Lavinia Pîrva, motiv de bucurie. Artista a sărbătorit o realizare profesională importantă: „Am pășit într-un domeniu fascinant”

Lavinia Pîrva a încheiat o etapă importantă din parcursul ei profesional.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Lavinia Pîrva
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Lavinia Pîrva le-a împărtășit fanilor o realizare profesională de care este foarte mândră. Artista tocmai a terminat anumite cursuri pentru care s-a pregătit intens și a primit în cele din urmă o diplomă de absolvire. 

Lavinia Pîrva, mândră de realizarea ei profesională

Lavinia Pîrva a ales să aprofundeze psihologia și să studieze tot ceea ce ține de acest domeniu de care este preocupată. Pe lângă, ea s-a înscris și la câteva cursuri, iar recent a obținut o diplomă care atestă că este consilieră pentru dezvoltare personală. De asemenea, cântăreața a fost interesată și de un model de psihoaromaterapie. 

„Astăzi am absolvit cursul de Consilier pentru Dezvoltare Personală și modulul de Psihoaromaterapie. Dincolo de diplomă, plec cu recunoștință pentru tot ce am învățat în această perioadă. De când am început Facultatea de Psihologie, am înțeles că, cu cât învăț mai mult, cu atât descopăr cât de multe mai am de învățat. Tocmai de aceea am simțit nevoia să explorez și alte direcții complementare, iar acest program de formare a venit firesc în drumul meu.

Nu cred că ne schimbăm peste noapte. Cred că ne construim, puțin câte puțin. Cu întrebări, experiențe, terapie, oameni, cărți și, uneori, prin metode pe care nici nu ne-am fi imaginat că le vom descoperi. Important este să avem deschiderea de a încerca și înțelepciunea de a păstra ceea ce rezonează cu noi. Pentru mine, studiul și lucrul cu aromele au fost o descoperire care mi-a stârnit multă curiozitate. Sunt încă la început de drum, dar simt că am pășit într-un domeniu fascinant. Psihoaromaterapia nu înlocuiește terapia sau consilierea psihologică, ci este o modalitate prin care aromele pot susține, în mod responsabil, procese de autocunoaștere și reglare emoțională. Rezultatele pe care am avut ocazia să le observ și experiențele oamenilor pe care i-am întâlnit îmi confirmă că merită să continui să aprofundez această direcție.”

Lavinia Pîrva, despre decizia de a studia Psihologia

Acum ceva timp, Lavinia Pîrva a făcut mărturisiri despre decizia de a se înscrie la cursurile Facultății de Psihologie.

„Nu știu dacă e un nou început.
Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la „modă', ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este. Poate am ales, fără să-mi dau seama, ca muzica să vină prima. A fost dintotdeauna felul meu de a trăi emoția, de a o transforma în sunet, în poveste, în legătură. Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt. Cele două se leagă firesc.”

Soția lui Ștefan Bănică a ținut să sublinieze că această decizie nu înseamnă și renunțarea la muzică

„Muzica rămâne felul meu de a mă exprima. Psihologia devine felul meu de a înțelege. Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc, mai adevărată, mai blândă, mai întreagă. E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte.”

Citește și:
Paula Chirilă, despre diferența mare de vârstă dintre ea si logodnicul ei. Cu câți ani este mai tânăr acesta: „Eram destul de sceptică, l-am întrebat…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Garda Felina - Ediția nr. 76 ,(Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 ,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Florin Ristei, dezvăluire neașteptată despre noua lui iubită. Ce nu mai are voie să facă artistul
People
Florin Ristei, dezvăluire neașteptată despre noua lui iubită. Ce nu mai are voie să facă artistul
Ramona Olaru, sinceră cu privire la trecutul ei amoros. Ce a dezvăluit fără rețineri: "Este un mit..."
People
Ramona Olaru, sinceră cu privire la trecutul ei amoros. Ce a dezvăluit fără rețineri: "Este un mit..."
Relația dintre Sarah Pidgeon, actrița din serialul "Love Story", și Joe Alwyn, fostul iubit al lui Taylor Swift, devine din ce în ce mai serioasă. Cum au fost surprinși cei doi
People
Relația dintre Sarah Pidgeon, actrița din serialul "Love Story", și Joe Alwyn, fostul iubit al lui Taylor Swift, devine din ce în ce mai serioasă. Cum au fost surprinși cei doi
Imaginile cu care Gina Pistol și-a cucerit fanii. Cum a apărut prezentatoarea, în costum de baie, în vacanță
People
Imaginile cu care Gina Pistol și-a cucerit fanii. Cum a apărut prezentatoarea, în costum de baie, în vacanță
Ioana Grama are contul de Instagram închis. Nu e singura creatoare de conținut în această situație
People
Ioana Grama are contul de Instagram închis. Nu e singura creatoare de conținut în această situație
Noul sezon Survivor începe mai repede decât se așteptau fanii. Ce a dezvăluit chiar Adi Vasile, prezentatorul show-ului
People
Noul sezon Survivor începe mai repede decât se așteptau fanii. Ce a dezvăluit chiar Adi Vasile, prezentatorul show-ului
Publicitate
Subiecte Română la BAC 2026 – primele cerințe aflate de la elevii ieșiți de la examen. Bacovia și Arghezi, primele puncte de rezolvat
Subiecte Română la BAC 2026 – primele cerințe aflate de la elevii ieșiți de la examen. Bacovia și Arghezi, primele puncte de rezolvat
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Îți amintești de Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele sexy? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Îți amintești de Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele sexy? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Cum a apărut soția lui Dani Oțil, în stațiunea Olimp! Detaliul observat de mulți
Cum a apărut soția lui Dani Oțil, în stațiunea Olimp! Detaliul observat de mulți
Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Artistul a publicat o imagine în mediul online care i-a surprins pe toți
Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Artistul a publicat o imagine în mediul online care i-a surprins pe toți
Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului. Cum arată actrița în prezent
Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului. Cum arată actrița în prezent
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Uită-te bine la tânărul din imagine! La 23 de ani, s-a pozat alături de Cristina Spătar, la un eveniment din Milano. E român și toată lumea îl știe de când era mic. Îți dai seama cine e?
Uită-te bine la tânărul din imagine! La 23 de ani, s-a pozat alături de Cristina Spătar, la un eveniment din Milano. E român și toată lumea îl știe de când era mic. Îți dai seama cine e?
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani! Ce a hotărât acum
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani! Ce a hotărât acum
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Regina Camilla s-a afișat cu o cunoscută transfobă, stârnind indignarea publicului
Regina Camilla s-a afișat cu o cunoscută transfobă, stârnind indignarea publicului
People

Regina Camilla a pozat alături de J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter, devenită între timp o militantă împotriva drepturilor persoanelor transgender.

+ Mai multe
Ilona Brezoianu, declarații despre dorința de a deveni mamă pentru a doua oară: "Este destul de obositor"
Ilona Brezoianu, declarații despre dorința de a deveni mamă pentru a doua oară: "Este destul de obositor"
People

Ilona Brezoianu a dezvăluit dacă își mai dorește să aibă un copil.

+ Mai multe
Paula Chirilă, despre diferența mare de vârstă dintre ea si logodnicul ei. Cu câți ani este mai tânăr acesta: "Eram destul de sceptică, l-am întrebat..."
Paula Chirilă, despre diferența mare de vârstă dintre ea si logodnicul ei. Cu câți ani este mai tânăr acesta: "Eram destul de sceptică, l-am întrebat..."
People

Paula Chirilă a vorbit deschis despre diferență de vârstă care există între ea și Dan Giuvelic, logodnicul său.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC