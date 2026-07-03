Imagini din casa inundată a Alinei Pușcaș. Vedeta a scos zeci de găleți de apă din demisolul inundat: „A fost un mega haos”

Alina Pușcaș a povestit pe rețelele de socializare situația neplăcută prin care a trecut din cauza inundației.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Alina Pușcaș
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Furtuna violentă care a lovit Bucureștiul la începutul acestei săptămâni a provocat pagube însemnate nu doar pe arterele principale și în stațiile de metrou, ci și în locuințele multor bucureșteni. Printre cei afectați se numără și prezentatoarea TV Alina Pușcaș, care s-a trezit cu demisolul casei complet inundat în miez de noapte.

Alina Pușcaș a dezvăluit imagini din casa ei inundată

Alina Pușcaș a descris momentele de panică pe rețelele de socializare, explicând că spațiul afectat este unul complet locuibil, unde funcționează un birou, un dormitor și o baie. Deși inițial a ezitat să împărtășească experiența pe internet pentru a nu alimenta panica generală, Alina Pușcaș a decis ulterior să le povestească urmăritorilor săi prin ce calvar a trecut.

„Să știți că și pe noi ne-a afectat furtuna de acum două zile, doar că nu am vrut să mai postez și eu despre chestia asta, pentru că mi se părea că internetul oricum era plin. Nu am vrut să mai creez și eu panică în plus. În noaptea respectivă a fost un mega haos la noi, pentru că s-a inundat tot demisolul. S-a întâmplat pentru prima dată, nu am crezut niciodată că o să trăiesc o astfel de furtună”, a mărturisit prezentatoarea pe contul său de Instagram.

Până la sosirea echipelor de intervenție, Alina Pușcaș a fost nevoită să acționeze rapid pentru a limita proporțiile dezastrului. Aceasta a pus mâna pe găleată și a evacuat singură o cantitate uriașă de apă, într-o acțiune epuizantă care s-a întins pe parcursul mai multor ore.

„Am cărat eu, cu mânuța mea, 73 de găleți de apă, până au venit cei de la Apa Nova să ne ajute să scoatem. Au reușit să scoată cu o pompă apa din fața ușilor, unde se adunase totul, cam în aproape două ore, dacă nu mai mult”, a adăugat vedeta.

În ciuda oboselii extreme și a pagubelor materiale, Alina Pușcaș încearcă să își păstreze optimismul, declarându-se recunoscătoare că intervenția rapidă a prevenit un scenariu mult mai grav, care ar fi însemnat inundarea totală a locuinței sale.

„Vă dați seama că probabil toată apa aceea urma să intre cu totul în casă și probabil că se ridicau undeva la 300, 400 de găleți. A fost greu, dar cumva mă bucur că nu a fost la fel de grav ca și în alte case, unde am văzut că apa a intrat cu tot cu pământ”, a declarat Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș, dezvăluiri rare despre viața de familie

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu s-au logodit în 2016, iar pe 12 octombrie 2019 s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Au împreună trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris.

Alina Pușcaș a vorbit în mai multe rânduri despre modul în care l-a cunoscut pe soțul ei, despre felul în care aleg să își crească cei trei copii și se declară o femeie împlinită pe plan personal și profesional.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcaș a făcut unele dezvăluiri inedite despre viața de familie, vorbind despre modul în care se înțelege cu mama soțului ei.

„E OK, e OK. Suntem bine, suntem cordiale. Nici prea-prea, nici foarte-foarte. E mai bine așa, să își vadă fiecare de ale ei. Cu ajutorul e complicat pentru că ea nu e tocmai în floarea vârstei, să zic așa, are o vârstă înaintată. Îi respectăm timpul ei și ea pe al nostru. Și e mai bine așa. Avem ajutor și preferăm, cumva, să nu o împovărăm pe ea cu chestia asta, că are 80 și ceva de ani. Mai bine să vină în vizită, să-și vadă nepoții, să le ofere cadouri. Asta e cea mai mare plăcere a ei, chiar obsesie aș putea spune (râde): le aduce nepoților cadouri, dar și fructe pentru toată lumea”, a mărturisit prezentatoarea pentru VIVA!.

