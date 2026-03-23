Dragoș Bucur și Tudor Chirilă, protagoniștii unui nou serial original PRO TV. Cum se numește producția și ce actori mai fac parte din distribuție

Când un copil dintr-o familie obișnuită este atras în periculoasa și copleșitoarea lume interlopă, tatăl său, un om simplu care evită confruntările cu orice preț, trebuie să intervină pentru a-l salva. De cealaltă parte a legii, un procuror neînduplecat luptă să doboare o grupare de infractori temută, în timp ce încearcă să-și protejeze propria fiică. Familie, sacrificiu și întrebarea supremă: cât de departe este cineva dispus să meargă pentru a-i proteja pe cei dragi? TRAFIC, în curând la PRO TV și pe VOYO.

Noua producție va aduce pe micile ecrane o distribuție impresionantă și o poveste care promite să captiveze publicul încă de la primul episod. Protagoniștii serialului sunt doi actori îndrăgiți, a căror revenire în seriale a fost mult așteptată de fanii producțiilor de ficțiune. Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, un curier obișnuit a cărui viață se schimbă complet când fiul său ajunge implicat în periculoasa lume a crimei organizate. Tudor Chirilă este Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă.

Alături de ei, Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar vor portretiza personaje feminine puternice, a căror prezență va adăuga profunzime poveștii.

Rolul din acest serial marchează revenirea Adelei Popescu la PRO TV, după ce a renunțat la emisiunea „Vorbește Lumea”, a cărei gazdă a fost timp de mai mulți ani. Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

„Am avut câteva zile de filmare pentru un proiect despre care cred că nu am voie să vă spun nimic. Cred.

Dar să afirm că m-am simțit foarte bine să lucrez cu acești oameni nu văd să fie o problemă”, declara Adela Popescu în urmă cu câteva zile.

În ceea ce îl privește pe Dragoș Bucur, acesta a anunțat în toamna anului trecut că se retrage din emisiunea de talente „Românii au talent” de la PRO TV, unde era jurat alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete. El a revenit recent pe micile ecrane, în sezonul 12 al uneia dintre cele mai îndrăgite emisiuni din România, „Visuri la cheie”.

„Angajamentul nostru pentru dezvoltarea produselor de ficțiune locală continuă să crească, reflectând dedicarea noastră de a oferi povești de calitate înaltă care rezonează cu publicul român. Pornind de la succesul producțiilor noastre, precum TĂTUȚU’, CLANUL sau GROAPA, pregătim acum un nou serial crime drama original și captivant, cu o distribuție formată din actori îndrăgiți, un fir narativ puternic și o producție de înaltă calitate. Povestea din TRAFIC reflectă aspecte ale realității cotidiene, surprinzând luptele, alegerile și provocările cu care se pot confrunta oamenii în viața de zi cu zi, de la dinamica din cadrul familiei până la supraviețuirea în lumea imprevizibilă a criminalității,” declară Antonii Mangov, Programming Director.

