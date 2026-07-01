Imaginile cu care Gina Pistol și-a cucerit fanii. Cum a apărut prezentatoarea, în costum de baie, în vacanță

Gina Pistol și-a surprins fanii cu mai multe cadre în care apare îmbrăcată în costum de baie.

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  de  Andreea Ilie
Gina Pistol
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Smiley și Gina Pistol profită de zilele de vară pentru o nouă vacanță în familie. Cei doi au plecat în Italia împreună cu fiica lor, Josephine.

Gina Pistol, în costum de baie pe rețelele de socializare

Italia se află printre destinațiile preferate ale cuplului. De-a lungul anilor, Smiley și Gina Pistol au ales în repetate rânduri această țară pentru vacanțele lor. La începutul lunii mai au petrecut câteva zile la Milano alături de Josephine, iar în 2024 au explorat Toscana împreună cu prietenii lor, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Răzvan Fodor și Irina Fodor.

Gina Pistol și-a surprins fanii cu mai multe cadre în care apare îmbrăcată într-un costum de baie negru, din două piese, care i-a pus perfect în valoare silueta.

Prezentatoarea a postat mai întâi o imagine cu filtru, ca apoi să reposteze pe Instastory fotografia, fără filtre, dar etichetându-l pe medicul estetician la care a apelat de mai multe ori.

Ea a postat ulterior un cadru în care apare purtând ochelari de soare și având părul ud, cel mai probabil fotografia fiind realizată după momente de răcorire în mare.

Cum a slăbit Gina Pistol aproape 30 de kilograme

Căsătorită din 2023 cu Smiley, împreună cu care are o fetiță adorabilă, și aflată în plin succes profesional ca prezentatoare a emisiunii MasterChef, Gina Pistol a recunoscut că i-a fost foarte greu să scape de cele aproape 30 de kilograme pe care le-a acumulat în timpul sarcinii.

Prezentatoarea a povestit cum a ajuns de la 53 de kilograme, înainte de sarcină, la 80 de kilograme și cât timp i-a luat să revină la silueta dorită.

„Eu eram o tipă care, până să rămân însărcinată, aveam cam 53 de kilograme. Uneori făceam sport, de fapt, am avut o perioadă foarte lungă în care am făcut sport, după care au mai fost și perioade în care nu am făcut, dar cumva mă mențineam acolo, la 53–54 de kilograme. Am rămas însărcinată și, dintr-o dată, am ajuns la 80 de kilograme. Foarte multe mame mi-au spus: ‘Stai liniștită, după ce naști o să ajungi la greutatea pe care o aveai înainte. Ei bine, nu s-a întâmplat asta, oameni buni. Am stat vreo patru ani luptându-mă cu kilogramele în plus. Pentru cele care au devenit mame de curând, nu puneți presiune pe voi. O să slăbiți la un moment dat. La mine s-a întâmplat după patru ani, dar în primul an este mult mai important să fii acolo pentru copil și să nu mai puneți și presiunea asta pe umerii voștri, pentru că știu că aveți deja foarte multe”, a mărturisit Gina Pistol.

Vedeta a povestit și despre dieta care a ajutat-o să își recupereze silueta de dinainte de naștere.

„La un moment dat, la o masă cu niște prieteni, vorbeam despre medicină alternativă și am aflat despre un tip de lapte din care se scoate cazeina. Am ținut această cură doar 12 zile. Ce am observat eu a fost că mi-a scăzut inflamația din corp. Faptul că slăbești este doar un beneficiu în plus, pentru că această cură ajută foarte mult la nivel celular: scade inflamația, ajută ficatul, sistemul digestiv și pancreasul. În cazul meu, cura asta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului. Am început să slăbesc și să mă dezumflu cumva din a cincea zi. Nu-mi venea să cred când mă urcam pe cântar și vedeam că, după încă o săptămână, mai scădeam două kilograme. La mine era clar și retenție de apă, eram umflată. Ideea este că acum am ajuns din nou la 53 de kilograme. Fac sport de trei ori pe săptămână și am o singură masă principală pe zi, care conține proteină. Îmi fac un cartof dulce lângă și o salată și nu mai mănânc haotic, cum mâncam înainte”, a mai povestit vedeta.

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Foto: Instagram

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