui Martin Short s-a sinucis. De mai mulți ani se lupta pentru viața ei
Motivul pentru care fiica lui Martin Short s-a sinucis. De mai mulți ani se lupta pentru viața ei
Horoscopul zilei de 27 februarie 2026. Peștii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 februarie 2026. Peștii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce ar trebui să mănânci struguri congelați: avantaje și posibile contraindicații
De ce ar trebui să mănânci struguri congelați: avantaje și posibile contraindicații
Cum se schimbă părul tău pe măsură ce înaintezi în vârstă. Semne la care să fii atentă
Cum se schimbă părul tău pe măsură ce înaintezi în vârstă. Semne la care să fii atentă
Mai multe din health & diet
10 alimente pe care nu ar trebui să le consumi dimineața
10 alimente pe care nu ar trebui să le consumi dimineața
Health & Diet

Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar dacă nu mănânci ce trebuie s-ar putea să îți sabotezi toată ziua.

+ Mai multe
Ce să mănânci dacă ai probleme cu tiroida
Ce să mănânci dacă ai probleme cu tiroida
Health & Diet

Tiroida este o glandă endocrină foarte importantă pentru funcționarea normală a organismului. Este, de asemenea, cauza a numeroase probleme. Iată ce poți să mănânci dacă ai probleme cu tiroida.

+ Mai multe
Semne și simptome că ai deficit de vitamina B12
Semne și simptome că ai deficit de vitamina B12
Health & Diet

Vitamina B12 este o vitamină solubilă în apă, benefică organismului. Ea joacă un rol important în procesul de producere a celulelor roșii și ajută și la funcționarea corespunzătoare a sistemului nervos.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC