Când apare la PRO TV serialul „Trafic”, în care joacă Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu. Premiera are loc mai curând decât se așteptau fanii

"Trafic", noua producție originală PRO TV, este așteptată cu mare nerăbdare de către public.

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  de  Andreea Ilie
TRAFIC
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„Trafic”, noua producție originală PRO TV, va aduce pe micile ecrane o distribuție impresionantă și o poveste care promite să captiveze publicul încă de la primul episod.

Când apare la PRO TV serialul „Trafic”

La jumătatea lunii martie, PRO TV anunța debutul filmărilor pentru serialul „Trafic”. Protagoniștii serialului sunt doi actori îndrăgiți, a căror revenire în seriale a fost mult așteptată de fanii producțiilor de ficțiune. Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, un curier obișnuit a cărui viață se schimbă complet când fiul său ajunge implicat în periculoasa lume a crimei organizate. Tudor Chirilă este Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă.

Alături de ei, Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar vor portretiza personaje feminine puternice, a căror prezență va adăuga profunzime poveștii.

Mai este foarte puțin până când cei de acasă vor putea pătrunde în universul TRAFIC, noul serial crime drama original care promite să-i captiveze încă de la primul episod. Povestea explorează până unde este dispus să meargă un părinte pentru a-și salva copilul atunci când acesta ajunge în situații-limită. Din 13 iulie, TRAFIC va putea fi urmărit la PRO TV și pe VOYO.

În centrul acțiunii se află Doru Alexe (personaj interpretat de Dragoș Bucur), un curier ce duce o viață aparent obișnuită alături de familia sa. Totul se va schimba radical în momentul în care fiul său, Bogdan (interpretat de Alexandru Burcă), ajunge implicat în anturaje periculoase, ce îl vor atrage într-o serie de evenimente care le va pune la încercare întreaga familie. În paralel, Laurențiu Crețu, procurorul interpretat de Tudor Chirilă, descoperă că nici propria familie nu este ferită de pericolele care îi pândesc pe adolescenții de astăzi și va face tot ce îi stă în putere pentru a-și proteja fiica, Maria (Ioana Brumar).

Pe lângă actori consacrați, serialul va aduce pe micile ecrane și reprezentanți ai noii generații, unii dintre ei aflați chiar la primul lor proiect de televiziune. Printre aceștia se numără și Alexandru Burcă, un tânăr actor de 21 ani din Constanța.

„TRAFIC este primul meu serial și totodată primul proiect de o asemenea amploare în care am ocazia să fiu implicat. Această producție reprezintă tot ce visam să fac atunci când m-am apucat de actorie. Este chiar mai mult decât mi-aș fi putut imagina, nu mă gândeam că voi ajunge să am un rol principal. În ceea ce privește povestea din TRAFIC, consider că este una apropiată de ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, în special în lumea adolescenților. Cred că serialul va arăta situații în care mulți oameni se vor regăsi”, a declarat Alexandru Burcă.

Rolul din acest serial marchează revenirea Adelei Popescu la PRO TV, după ce a renunțat la emisiunea „Vorbește Lumea”, a cărei gazdă a fost timp de mai mulți ani. Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

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Foto: PR, Instagram

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