Lavinia Pîrva, motiv de bucurie. Artista a sărbătorit o realizare profesională importantă: „Am pășit într-un domeniu fascinant”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Lavinia Pîrva le-a împărtășit fanilor o realizare profesională de care este foarte mândră. Artista tocmai a terminat anumite cursuri pentru care s-a pregătit intens și a primit în cele din urmă o diplomă de absolvire.

Lavinia Pîrva, mândră de realizarea ei profesională

Lavinia Pîrva a ales să aprofundeze psihologia și să studieze tot ceea ce ține de acest domeniu de care este preocupată. Pe lângă, ea s-a înscris și la câteva cursuri, iar recent a obținut o diplomă care atestă că este consilieră pentru dezvoltare personală. De asemenea, cântăreața a fost interesată și de un model de psihoaromaterapie.

„Astăzi am absolvit cursul de Consilier pentru Dezvoltare Personală și modulul de Psihoaromaterapie. Dincolo de diplomă, plec cu recunoștință pentru tot ce am învățat în această perioadă. De când am început Facultatea de Psihologie, am înțeles că, cu cât învăț mai mult, cu atât descopăr cât de multe mai am de învățat. Tocmai de aceea am simțit nevoia să explorez și alte direcții complementare, iar acest program de formare a venit firesc în drumul meu. Nu cred că ne schimbăm peste noapte. Cred că ne construim, puțin câte puțin. Cu întrebări, experiențe, terapie, oameni, cărți și, uneori, prin metode pe care nici nu ne-am fi imaginat că le vom descoperi. Important este să avem deschiderea de a încerca și înțelepciunea de a păstra ceea ce rezonează cu noi. Pentru mine, studiul și lucrul cu aromele au fost o descoperire care mi-a stârnit multă curiozitate. Sunt încă la început de drum, dar simt că am pășit într-un domeniu fascinant. Psihoaromaterapia nu înlocuiește terapia sau consilierea psihologică, ci este o modalitate prin care aromele pot susține, în mod responsabil, procese de autocunoaștere și reglare emoțională. Rezultatele pe care am avut ocazia să le observ și experiențele oamenilor pe care i-am întâlnit îmi confirmă că merită să continui să aprofundez această direcție.”

Lavinia Pîrva, despre decizia de a studia Psihologia

Acum ceva timp, Lavinia Pîrva a făcut mărturisiri despre decizia de a se înscrie la cursurile Facultății de Psihologie.

„Nu știu dacă e un nou început.

Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la „modă', ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este. Poate am ales, fără să-mi dau seama, ca muzica să vină prima. A fost dintotdeauna felul meu de a trăi emoția, de a o transforma în sunet, în poveste, în legătură. Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt. Cele două se leagă firesc.”

Soția lui Ștefan Bănică a ținut să sublinieze că această decizie nu înseamnă și renunțarea la muzică

„Muzica rămâne felul meu de a mă exprima. Psihologia devine felul meu de a înțelege. Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc, mai adevărată, mai blândă, mai întreagă. E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte.”

Citește și:

Paula Chirilă, despre diferența mare de vârstă dintre ea si logodnicul ei. Cu câți ani este mai tânăr acesta: „Eram destul de sceptică, l-am întrebat…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro