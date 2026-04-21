Regele Charles al III-lea, discurs emoționant la 100 de ani de la nașterea Reginei Elisabeta a II-a

Regele Charles al III-lea a vorbit despre moștenirea mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, într-un discurs emoționant, susținut cu ocazia a 100 de ani de la nașterea acesteia.

Potrivit publicației People, Regele, în vârstă de 77 de ani, a transmis marți un mesaj înregistrat de la palat, în care a rememorat impactul profund pe care Regina l-a avut de-a lungul celor 70 de ani de domnie.

„Astăzi, când marcăm ceea ce ar fi fost cea de-a 100-a aniversare a iubitei mele mame, eu și familia mea ne oprim pentru a reflecta asupra vieții și pierderii unui suveran care a însemnat atât de mult pentru noi toți”, a declarat acesta, adăugând că el și cei apropiați vor „celebra din nou numeroasele binecuvântări ale amintirii sale”.

În același discurs, Regele a subliniat influența globală a fostei suverane.

„Promisiunea Reginei Elisabeta față de destinul său a modelat lumea din jurul ei și a atins viețile a nenumărați oameni din întreaga noastră națiune, din Commonwealth și dincolo de el”.

În timp ce imagini de arhivă rulau pe ecran, Regele Charles al III-lea a vorbit despre stabilitatea și devotamentul mamei sale: aceasta a trăit o viață marcată de „schimbări remarcabile, iar totuși, cu fiecare deceniu care a trecut, în fiecare transformare, ea a rămas constantă, neclintită și pe deplin devotată oamenilor pe care i-a servit”.

Regele a amintit și felul în care oamenii o percep diferit, în funcție de experiențele personale: „momentele de importanță națională”, dar și „o întâlnire personală trecătoare, un zâmbet” sau „un cuvânt bun care a ridicat moralul”. Referindu-se la ultimele luni de viață ale reginei, acesta a evocat „acea sclipire minunată din priviri atunci când împărțea un sandviș cu marmeladă cu ursulețul Paddington”.

În contextul actual, marcat de incertitudini, regele a sugerat că mama sa ar putea fi „îngrijorată” de „vremurile pe care le trăim acum”, însă a reiterat credința acesteia că „binele va învinge întotdeauna și că un nou început luminos nu este niciodată departe de orizont”.

Făcând trimitere la primul discurs public al Reginei Elisabeta a II-a, rostit la 14 ani, Charles a citat: „Fiecare dintre noi poate juca un rol în a face lumea de mâine un loc mai bun și mai fericit”, îndemnând publicul să urmeze acest exemplu, „astfel încât această zi să nu fie doar marcarea unui moment resimțit prin absență, ci celebrarea unei vieți bine trăite și a unei moșteniri de speranță, în timp ce ne străduim împreună pentru un mâine mai bun și mai fericit. Unul întemeiat pe pace, justiție, prosperitate și siguranță”.

Discursul s-a încheiat cu un mesaj personal.

„Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă mamă. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile și rugăciunile noastre”.

Potrivit aceleiași surse, aniversarea a fost marcată și printr-o serie de evenimente oficiale. Luni, 20 aprilie, regele Charles și Regina Camilla au vizitat expoziția „Queen Elizabeth II: Her Life in Style”, organizată la Kings Gallery, Buckingham Palace, cea mai amplă expoziție dedicată garderobei Reginei, care include aproximativ 300 de piese, printre care rochia de mireasă și rochia de botez.

Marți dimineață, cei doi au ajuns la British Museum, unde au analizat propunerile de design pentru memorialul dedicat Reginei, ce urmează să fie construit în St. James’s Park. În aceeași zi, Princess Anne a inaugurat oficial grădina Queen Elizabeth II din Regents Park.

Evenimentele dedicate centenarului s-au încheiat cu o recepție organizată la Buckingham Palace, la care au participat membri ai familiei regale și invitați speciali, inclusiv persoane care au împlinit, la rândul lor, 100 de ani.

Potrivit People, acesta este primul discurs major al Regelui de la mesajul de Crăciun de anul trecut, transmis tradițional pe 25 decembrie. Atunci, Charles a amintit momentul în care s-a rugat alături de Papa Leo, pe care l-a descris drept „un moment istoric de unitate spirituală”, precum și aniversarea a 80 de ani de la VJ Day, evocând „curajul și sacrificiul” veteranilor și „modul în care comunitățile s-au unit în fața unor astfel de provocări”.

„Acestea sunt valorile care ne-au modelat țara și Commonwealth-ul”, a spus el atunci. „În timp ce auzim despre diviziuni, atât acasă, cât și în străinătate, acestea sunt valorile pe care nu trebuie să le pierdem niciodată din vedere”.

După aceste evenimente, potrivit aceleiași surse, Regele Charles și Regina Camilla urmează să călătorească în Statele Unite, unde vor participa la o serie de angajamente dedicate aniversării a 250 de ani de la independența SUA față de Regatul Unit.

Foto: Arhiva ELLE

