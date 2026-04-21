Meghan Markle și Prințul Harry, protagoniștii unui moment viral pe o plajă din Australia. Ce s-a întâmplat

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE
Vizita lui Meghan Markle și a Prințului Harry în Australia a atras atenția publicului, însă un moment surprins pe plaja Bondi a devenit rapid viral.

Un videoclip publicat pe rețelele de socializare arată cum o femeie care se relaxa pe prosopul ei a fost, fără să își dea seama inițial, înconjurată de mulțimea care îi însoțea pe Ducele și Ducesa de Sussex în timpul vizitei lor de vineri, 17 aprilie. În imagini, Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, și Meghan Markle, 44 de ani, apar înconjurați de salvamari, operatori de cameră și fani, în timp ce se plimbă pe plajă. La un moment dat, Harry pare să observe situația și să râdă, în timp ce femeia rămâne întinsă, complet neafectată de agitația din jur.

@news.com.au One womans complete indifference is peak Bondi attitude. #princeharry #meghanmarkle #bondibeach #sydney #royals

Clipul a depășit un milion de vizualizări, iar reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară.

„Ea este în propria ei bulă și nu vrea să fie deranjată, e atât de simplu”, a scris un utilizator. „O regină complet neafectată”, a comentat altcineva, în timp ce pe Reddit o altă reacție a rezumat momentul astfel: „Asta este atitudinea tipică Bondi”.

Vizita la Bondi Beach a inclus și o întâlnire cu voluntarii de la Bondi Surf Bathers’ Life Saving Club, într-un gest de susținere pentru organizația implicată în intervenția de după atacul terorist din decembrie 2025 asupra comunității evreiești din zonă.

Călătoria în Australia a inclus o serie de angajamente private, de business și filantropice. Vizita marchează prima revenire a cuplului pe continent de la turneul regal oficial din octombrie 2018.

Primul eveniment din Australia a avut o legătură specială cu Prințesa Diana. Cei doi și-au început agenda pe 14 aprilie, la scurt timp după aterizarea la Melbourne, cu o oprire la celebrul Royal Childrens Hospital.

Întâlnirea a atras sute de pacienți, familii și membri ai personalului medical, care s-au adunat în curtea spitalului, pe balcoane și chiar la ferestre, pentru a-i întâmpina. Instituția, cunoscută pentru îngrijirea copiilor de peste 150 de ani, deservește nu doar regiunea statului Victoria, ci și alte zone din Australia și chiar pacienți din străinătate.

Vizita are o semnificație aparte, deoarece același spital a fost vizitat în trecut și de Regele Charles al III-lea și Prințesa Diana, în 1985, în timpul unui turneu oficial în Australia. Imaginile de atunci au rămas memorabile, surprinzând-o pe Diana la căpătâiul copiilor bolnavi, implicată activ și empatică, exact așa cum Harry încearcă să fie astăzi.

Ducesa de Sussex a participat la un retreat

De asemenea, Meghan Markle a participat la un retreat în Australia. Potrivit Page Six, evenimentul, intitulat „Her Best Life”, a avut loc în perioada 17–19 aprilie, la InterContinental Coogee Beach. Aceeași publicație a mai dezvăluit că biletele standard pentru retreat costau 2.699 de dolari, în timp ce accesul VIP implica un cost suplimentar de 500 de dolari, ajungând la un total de 3.199 de dolari. Acest pachet includea, printre altele, o fotografie de grup alături de Ducesa de Sussex, un goodie bag și cazare în cadrul resortului.

Se pare însă că Meghan Markle a ajuns la locație în jurul orei 17:00, ora locală, și a plecat după doar două ore, la bordul unui Range Rover de lux. Potrivit Daily Mail, Ducesa de Sussex ar fi fost plătită cu aproximativ 150.000 de dolari pentru apariția sa specială.

Ducesa a urcat pe scenă alături de Gemma ONeill, co-prezentatoare a podcastului „Her Best Life” și organizatoare a retreatului împreună cu Jackie Henderson, participând la o sesiune de întrebări și răspunsuri. În cadrul discuției, ea a descris viața publică drept „foarte dificilă”.

Totodată, Markle a vorbit cu entuziasm despre „momentele extraordinare” trăite după ce l-a cunoscut pe Harry în 2016, precum căsătoria și venirea pe lume a celor doi copii, dar a subliniat și criticile pe care spune că a fost nevoită să le „îndure” de atunci.

Între timp, criticii cuplului Sussex au reacționat rapid pe rețelele sociale, comentând prezența scurtă a lui Markle la retreatul supranumit „Megstock”.

„De ce nu a petrecut Meghan Markle nici măcar o masă cu femeile care au plătit 3.000 de dolari pentru a fi acolo cu ea? Unde e amabilitatea?”, a scris un utilizator.

„Nu a venit să petreacă timp cu participanții, ci doar pentru câteva fotografii de PR și pentru a-și încasa onorariul”, a susținut altcineva. „Ridicol, au promovat evenimentul ca și cum ar fi stat tot weekendul”, a comentat o altă persoană, în timp ce cineva a adăugat: „Două ore? Credeam că e retreat de weekend!”.

Totuși, un reprezentant al lui Markle a clarificat că aceasta nu fusese niciodată programată să participe pe toată durata evenimentului.

„Meghan a fost confirmată de la început doar pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri din cadrul weekendului”, a declarat reprezentantul pentru Page Six. „S-a simțit minunat discutând cu Gemma în fața unui public atât de implicat”.

Meghan Markle, invitată la MasterChef Australia

Meghan Markle a participat inclusiv la un reality show în Australia. Ducesa de Sussex a fost anunțată ca urmând să aibă o apariție specială în calitate de jurat invitat pentru viitorul sezon 18 al emisiunii „MasterChef Australia”, care este programat să aibă premiera pe 19 aprilie.

În vârstă de 44 de ani, Meghan Markle se va alătura juraților Poh Ling Yeow, Sofia Levin și Jean-Christopher Novelli, mentorând și ghidând câțiva dintre bucătarii amatori din Australia.

Postul australian Channel 10 a anunțat vestea prin intermediul Instagram, publicând un clip în care Yeow o prezintă pe Markle în emisiune.

„Am mai avut în bucătărie personalități de top din universul MasterChef, dar nimeni ca ea”, le-a spus aceasta concurenților, care au aplaudat și au aclamat în timp ce fosta actriță și-a făcut apariția.
Contul de Instagram a însoțit postarea cu descrierea: „Pasionata de gastronomie Meghan Markle se alătură MasterChef Australia ca jurat invitat!”.

Mulți dintre fanii emisiunii au invadat secțiunea de comentarii pentru a-și exprima nemulțumirea față de vestea apariției lui Markle.

„Ce mod de a strica un show bun!”, a scris o persoană, în timp ce alta a adăugat: „Unde e butonul de dislike când ai nevoie de el!”. O a treia a spus că acest lucru arată că emisiunea „chiar a luat-o razna”. Un urmăritor chiar i-a implorat pe cei responsabili să „anunțe din timp data” difuzării episodului, astfel încât fanii să-l poată „evita”.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC