Vedetele din „The Devil Wears Prada 2” au strălucit la premiera mondială a filmului din New York

Pe 20 aprilie, a avut loc premiera mondială a filmului The Devil Wears Prada 2. Starurile din pelicula regizată de David Frankel au apărut la evenimentul care s-a desfășurat la New York. Iată ce ținute au purtat Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci.

Vedetele prezente la premiera filmului The Devil Wears Prada 2

Premiera mondială a filmului The Devil Wears Prada 2 a reunit vedetele din distribuția celei mai așteptate continuări ale anului. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci au strălucit pe covorul roșu.

Anne Hathaway a purtat o rochie din satin roșu Louis Vuitton, alături de sandale cu toc gros, cercei lungi, un inel cu rubin și o brățară cu diamante. Meryl Streep a purtat inițial un palton Gucci cu imprimeu de ghepard, iar ulterior, pe covorul roșu, s-a schimbat într-o pelerină dramatică într-o nuanță de roșu aprins, creată de Sarah Burton pentru Givenchy, cu o cravată decorativă și mănuși lungi negre.

Emily Blunt a optat pentru o rochie Schiaparelli, completată cu tocuri bej și bijuterii Mikimoto. Lady Gaga, cea care a scris și a înregistrat piesa „Runway” împreună cu Doechii pentru coloana sonoră a filmului, a fost prezentă la premiera mondială într-o rochie Saint Laurent neagră, simplă, dar elegantă.

De asemenea, de la premieră nu a lipsit Anna Wintour, fosta redactoră-șefă de la Vogue, despre care se consideră că este o sursă puternică de inspirație pentru personajul redat pe ecrane de Meryl Streep.

Povestea din filmul The Devil Wears Prada 2

Romanul The Devil Wears Prada, scris de către Lauren Weisberger și în care e vorba despre perioada în care a lucrat ca asistentă pentru Anna Wintour, a servit drept sursă de inspirație pentru deja cunoscutul film.

În primul film The Devil Wears Prada, publicul a cunoscut-o pe Miranda Priestly, redactora-șefă de la revista Runway, interpretată de către Meryl Streep, care are cerințe extrem de exigente pentru Andy Sachs, o absolventă de facultate care visează să lucreze în jurnalismul de modă. Așa că, ajunge la New York, unde începe să lucreze ca asistentă pentru Miranda. Acolo, își cunoaște și colegii, Emily, asistenta principală a Mirandei, jucată de Emily Blunt, și Nigel, interpretat de Stanley Tucci, care e directorul artistic al revistei.

În ceea ce privește The Devil Wears Prada 2, continuarea va fi lansată la 20 de ani de la apariția filmului original. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin la rolurile consacrate. Distribuția este completată de Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet și Kenneth Branagh, care îl va interpreta pe soțul Mirandei. Acțiunea se petrece tot în redacția revistei Runway, publicația confruntându-se cu provocări în ceea ce privește menținea pe o linie de plutire, având în vedere că presa a trecut prin transformări majore de la primul film încoace. Andy Sachs devine redactoră-șefă, iar Emily renunță la jurnalism pentru a fi directoare de publicitate. Ea lucrează pentru un grup de lux. Din păcate, publicul nu îl va revedea pe Adrian Grenier, cel care l-a interpretat pe Nate, iubitul lui Andy Sachs. Actorul nu a primit vreo propunere de a se întoarce în film.

The Devil Wears Prada 2 se va vedea în cinematografele din România începând cu 1 mai și este distribuit de Forum Film România.

Foto: Forum Film România

