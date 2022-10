Ilinca Vandici dezvăluie secretele siluetei sale: „Nu țin dietă”

Ilinca Vandici este printre cele mai apreciate prezentatoare TV din showbiz, care se poate mândri cu o siluetă de invidiat, fără a face mari eforturi. Vedeta a dezvăluit care este secretul ei și cum reușește să se mențină mereu în formă.

Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” s-a remarcat prin farmecul și frumusețea ei, iar de-a lungul timpului s-a menținut într-o formă de invidiat. Mulți s-au întrebat ce face pentru a se menține, iar Ilinca Vandici și-a dezvăluit secretul și a precizat că nu a urmat o dietă strictă.

Potrivit spuselor sale, Ilinca Vandici nu a apelat la un regim impus de nutriționist, ci a optat pentru un stil de viață sănătos, pe care îl respectă zi de zi. Vedeta este de părere că este important ca alimentația ei să cuprindă tot ceea ce are nevoie organismul, iar sportul este nelipsit. Prezentatoarea are o rutină echilibrată de mai bine de 10 ani și nu spune „nu” când vine vorba de dulciuri din când în când.

„Nu, nu țin o dietă. Nu știu dacă am ținut, în viața mea, o dietă dată de un nutriționist sau așa. Eu am același stil de viață, același regim echilibrat de mai bine de 10 ani de zile deja, și ăsta este secretul. Adică pentru mine, cum să zic eu, și cred că pentru oricine, e mai greu să ții o dietă drastică o lună, două, trei, după care te gândești: „OK, acum mă las de dietă și ce fac? Mă apuc și mănânc tot ce îmi convine? Mamă, una, două pun la loc kilogramele pe care le-am slăbit!”. Deci corpul nu face față cu bine la toate transformările astea. Tocmai de aceea, am promovat un stil de viață echilibrat și mi se pare foarte important să încerci să mănânci cât se poate de sănătos, să faci un pic de sport, dar să-ți permiți, când vrei să trișezi, să mănânci dulce, să mănânci fast-food, nu contează, absolut tot ce poftești tu”, a declarat Ilinca Vandici pentru VIVA!.