Ea a vorbit și despre cei trei copii și caracterele pe care le au aceștia, povestind că simte că fetița cea mică, Iris, este cea care îi seamănă cel mai mult.

„Cea mică, Iris, clar seamănă mai mult cu mine. Băiatul, care este cel mai mare, e un mix între mine și Mihai. Iar Melissa este o combinație între Mihai și soacra mea. Nu are nimic de la mine. Nici măcar din caracterul meu nu a luat. Deloc, deloc. Parcă nu am făcut-o eu, jur. Melissa este efectiv un mix între soț și soacră”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Citește și:
O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Smarald - Ediția nr. 42 (Descoperă Mineralele Pământului) Smarald - Ediția nr. 42 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Ioana Grama, mărturisiri după ce i-a fost închis contul de Instagram. Care ar fi motivul pentru care a pățit asta: "Încearcă să ne fure"
People
Ioana Grama, mărturisiri după ce i-a fost închis contul de Instagram. Care ar fi motivul pentru care a pățit asta: "Încearcă să ne fure"
Lady Kitty Spencer, imagini cu fiica ei. Cum a surprins-o nepoata Prințesei Diana pe Athena
People
Lady Kitty Spencer, imagini cu fiica ei. Cum a surprins-o nepoata Prințesei Diana pe Athena
Cu ce probleme s-au confruntat Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan în afacerea lor. Au luat o țeapă de 30.000 de euro: "Am încercat să mergem în instanță"
People
Cu ce probleme s-au confruntat Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan în afacerea lor. Au luat o țeapă de 30.000 de euro: "Am încercat să mergem în instanță"
Gestul neașteptat făcut de Taylor Swift și Travis Kelce cu puțin timp înainte de fabuloasa lor nuntă din New York
People
Gestul neașteptat făcut de Taylor Swift și Travis Kelce cu puțin timp înainte de fabuloasa lor nuntă din New York
Cum au apărut CRBL și iubita lui, Olga Guțanu, în vacanță în Grecia: "Iubirea noastră nu cere vot..."
People
Cum au apărut CRBL și iubita lui, Olga Guțanu, în vacanță în Grecia: "Iubirea noastră nu cere vot..."
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a vorbit despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: "E viața mea, am trăit-o. Știu..."
People
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a vorbit despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: "E viața mea, am trăit-o. Știu..."
Publicitate
Pamela Anderson a împlinit 59 de ani și își amintește despre episoadele de violență domestică și întâlnirea controversată cu Vladimir Putin
Pamela Anderson a împlinit 59 de ani și își amintește despre episoadele de violență domestică și întâlnirea controversată cu Vladimir Putin
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani
Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Mirabela Grădinaru, apariție inedită! Cum a apărut partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție inedită! Cum a apărut partenera lui Nicușor Dan
Îți amintești de Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele sexy? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Îți amintești de Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele sexy? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andreea Popescu, declarații tranșante despre viața ei amoroasă, după divorțul de Rareș Cojoc și relația cu Dan Alexa: "Tot ce mi s-a întâmplat în ultimele luni..."
Andreea Popescu, declarații tranșante despre viața ei amoroasă, după divorțul de Rareș Cojoc și relația cu Dan Alexa: "Tot ce mi s-a întâmplat în ultimele luni..."
People

Andreea Popescu a vorbit deschis despre viața ei amoroasă, iar declarațiile sale sunt cu adevărat surprinzătoare.

+ Mai multe
Spike, primele declarații despre Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, și începutul controversat al relației lor: "Nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă"
Spike, primele declarații despre Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, și începutul controversat al relației lor: "Nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă"
People

Livia Eftimie și Paul Mărăcine, cunoscut publicului drept Spike, au avut o relație intens criticată.

+ Mai multe
Cum și-a sărbătorit Ada Condeescu ziua de naștere. Actrița a împlinit 38 de ani: "Nici că puteam fi mai norocoasă"
Cum și-a sărbătorit Ada Condeescu ziua de naștere. Actrița a împlinit 38 de ani: "Nici că puteam fi mai norocoasă"
People

Ada Condeescu și-a sărbătorit ziua de naștere într-un loc superb de care este încântată.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC