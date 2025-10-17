Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”

Dragoș Bucur nu renunță la televiziune, chiar dacă s-a retras din juriul emisiunii "Românii au talent".

Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii "Românii au talent": "Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este..."

Dragoș Bucur și-a luat prin surprindere fanii de pe rețelele de socializare cu un anunț neașteptat. Actorul le-a împărtășit acestora decizia sa de a se retrage din emisiunea de talente „Românii au talent” de la PRO TV, unde era jurat alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete.

Dragoș Bucur revine la PRO TV cu emisiunea „Visuri la cheie”

De-a lungul timpului, Visuri la cheie a adus speranță în viețile celor care au trecut prin momente grele, dar nu au renunțat și au devenit exemple pentru cei din jur. Echipa este pregătită să cunoască noi familii cărora să le renoveze locuințele și să le dea speranța unui viitor mai bun. Au început filmările sezonului 12 al uneia dintre cele mai îndrăgite emisiuni din România.

Dragoș Bucur este gazda care va continua să ne prezinte poveștile pline de emoție ale familiilor.

„Pentru mine, Visuri la cheie e dincolo de o emisiune. Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este un proiect care aduce sprijin unor oameni ce sunt, de cele mai multe ori, adevărate exemple pentru cei din jur. De la copii olimpici, la bunici care ar face orice sacrificiu pentru nepoții lor. Noi ne-am pus pe treabă – sper să fie și vremea de partea noastră”, spune Dragoș Bucur.

Echipa Visuri la cheie este completată de arhitecții emisiunii: Cristina Joia și Omid Ghannadi, cărora li se alătură o nouă colegă: Ștefana Delia Costraș. Cu experiență, viziune și implicare, ei vor face fiecare proiect să însemne mai mult decât o renovare, să reprezinte acasă pentru fiecare membru al familiei.

„Sunt profund recunoscătoare că fac parte din sezonul 12 al emisiunii Visuri la cheie. Am fost primită cu brațele și inimile deschise, iar acest lucru a făcut ca începutul acestei experiențe să fie deosebit de frumos. Sunt arhitect de interior, cu o experiență de zece ani, iar această călătorie îmi oferă o perspectivă nouă asupra modului în care poate fi practicată această meserie”, spune Ștefana.

Echipa Visuri la cheie

Toți cei care știu pe cineva care are nevoie de ajutorul echipei Visuri la cheie pot completa formularul de înscrieri pe: înscrieri.protv.ro. Un nou sezon plin de emoție și transformări spectaculoase prinde contur chiar acum, iar Visuri la cheie continuă să schimbe vieți, casă cu casă.

Dragoș Bucur, noi dezvăluiri după anunțul că părăsește juriul „Românii au talent”

În cadrul unui interviu acordat recent, Dragoș Bucur a vorbit despre decizia sa de a părăsi agitația Bucureștiului. Actorul și soția lui, Dana Nălbaru, au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Acum doi ani, Dragoș Bucur și fosta solistă au renunțat la viața din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor un mediu mai apropiat de viața rurală.

„E destul de mult de vorbit despre chestia asta. Pentru noi e una dintre cele mai bune decizii pe care am luat-o, nu știu, în ultimii 20 de ani. Și cred că ăsta este ritmul corect sau bun al vieții. Seamănă destul de mult cu copilăria mea. Cu ritmul copilăriei mele. Parcă m-am întors un pic în timp. Ai timp să savurezi cafeaua dimineața, poți să lucrezi în liniște la ce ai de făcut, dar e adevărat că trebuie să ai o meserie care îți permite chestia asta. Eu am copilărit în București, la un ultimul bloc din Capitală, în spatele lui… Nu la casă, dar ritmul este cel de atunci, pentru mine. În care ai timp să respiri, ai timp să te uiți pe cer, ai timp… De exemplu, eu sunt convins că mulți bucureșteni nu s-au mai uitat de mult la stele. Că nu te gândești să te uiți la stele când stai în oraș. Nu ridici ochii și oricum nu le vezi, din cauza luminilor”, a declarat Dragoș Bucur pentru Libertatea.

Andreea Marin, dezvăluire surprinzătoare după separarea de Adrian Brâncoveanu: „E o dovadă de curaj să accepți'

Foto: Instagram, PR

