Cum și-a sărbătorit Ada Condeescu ziua de naștere. Actrița a împlinit 38 de ani: „Nici că puteam fi mai norocoasă”

Ada Condeescu și-a sărbătorit ziua de naștere într-un loc superb de care este încântată.

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  de  ELLE.ro
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Ada Condeescu a transmis un mesaj special de ziua ei de naștere și a împărtășit cu fanii mai multe imagini din locul în care se află cu ocazia aniversării. 

Cum și-a sărbătorit Ada Condeescu ziua de naștere

Pe 2 iulie, Ada Condeescu a împlinit 38 de ani. Întâmplarea a făcut ca aniversarea să o prindă în Paris, acolo unde se află de câteva zile într-o călătorie. Actrița le-a mulțumit fanilor pentru urările de bine transmise de ziua ei de naștere. 

„38 pare un număr minunat! Și s-a nimerit să fiu aici, pe străzile Parisului. Nici că puteam fi mai norocoasă! Fericită și deja vă mulțumesc pentru mesajele frumoase!”

Ada Condeescu este cucerită de frumusețea Parisului și nu a putut rata ocazia de a împărtăși acest lucru și cu urmăritorii.

„Bine e să fugi la Paris. Uitasem de lumea asta frumoasă, relaxată, senină… Oriunde te uiți e ceva minunat care îți umple inima.. mai stau!”

Ada Condeescu, despre cariera ei de actriță

Ada Condeescu a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale.” La 21 de ani, s-a lansat în lumea filmului cu lungmetrajul Eu când vreau să fluier, fluier, regizat de Florin Șerban și în care a interpretat-o pe Ana. Următorul film din cariera ei a fost Loverboy, o dramă regizată de Cătălin Mitulescu, care i-a adus o recunoaștere internațională la Festivalul de Film de la Sarajevo, și anume premiul The Heart of Sarajevo (Inima oraşului Sarajevo) pentru cea mai bună actriță pentru rolul Veli.

Ada Condeescu a mai jucat în filmele LupuLove IslandHeidiEst – Dittatura Last MinuteRondul de noapte și Retreat Vama Veche.

Ada Condeescu poate fi văzută și pe scena Teatrului ACT, în spectacolele Trădare și Acasă la Zoo, ambele regizate de Silviu Debu. În plan personal, actrița este căsătorită din 2016 cu regizorul Cătălin Mitulescu, cu care a colaborat până acum și profesional la filmul lui, Dincolo de calea ferată, unde ea a avut rolul principal. Au împreună doi copii, pe Ecaterina și pe Alexei. Ada Condeescu este implicată în acțiuni caritabile, fiind, de altfel, și ambasadoarea organizației non-profit Hope and Homes for Children România.

Ada Condeescu își alege cu grijă proiectele în care se implică și recunoaște că a avut o serie de frici înainte de a accepta să joace în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN de la Antena 1. 

„Aleg să îmi explorez meseria în toate formele ei și îmi aleg proiectele care simt că sunt pentru mine o formă de evoluție, de noutate și de conectare cu lumi necunoscute. În film, în ceea ce privește partea tehnică și teoretică, să spun așa, am acea siguranță care vine odată cu experiența. „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN' pentru mine este primul proiect în televiziune și recunosc că m-am confruntat cu multe întrebări și chiar temeri, de la cum construiești arcul de personaj atunci când nu-i cunoști toate intențiile și acțiunile la atenția pe care trebuie să o ai la continuitatea emoțiilor pe care le-ai avut acum 2-3 săptămâni”, a declarat Ada Condeescu pentru Libertatea.

Pentru Ada Condeescu, debutul ei în lumea filmului ocupă un loc aparte în sufletul ei. 

„Fiecare rol pe care l-am construit e parte din mine. Sunt filme sau spectacole de teatru care s-au înfiltrat mai mult în inima mea, dar fiecare are magia sa. Bineînțeles că în vârf sunt Ana, debutul meu, din „Eu când vreau să fluier, fluier” și care ne-a adus recunoașterea în țară și străinătate, și Veli din „Loverboy”, care a fost cu totul o experiență formidabilă pentru mine, uman și profesional, dincolo de premiile internaționale obținute.”

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Foto: Instagram

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