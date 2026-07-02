Flavia Mihășan, surpriză pentru Andrei Ciobanu de ziua lui de naștere: „Ești inspirație mereu oriunde mergi”

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Flavia Mihășan l-a luat prin surprindere pe partenerul ei, Andrei Ciobanu, de ziua lui de naștere.

Flavia Mihășan, surpriză pentru Andrei Ciobanu de ziua lui de naștere

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. După ce au confirmat că sunt într-o relație, fosta asistentă TV și comediantul au început să se afișeze tot mai des împreună, inclusiv la evenimente mondene. Andrei Ciobanu are o relație apropiată cu Tudor și Carol, cei doi copii pe care Flavia Mihășan îi are din relația cu fostul ei partener, Marius Moldovan.

Andrei Ciobanu și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Iubita lui, Flavia Mihășan, nu a uitat de acest moment important și l-a surprins cu un tort delicios. Vedeta i-a transmis partenerului ei de viață o declarație superbă prin care își exprimă admirația pentru el, dar și recunoștința pentru toate momentele frumoase petrecute până acum împreună.

„Astăzi este ziua ta!

…și voiam să-ți spun din nou cât mă bucur că ne-am cunoscut și deși ai mereu treabă, îmi faci masaj la picioare și că indiferent de vremea de afară sau alte greutăți care apar ești mereu prezent și atent și protector.

Și pentru că mă ridici și mă învârți și că ești inspirație mereu oriunde mergi și cu oricine vorbești…și mă plimbi și-mi asculți toate aberațiile fără să mă judeci și ești romantic și îți place să gătesti.

Îți mulțumesc că ești și că mă suporți, deși sunt destul de enervantă

LA MULȚI ANI, @andreistandup!! …lângă mine, desigur!”, este mesajul scris de Flavia Mihășan pentru Andrei Ciobanu.

Cum a început relația dintre Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu

Recent, Flavia Mihășan a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și Andrei Ciobanu. Amândoi se știau din industria de divertisment, iar pe parcurs au descoperit că rezonează pe mai multe planuri.

„Noi ne știm de ceva timp, de foarte mulți ani, doar că nu ne știam atât de bine. Ne-am cunoscut din industrie și a fost o surpriză plăcută să văd că ne potrivim pe atâtea planuri”, a spus Flavia Mihășan pentru VIVA!

Flavia Mihășan a mai spus și cum a fost cucerită de Andrei Ciobanu. Comediantul nu ratează ocazia de a-i face surprize romantice partenerei sale.

„E mult de spus că e o persoană super complexă, dar e un tip foarte deștept, are un simț al umorului care îmi place foarte mult și e un om real, autentic, foarte bun.”

Între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu există o diferență de vârstă de cinci ani, iar fosta asistentă TV nu consideră că ar fi un impediment acest lucru.

„Nu! De multe ori mă ia prin surprindere când mi se zice. Adică între noi niciodată nu se simte asta. Din contră, el este mult mai matur și mult mai grounded (așezat – n.red.) decât sunt eu. Bine, nu e greu, nu e ca și cum eu sunt vreun exemplu. (râde) Dar nu cred în asta, nu cred în genul ăsta de diferențe. Adică nu cred că e important.”

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Foto: Instagram

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