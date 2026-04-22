Dezvăluirea făcută de Andreea Bălan la câteva zile de la cununia cu Victor Cornea. Ce a anunțat artista: „Începutul unei noi etape…”

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil, zilele trecute, în cadrul unei ceremonii restrânse.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns, alături de familie și cei mai apropiați prieteni. Ceremonia a avut loc la Primăria Voluntari din Ilfov, iar cei doi au dezvăluit și primele imagini de la cununia civilă, fotografii pe care le poți vedea în galeria de mai sus.

„DA, din tot sufletul, cu iubire pentru totdeauna”, a scris Andreea Bălan în descrierea imaginilor surprinse în ziua cununiei civile.

Victor Cornea a purtat un costum elegant bleumarin, completat de o cămașă albă, în timp ce Andreea Bălan a ales o ținută albă, cu perle aplicate și fusta mini. Domnișoarele de onoare au purtat rochii roz.

Ulterior, cântăreața a făcut declarații suplimentare pe rețelele de socializare, atât despre cununia civilă, cât și despre un moment special pe care l-a pregătit pentru data de 10 mai, când va avea loc nunta cu Victor Cornea.

„Am spus cel mai frumos ‘DA’. Cununia civilă a fost plină de emoții, zâmbete și momente care ne vor rămâne pentru totdeauna în suflet. Am trăit clipe sincere, cu inima deschisă, alături de cei dragi nouă, care ne-au fost aproape și au făcut totul și mai special. A fost începutul unei noi etape, trăit cu iubire, recunoștință și împlinire. Vă las aici refrenul melodiei ‘Nopți albe’, o melodie nouă care spune povestea noastră și care se va lansa pe 10 mai, chiar în ziua nunții, zi pe care o așteptăm cu nerăbdare”, a scris Andreea Bălan pe contul de socializare.

Artista a mărturisit că se simte foarte fericită și abia așteaptă să împărtășească cu fanii detaliile despre povestea de dragoste cu Victor Cornea.

„Amândoi am așteptat cununia cu o emoție și o nerăbdare greu de descris, iar când, în sfârșit, s-a întâmplat, parcă nici nu-mi venea să cred că trăiesc acel moment. Am fost înconjurați de oameni dragi, suflete speciale care ne-au fost alături și care au făcut ca totul să fie cu adevărat magic. După cununie am sărbătorit la un restaurant într-un cadru intim, alături de 25 de persoane apropiate. Mă simt profund fericită și împlinită. Pentru că știu că și voi sunteți mereu alături de mine, pregătesc un nou single care va deveni coloana sonoră a acestui capitol atât de important din viața noastră. Piesa se numește ‘Nopți albe’ și este creată special pentru a celebra povestea noastră. Versurile spun exact cum ne-am cunoscut într-o lună de mai și cum, pas cu pas, ne-am găsit unul pe celălalt. Videoclipul va fi lansat pe 10 mai 2026. Abia aștept să îl împărtășesc cu voi”, a spus Andreea Bălan pentru Libertatea.

La nunta Andreei Bălan cu fostul ei soț, George Burcea, nașii celor doi au fost Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu. Aurelian Temișan a fost și nașul de botez la Clarei, fiica cea mică pe care Andreea Bălan o are din căsătoria cu George Burcea.

Foarte mulți au remarcat faptul că Aurelian Temișan nu s-a numărat printre invitați și nici soția acestuia, Monica Davidescu. Actorul a vorbit într-un interviu despre motivul pentru care a absentat de la marele eveniment din viața Andreei Bălan.

„I-am refuzat invitația. Din păcate, noi aveam spectacolul deja pus la vânzare la Craiova, am avut ‘Scrisoarea pierdută’. Programul nu ne-a permis. Eu am spus că nu cred că ne va mai alege să fim tot noi nași, dar dacă i-ar fi propus Monicăi cu siguranță ar fi spus da. Cu mine ar fi avut loc o negociere, dar nu a venit această propunere.”, a spus Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

Aurelian Temișan are însă numai cuvinte de laudă la adresa lui Victor Cornea și despre relația acestuia cu Andreea Bălan și cele două fetițe ale ei.

„Poate fi cu noroc din prima, poate să nu fie cu noroc nici din a cincea. E chestie doar de compatibilitatea dintre ei. Mi se pare că au avut timp să se cunoască destul de bine și dacă fac pasul ăsta înseamnă că sunt amândoi foarte maturi. Îmi place de el pentru că, în primul rând, el deja are un copil mare. Deci știe ce înseamnă. Fetițele se vede că sunt efectiv înnebunite după el. Andreea, din ce am stat de vorbă cu ea, se înțelege cu el cum nu s-a înțeles cu nimeni până acum. Despre asta e vorba când vorbim de armonie.”, a mai spus el pentru sursa citată.

Artista a dezvăluit că va schimba trei rochii de mireasă, iar petrecerea va avea loc într-o locație exclusivistă de pe malul lacului din Buftea. În același timp, Andreea Bălan a mărturisit că, imediat după ceremonie, nu vor pleca în luna de miere.

Spațiul ales pentru eveniment este cunoscut pentru organizarea unor petreceri fastuoase și a găzduit în trecut și alte nunți celebre, printre care cea a lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu.

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum.”, a declarat artista, potrivit Cancan.

