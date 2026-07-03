Ioana Grama, mărturisiri după ce i-a fost închis contul de Instagram. Care ar fi motivul pentru care a pățit asta: „Încearcă să ne fure”

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Ioana Grama a vorbit despre situația neașteptată prin care trece în prezent, și anume că i-a fost închis contul de Instagram.

Ioana Grama, declarații după ce i-a fost închis contul de Instagram

Ioana Grama a vorbit într-un video de pe TikTok despre cum i-a fost închis contul de Instagram. Creatoarea de conținut a dezvăluit motivul pentru care i s-ar fi întâmplat acest lucru. În ciuda supărării cauzate de această situație, își păstrează optimismul că își va recupera curând contul.

„Primesc tot mai multe întrebări despre contul meu de Instagram. O să mi-l recuperez și eu. Se întâmplă ceva… niște hackeri încearcă să ne fure conturile de Instagram, ne dau report la o grămadă de postări, mai ales la cele virale. Sunt niște boți care fac chestia asta. Scopul lor este ca tu să dai click pe niște link-uri pe care ei ți le trimit pe mail, pentru a putea să îți fure contul. Eu nu am făcut asta, dar ei au continuat să dea report la toate postările. Mi se ștergeau până la 5 postări pe zi, o săptămână, continuu. Instagram a decis să îmi șteargă contul din cauza asta. Se rezolvă. Mă ajută cineva din echipa Meta”, a transmis Ioana Grama pe TikTok.

Nu este singura creatoare de conținut în această situație

Recent, Adelina Pestrițu a anunțat că nu mai are acces la contul său de Instagram, platforma pe care comunica frecvent cu comunitatea sa și unde împărtășea atât momente din viața personală, cât și proiecte profesionale.

Creatoarea de conținut a ales să își informeze urmăritorii prin intermediul TikTok, explicând că problema a apărut brusc și că, în prezent, încearcă să afle ce s-a întâmplat. Deși situația este una delicată, Adelina Pestrițu spune că a apelat deja la o echipă care se ocupă de recuperarea contului.

Totodată, ea i-a avertizat pe fani să nu creadă eventualele conturi noi care ar putea apărea în numele ei și le-a transmis că, momentan, singurul loc în care poate fi urmărită este TikTok.

„Voiam să vă anunț că am rămas fără Instagram! De dimineață, când am vrut să îmi verific contul, nu am putut să îl accesez. Nu știu cum s-a ajuns la această concluzie. Am primit câteva notificări, care nu sunt toate clare. O echipă se ocupă de această situație. Până atunci, vreau să vă anunț pe voi că nu mă veți mai găsi pe Instagram. Să nu picați în vreo plasă sau să credeți că am făcut o altă pagină nouă. Doar aici mă veți putea găsi (n.r. pe TikTok). Știu că nu sunt singura care trec prin asta acum, pentru mine nu este prima dată. Înțeleg că este o problemă cu noul AI pe care cei de la Instagram îl folosesc. Să sperăm că voi reveni cu vești mai bune”, a transmis Adelina Pestrițu, pe TikTok.

Adelina Pestrițu susține că problema nu este una izolată și că mai mulți creatori de conținut s-ar confrunta în această perioadă cu restricții sau suspendări ale conturilor, posibil din cauza noilor sisteme automate de moderare implementate de platformă.

@adelinapestritu In cazul in care nu ma mai gasiti pe Instagram, sa stiti ca mi-au suspendat contul. DA, si mie! Se lucreaza la aceasta problema si sper sa revin cu vesti bune cat mai curand. Stiu ca nu sunt singura care trece prin asta. Din cate am inteles, noul AI pe care ei il folosesc face ravagii. Nu mi-am facut alta pagina asa ca va rog sa fiti atenti la fake uri. Pastram legatura original sound – Adelina Pestritu

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Foto: Arhiva ELLE

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