Meghan Markle, de la palatul regal la reality show în Australia. Reacția dură a fanilor: „Unde e butonul de dislike când ai nevoie de el!”

Meghan Markle profită din plin de vizita pe care o face alături de soțul ei, Prințul Harry, în Australia

Meghan Markle, invitată la MasterChef Australia

Meghan Markle a avut timp pentru o scurtă apariție TV în timpul vizitei sale în Australia. Ducesa de Sussex a fost anunțată ca urmând să aibă o apariție specială în calitate de jurat invitat pentru viitorul sezon 18 al emisiunii „MasterChef Australia”, care este programat să aibă premiera pe 19 aprilie.

În vârstă de 44 de ani, Meghan Markle se va alătura juraților Poh Ling Yeow, Sofia Levin și Jean-Christopher Novelli, mentorând și ghidând câțiva dintre bucătarii amatori din Australia.

Postul australian Channel 10 a anunțat vestea prin intermediul Instagram, publicând un clip în care Yeow o prezintă pe Markle în emisiune.

„Am mai avut în bucătărie personalități de top din universul ‘MasterChef’, dar nimeni ca ea”, le-a spus aceasta concurenților, care au aplaudat și au aclamat în timp ce fosta actriță și-a făcut apariția.

Contul de Instagram a însoțit postarea cu descrierea: „Pasionata de gastronomie Meghan Markle se alătură MasterChef Australia ca jurat invitat!”

Contul oficial de Instagram al „MasterChef Australia” a distribuit, de asemenea, vestea, însoțind o fotografie cu Markle alături de jurați.

„Primim în bucătăria MasterChef pe cineva SUPER special. Meghan, Ducesa de Sussex, are o apariție specială în acest sezon, revenind în Australia pentru prima dată din 2018. Alăturându-se unei distribuții pline de vedete de jurați invitați și legende culinare, Meghan ajută la ghidarea unora dintre cei mai impresionanți bucătari amatori pe care i-a văzut vreodată competiția. Acesta este sezonul de MasterChef pe care nu vrei să-l ratezi.”

Mulți dintre fanii emisiunii au invadat secțiunea de comentarii pentru a-și exprima nemulțumirea față de vestea apariției lui Markle.

„Ce mod de a strica un show bun!”, a scris o persoană, în timp ce alta a adăugat: „Unde e butonul de dislike când ai nevoie de el!”. O a treia a spus că acest lucru arată că emisiunea „chiar a luat-o razna.”

Un urmăritor chiar i-a implorat pe cei responsabili să „anunțe din timp data” difuzării episodului, astfel încât fanii să-l poată „evita.”

O altă persoană a glumit pe seama cererilor anterioare ale lui Markle și Harry privind intimitatea familiei lor, scriind: „Pentru cineva care își dorește intimitate și să stea departe de presă, este un lucru foarte bizar de făcut… la fel ca propriile ei emisiuni! Foarte contradictoriu.”

Totuși, unii și-au exprimat entuziasmul. „Da! Meghan înflorește”, a scris cineva, în timp ce altcineva a adăugat că „o iubește, o iubește, o iubește pe Meghan.”

Meghan Markle organizează și un retreat în Australia

Meghan Markle revine cu un nou proiect în zona de lifestyle, de data aceasta în Australia, unde este invitată principală a unui retreat exclusivist. Potrivit Page Six, evenimentul, intitulat „Her Best Life”, urmează să aibă loc în perioada 17–19 aprilie, la InterContinental Coogee Beach.

Vizita lui Meghan Markle și a Prințului Harry în Australia are o legătură specială cu Prințesa Diana. Cei doi și-au început agenda pe 14 aprilie, la scurt timp după aterizarea la Melbourne, cu o oprire la celebrul Royal Children’s Hospital.

Întâlnirea a atras sute de pacienți, familii și membri ai personalului medical, care s-au adunat în curtea spitalului, pe balcoane și chiar la ferestre, pentru a-i întâmpina. Instituția, cunoscută pentru îngrijirea copiilor de peste 150 de ani, deservește nu doar regiunea statului Victoria, ci și alte zone din Australia și chiar pacienți din străinătate.

Vizita are o semnificație aparte, deoarece același spital a fost vizitat în trecut și de Regele Charles al III-lea și Prințesa Diana, în 1985, în timpul unui turneu oficial în Australia. Imaginile de atunci au rămas memorabile, surprinzând-o pe Diana la căpătâiul copiilor bolnavi, implicată activ și empatică, exact așa cum Harry încearcă să fie astăzi.

Page Six mai dezvăluie că biletele standard pentru retreat costă 2.699 de dolari, în timp ce accesul VIP implică un cost suplimentar de 500 de dolari, ajungând la un total de 3.199 de dolari. Acest pachet include, printre altele, o fotografie de grup alături de Ducesa de Sussex, un goodie bag și cazare în cadrul resortului.

Toți participanții beneficiază de două nopți de cazare la malul mării și acces complet la programul retreat-ului, care include o conversație cu Meghan Markle, dar și un program construit în jurul ideii de wellbeing. Conform detaliilor publicate de Page Six, agenda cuprinde o cină de gală, o sesiune susținută de terapeuta Dr. Justine Corry, o sesiune de meditație și manifestare alături de Gemma O’Neill, precum și o sesiune de yoga, o experiență de sound healing, mic dejun zilnic, prânz sâmbătă și o cină urmată de o petrecere, cu alcool inclus.

„Aceasta este șansa ta de a te desprinde de rutina zilnică și de a petrece un weekend concentrat pe conexiune, dezvoltare, bucurie și celebrare”, se arată pe site-ul evenimentului, citat de Page Six.

Grant Harrold, fostul majordom al Regelui Charles al III-lea, a vorbit în exclusivitate cu Page Six despre inițiativa lui Meghan Markle.

„Nu m-a surprins să aud că Meghan explorează această direcție ca o nouă modalitate de a genera venituri”, a afirmat acesta. Tot el a adăugat că prezența Ducesei în centrul evenimentului contribuie semnificativ la potențialul financiar al proiectului: „Oamenii plătesc sume considerabile pentru a participa la astfel de retreat-uri, iar cu Meghan ca imagine a evenimentului, cu siguranță vor genera un profit consistent”.

Potrivit aceluiași expert, citat de Page Six, alegerea unui astfel de format se aliniază cu direcția publică pe care Meghan Markle și-a construit-o în ultimii ani.

„Această inițiativă pare să se potrivească cu brand-ul ei”, a spus Harrold, făcând referire la proiectele dezvoltate de ducesă, de la blogul The Tig, lansat înainte de relația cu Prințul Harry, până la brand-ul de lifestyle As Ever și emisiunea culinară „With Love, Meghan”, difuzată de Netflix și ulterior anulată.

