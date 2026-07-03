Imagini din casa inundată a Alinei Pușcaș. Vedeta a scos zeci de găleți de apă din demisolul inundat: „A fost un mega haos”

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Furtuna violentă care a lovit Bucureștiul la începutul acestei săptămâni a provocat pagube însemnate nu doar pe arterele principale și în stațiile de metrou, ci și în locuințele multor bucureșteni. Printre cei afectați se numără și prezentatoarea TV Alina Pușcaș, care s-a trezit cu demisolul casei complet inundat în miez de noapte.

Alina Pușcaș a dezvăluit imagini din casa ei inundată

Alina Pușcaș a descris momentele de panică pe rețelele de socializare, explicând că spațiul afectat este unul complet locuibil, unde funcționează un birou, un dormitor și o baie. Deși inițial a ezitat să împărtășească experiența pe internet pentru a nu alimenta panica generală, Alina Pușcaș a decis ulterior să le povestească urmăritorilor săi prin ce calvar a trecut.

„Să știți că și pe noi ne-a afectat furtuna de acum două zile, doar că nu am vrut să mai postez și eu despre chestia asta, pentru că mi se părea că internetul oricum era plin. Nu am vrut să mai creez și eu panică în plus. În noaptea respectivă a fost un mega haos la noi, pentru că s-a inundat tot demisolul. S-a întâmplat pentru prima dată, nu am crezut niciodată că o să trăiesc o astfel de furtună”, a mărturisit prezentatoarea pe contul său de Instagram.

Până la sosirea echipelor de intervenție, Alina Pușcaș a fost nevoită să acționeze rapid pentru a limita proporțiile dezastrului. Aceasta a pus mâna pe găleată și a evacuat singură o cantitate uriașă de apă, într-o acțiune epuizantă care s-a întins pe parcursul mai multor ore.

„Am cărat eu, cu mânuța mea, 73 de găleți de apă, până au venit cei de la Apa Nova să ne ajute să scoatem. Au reușit să scoată cu o pompă apa din fața ușilor, unde se adunase totul, cam în aproape două ore, dacă nu mai mult”, a adăugat vedeta.

În ciuda oboselii extreme și a pagubelor materiale, Alina Pușcaș încearcă să își păstreze optimismul, declarându-se recunoscătoare că intervenția rapidă a prevenit un scenariu mult mai grav, care ar fi însemnat inundarea totală a locuinței sale.

„Vă dați seama că probabil toată apa aceea urma să intre cu totul în casă și probabil că se ridicau undeva la 300, 400 de găleți. A fost greu, dar cumva mă bucur că nu a fost la fel de grav ca și în alte case, unde am văzut că apa a intrat cu tot cu pământ”, a declarat Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș, dezvăluiri rare despre viața de familie

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu s-au logodit în 2016, iar pe 12 octombrie 2019 s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Au împreună trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris.

Alina Pușcaș a vorbit în mai multe rânduri despre modul în care l-a cunoscut pe soțul ei, despre felul în care aleg să își crească cei trei copii și se declară o femeie împlinită pe plan personal și profesional.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcaș a făcut unele dezvăluiri inedite despre viața de familie, vorbind despre modul în care se înțelege cu mama soțului ei.

„E OK, e OK. Suntem bine, suntem cordiale. Nici prea-prea, nici foarte-foarte. E mai bine așa, să își vadă fiecare de ale ei. Cu ajutorul e complicat pentru că ea nu e tocmai în floarea vârstei, să zic așa, are o vârstă înaintată. Îi respectăm timpul ei și ea pe al nostru. Și e mai bine așa. Avem ajutor și preferăm, cumva, să nu o împovărăm pe ea cu chestia asta, că are 80 și ceva de ani. Mai bine să vină în vizită, să-și vadă nepoții, să le ofere cadouri. Asta e cea mai mare plăcere a ei, chiar obsesie aș putea spune (râde): le aduce nepoților cadouri, dar și fructe pentru toată lumea”, a mărturisit prezentatoarea pentru VIVA!.

Ea a vorbit și despre cei trei copii și caracterele pe care le au aceștia, povestind că simte că fetița cea mică, Iris, este cea care îi seamănă cel mai mult.

„Cea mică, Iris, clar seamănă mai mult cu mine. Băiatul, care este cel mai mare, e un mix între mine și Mihai. Iar Melissa este o combinație între Mihai și soacra mea. Nu are nimic de la mine. Nici măcar din caracterul meu nu a luat. Deloc, deloc. Parcă nu am făcut-o eu, jur. Melissa este efectiv un mix între soț și soacră”, a mai zis ea pentru sursa citată.

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Foto: Arhiva ELLE

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