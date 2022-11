Mădălina Ghenea, despre secretul siluetei sale. Cum se menține vedeta în formă: „Mă face să mă simt mai bine”

Mădălina Ghenea este printre cele mai frumoase femei din showbiz, care a avut tot timpul apariții fără cusur. Când vine vorba de alimentație și stil de viață, vedeta are câteva trucuri care o ajută să se mențină mereu în formă.

La 35 de ani, Mădălina Ghenea are o siluetă de invidiat, pentru care are un secret știut de puțini oameni. Cu toate acestea, actrița a dezvăluit că totul pleacă de la alimentație și este foarte atentă la programul ei. Ba mai mult, aceasta a spus că are și un truc special ce o ajută să se simtă mai bine. Mădălina a spus că este vorba despre postul intermitent, care îi curăță organismul și o face să se simtă mai energică.

Mădălina Ghenea dezvăluie secretul siluetei sale

Totuși, Mădălina Ghenea a precizat că nu poate face recomandări nimănui întrucât nu are cunoștințele necesare în domeniul alimentației, ci doar dezvăluie ce funcționează pentru ea. În cazul ei, postul intermitent este o metodă foarte bună de detoxifiere a organismului, iar rezultatele sunt vizibile.

„Nu sunt doctor, așa că nu pot recomanda nimic, dar pentru mine funcționează nu ca dietă, ci ca o curățare, mă face să mă simt mai bine. Deci da, am încercat-o și mi-a plăcut”, a povestit Mădălina Ghenea pe InstaStory.

Postul intermitent presupune abținerea totală sau parțială de la mâncare, iar o persoană care decide să apeleze la această metodă poate să nu consumele niciun aliment o zi întreagă. Acest proces de detoxifiere sau fasting ajută la eliminarea toxinelor din organism și la revitalizare, așa ne cum precizează dr. Andra Avramescu, medic nutritionist si Healty Life Consultant la Del Mar Medical Spa.

„Detoxifierea reprezintă procesul prin care ajutăm eliminarea și neutralizarea toxinelor din organism, procese importante în regenerare și revitalizare. Organismul posedă mecanisme naturale de curățare și eliminare a toxinelor, dar atunci când este depășit, apar simptome precum oboseala cronică, afecțiuni ale pielii, afecțiuni digestive sau alergii„, ne-a declarat dr. Anda Avramescu, medic nutritionist si Healty Life Consultant la Del Mar Medical Spa

FOTO: Arhivă ELLE

