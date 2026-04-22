Valentin Butnaru, moment adorabil alături de câinele său. Ce gest a făcut patrupedul: „Să se asigure că suntem în regulă”

Valentin Butnaru, cunoscut publicului de la Observator, le-a arătat urmăritorilor săi de pe rețelele sociale un moment emoționant petrecut chiar în mașina sa. Prezentatorul a publicat o fotografie alături de cățelul său și a însoțit imaginea cu un mesaj plin de umor, care i-a făcut pe fani să zâmbească.

Momentul care i-a cucerit pe urmăritori

Jurnalistul a explicat contextul fotografiei care a atras imediat atenția internauților. Deși la prima vedere s-ar fi putut crede că patrupedul este speriat de o eventuală călătorie cu mașina, realitatea este cu totul alta, după cum a precizat chiar Butnaru.

„Încă nu plecaserăm de pe loc, deci nu a închis ochii din pură teroare și angoasă legate de stilul meu de condus… ci ăla e his safe spot”, a punctat vedeta de la Observator.

Din mesajul publicat reiese că între jurnalist și animalul său de companie există o relație foarte apropiată. Gestul câinelui, explică prezentatorul, ar fi mai degrabă un mic ritual de afecțiune înainte de plecare.

„Vrea să stea pe umărul meu câteva secunde, ca să se asigure că suntem în regulă”, a explicat Valentin Butnaru pe contul său de Instagram.

Momentul a fost completat și de o notă de umor, specifică stilului jurnalistului. După ce s-a lăsat cucerit de gestul cățelului, acesta a făcut o glumă despre cine ar trebui, de fapt, să se ocupe de condus.

„După ce mă topesc puțin, îi reamintesc că el e cel cu permis de conducere dintre noi și facem schimb de locuri!”, a încheiat, amuzat, Valentin Butnaru.

Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste

Ana Bodea și Valentin Butnaru formează un cuplu de doi ani și sunt colegi în același trust de televiziune. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea a jucat rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu.” Pe lângă relația lor amoroasă, cei doi formează o echipă pe cinste și în plan profesional, concentrându-și atenția pe afacerea lor, și anume o școală de balet și de televiziune.

Ana Bodea și Valentin Butnaru au surprins cu declarațiile făcute recent într-un interviu . Actrița și prezentatorul de la Antena au vorbit deschis despre dinamica din relația lor de cuplu și despre cum amândoi se susțin reciproc și își dau sfaturi când au nevoie.

„Să zic adevărul? Mă ajută de fiecare dată sfaturile lui, înțeleg ce zice, încerc să fac ce zice, dar mie mi se pare că atunci când vine vorba de actorie e mult de căutat în interior și, uneori, poate să fie un proces destul de frustrant, să recunoaștem”, a declarat Ana Bodea pentru spynews.ro. „Noi râdem foarte mult acasă, asta lumea nu cred că știe. Eu par sobru, dar nu”, a adăugat Valentin Butnaru.

Ana Bodea și Valentin Butnaru, despre diferența de vârstă dintre ei

Ana Bodea și partenerul ei de viață, Valentin Butnaru, au vorbit cu sinceritate și despre cum se raportează la diferența de vârstă de 15 ani dintre ei.

„E foarte ciudat de explicat. Mulți consideră că diferența de vârstă ar fi așa, o condiție… Ideea e că sunt mult mai imatur decât crede lumea. Ea e persoana matură din relație și ne completăm mult mai bine decât am fi crezut vreodată. Dansăm în fiecare dimineață, avem un limbaj propriu”, a spus Valentin Butnaru.

Foto: Instagram

