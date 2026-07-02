Mădălina Ghenea, imagini adorabile alături de fiica ei. Cum au apărut actrița și Charlotte

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Mădălina Ghenea prețuiește fiecare moment pe care îl petrece alături de fiica ei. Cu toate că actrița obișnuiește să fie discretă și să o ferească pe Charlotte de atenția publică, uneori o mai surprinde pe aceasta în diferite ipostaze adorabile.

Mădălina Ghenea, imagini rare cu fiica ei, Charlotte

Recent, Mădălina Ghenea le-a arătat cum a decurs drumul spre aeroport alături de fiica ei. Actrița și Charlotte s-au pregătit de o nouă vacanță împreună. Atât în mașină, cât și în avion, cele două s-au distrat pe cinste, s-au fotografiat împreună, semn că sunt pregătite de o escapadă plină de relaxare și voie bună. Ba mai mult, ce a atras atenția a fost faptul că în unele cadre, Charlotte pare că defilează asemenea unui model, semn că deja pășește pe urmele mamei sale celebre.

Mădălina Ghenea, despre fiica sa, Charlotte, și pasiunile ei

Mădălina Ghenea a vorbit sincer într-un interviu exclusiv pentru ELLE România despre creșterea fiicei sale, Charlotte, care îi seamănă leit. Actrița se emoționează tot timpul când vine vorba de copilul ei, despre care spune că are înclinație spre actorie și teatru. Cu toate că Mădălina Ghenea și-a început cariera internațională într-o perioadă dificilă, pornind de la zero, vedeta își dorește pentru Charlotte tot ce este mai bun.

„Începutul meu este unul diferit față de începutul fiicei mele. În sensul că eu m-am născut în Slatina, nu vedeam atâtea lucruri spectaculoase, ținute, bijuterii. Vede o lume complet diferită de lumea pe care a văzut-o Mădălina din Slatina. Simt că se apropie mult de teatru, asta își dorește. Mi-a cerut să meargă la Scala. Eu am făcut balet, și ea își dorește să facă balet. Cred că m-a ajutat enorm și pentru tot ce înseamnă disciplină. E un copil foarte disciplinat. Oricât de strălucitoare este această lume și cât de superficială poate să pară de afară, este o lume care are nevoie de foarte multă disciplină. Dacă nu respectți această regulă nu se vor vedea rezultatele și nu vei rămâne în timp relevant. Sper că o învăț baza. După lucrurile fabuloase vin la pachet”, a spus Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea, succes pe plan internațional

Mădălina Ghenea s-a remarcat pe plan internațional în Youth, în regia lui Paolo Sorrentino, având un rol cheie în film, al unei femei care deține informații esențiale pentru ancheta poliției. A jucat și în pelicula Urma, în regia lui Dorian Boguță, fiind primul rol într-un film românesc.

Mădălina Ghenea a bifat până acum nenumărate reușite în plan profesional. După apariția în House of Gucci, megaproducția lui Ridley Scott, în care a jucat alături de nume faimoase de la Hollywood, printre care Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek și Al Pacino, actrița a acceptat o altă provocare. Vedeta a avut oportunitatea de a juca în Deep Fear, un film în regia lui Marcus Adams, alături de Ed Westwick, cunoscut mai ales pentru rolul său, Chuck Bass, din celebrul serial Gossip Girl.

Pe lângă cariera în actorie, Mădălina Ghenea a pozat de-a lungul anilor pentru unele dintre brandurile de succes în plan internațional. Vedeta este prezentă constant la tot felul de evenimente și gale importante ale industriei și a avut ocazia, prin prisma meseriei, să întâlnească unele dintre cele mai apreciate celebrități de la Hollywood. De asemenea, a fost răsplătită cu numeroase premii ale industriei cinematografice pentru realizările ei profesionale.

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Foto: Instagram, Arhiva ELLE

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