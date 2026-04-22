„Dear Marilyn”, o expoziție de neratat la TIFF.25, la 100 de ani de la nașterea actriței Marilyn Monroe

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

La 100 de ani de la nașterea actriței, fotografii inedite cu Marilyn Monroe realizate de Sam Shaw, celebrul fotograf american și unul dintre cei mai importanți martori vizuali ai Hollywood-ului anilor ’50, sunt subiectul unei expoziții unice la TIFF.25: Dear Marilyn. TIFF se alătură astfel unui lung șir de inițiative globale care dedică programe speciale centenarului Marilyn: Cinemateca Franceză, British Film Institute, National Portrait Gallery, MOMA sau Festivalul de Film de la Torino. Expoziția Dear Marilyn va putea fi vizitată la Muzeul de Artă Cluj-Napoca în perioada 4 – 21 iunie, iar intrarea va fi liberă.

Foto: Sam Shaw

Punctul central al expoziției îl constituie celebra fotografie realizată în timpul filmărilor pentru Șapte ani de căsnicie (The Seven Year Itch, r. Billy Wilder, 1955) – scena cu rochia albă ridicată de aerul metroului, un moment conceput chiar de Sam Shaw și devenit una dintre cele mai recognoscibile imagini din istoria culturii pop. În contrast cu această imagine, expoziția propune și o serie de cadre intime: Marilyn pe plajă, în apartament, pe străzile New York-ului sau în culise.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Selecția este inspirată și de volumul publicat postum, Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs, care aduce la lumină fotografii inedite, dar și corespondență și fragmente din jurnalele lui Shaw. Cartea va putea fi achiziționată din TIFF Shop pe durata festivalului.

În plus, spectatorii vor avea ocazia să o vadă pe Marilyn Monroe și pe marele ecran la TIFF.25, filmul Unora le place jazzul (Some Like It Hot, r. Billy Wilder, 1959) fiind inclus în programul festivalului, în proiecție specială unică a celei mai recente versiuni restaurate digital în 4K. Puține opere au rămas poate atât de vii și de irezistibile în istoria cinematografului, grație și unui trio de neuitat — Marilyn Monroe, Tony Curtis și Jack Lemmon. Marilyn e pur și simplu magnetică în acest film iconic: fragilă și senzuală, comică fără efort, cu o prezență care luminează fiecare cadru.

Sam Shaw (1912–1999) a fost unul dintre cei mai influenți fotografi americani ai secolului XX, cunoscut pentru felul în care a surprins Hollywood-ul din interior, într-un stil direct, necosmetizat. Format în fotojurnalism și colaborator al unor publicații precum Life, Shaw a refuzat estetica rigidă a fotografiei de studio în favoarea unor imagini spontane, construite pe lumină naturală și pe proximitate reală față de subiect. Accesul său privilegiat pe platourile de filmare și relațiile personale cu artiștii i-au permis să imortalizeze nu doar staruri, ci oameni în momente de vulnerabilitate și autenticitate. Fotografiile sale documentează remarcabil epoca de aur a Hollywood-ului, contribuind decisiv la felul în care aceasta a rămas în memoria colectivă până în zilele noastre.

Mai multe detalii despre programul TIFF.25 vor fi comunicate în curând. Abonamentele pentru festival au fost puse în vânzare online.

Toate fotografiile din expoziția Dear Marilyn aparțin Shaw Family Archives Ltd.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro