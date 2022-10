Mădălina Ghenea, apariții de senzație la Roma

Mădălina Ghenea a fost o adevărată apariție pe covorul roșu dedicat premierei filmului Era Ora, la Rome Cinema Fest. Actrița româncă a participat la premiera de gală a filmului realizat de regizorul Alessandro Aronadio purtând o rochie roșie semnată Roberto Cavalli, cu un design de Fausto Puglisi, care a făcut deliciul privitorilor. Actrița a și postat, pe contul său de Instagram, câteva imagini de la eveniment.

Mădălina Ghenea se află la Roma pentru a participa la festivalul de film organizat de Fondazione Cinema Per Roma, al cărei scop este promovarea filmului italian și internațional. Anul acesta, Rome Film Fest s-a desfășurat între 13 și 23 octombrie, la Auditorium Parco della Musica, locul care a găzduit vizionările de film, dar și covorul roșu al evenimentului, pe care au ajuns unele dintre cele mai mari staruri ale Italiei. În paralel cu acesta s-a desfășurat și programul independent Alice nella città, dedicat generației tinere din industria cinematografică.

În acest context, Mădălina Ghenea a participat sâmbătă, 22 octombrie, la premiera Era Ora, iar duminică aceasta a avut o altă apariție spectaculoasă, la premiera Lamborghini – The man behind the legend, un film biografic în regia lui Robert Moresco despre viața antreprenorului Ferruccio Lamborghini. În rolul principal al peliculei se regăsește Frank Grillo, portretizând vizionarul care a început de la fabricarea de tractoare ca să realizeze apoi vehicule militare, în timpul celui de-al doilea război mondial, și care a sfârșit prin a imagina iconicele mașini Lamborghini, simboluri ale designului și eficienței industriei auto italiene.

Mădălina Ghenea a strălucit și datorită bijuteriilor Damiani pe care le-a purtat cu mândrie pe covorul roșu, actrița fiind de multă vreme într-un parteneriat cu brand-ul.

Filmul January, în regia lui Viesturs Kairiss, a fost marele câștigător al Festivalului, adjudecându-și trofeele pentru cel mai bun film, cea mai bună regie, dar și premiul Vittorio Gassman.

