Smiley și Gina Pistol, vacanță de vis în Italia alături de fiica lor, Josephine. Primele imagini din Capri

Smiley și Gina Pistol au plecat într-o nouă vacanță în familie, iar destinația aleasă este una dintre preferatele lor: Italia.

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  de  ELLE.ro
Smiley și Gina Pistol în vacanța de familie (1)
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Smiley și Gina Pistol profită de zilele de vară pentru o nouă vacanță în familie. Cei doi au plecat în Italia împreună cu fiica lor, Josephine, iar artistul le-a oferit fanilor o primă privire asupra escapadei printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare. El a anunțat că acesta este doar începutul și că urmează să împărtășească și alte imagini din concediu.

Smiley și Gina Pistol, vacanță de familie în Capri

Primele cadre surprind sosirea familiei în Napoli. De acolo, cei trei și-au continuat drumul cu feribotul spre insula Capri, unde și-au stabilit baza pentru următoarele zile. După ce s-au cazat și și-au lăsat bagajele, Smiley, Gina și Josephine au ieșit să descopere împrejurimile. Au străbătut străduțele pitorești ale insulei, au admirat priveliștile spectaculoase către mare, iar cea mică s-a bucurat de câteva momente de joacă în parc, unde s-a dat în leagăn.

În vlogul publicat online, Smiley a făcut și o glumă inspirată de prenumele său din buletin, Tiberiu, amintind de împăratul roman care și-a petrecut o parte din domnie în Capri.

„Acum 2000 de ani, Tiberiu a venit în Capri să conducă Imperiul Roman. Eu, Tiberiu al nu știu câtelea, am venit să mă bucur de peisaje, de liniște și să petrec timp cu familia. Așa că vă trimit și vouă o scrisoare din Capri… pardon, un DailyTok”, a scris Smiley în descrierea videoclipului.

Italia se află printre destinațiile preferate ale cuplului. De-a lungul anilor, Smiley și Gina Pistol au ales în repetate rânduri această țară pentru vacanțele lor. La începutul lunii mai au petrecut câteva zile la Milano alături de Josephine, iar în 2024 au explorat Toscana împreună cu prietenii lor, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Răzvan Fodor și Irina Fodor.

Smiley și Gina Pistol au împlinit trei ani de căsătorie

Smiley a marcat pe Instagram cei trei ani de căsătorie cu Gina Pistol printr-o postare emoționantă, care a înduioșat pe toată lumea. Artistul i-a făcut soției sale o declarație superbă de dragoste. 

„Acum 3 ani am spus ‘DA’.
Și te-am ales pe tine în fiecare zi.
În zile bune, în zile grele, în haos, în oboseală, în toate momentele care nu ajung în poze, dar care construiesc iubirea adevărată.
Și adevărul e că, în 3 ani, am înțeles că iubirea nu stă doar în momentele mari.
Stă în liniștea dintre noi.
În felul în care ne privim fără să spunem nimic.
În familia pe care o construim zi de zi.
În sentimentul de ‘acasă.’
Iar dintre toate lucrurile frumoase pe care le-am trăit până acum… voi două sunteți, fără îndoială, cea mai frumoasă parte din mine.”

Gina Pistol, despre cum este Smiley în rolul de tată

Gina Pistol a vorbit recent despre cum îl vede pe soțul ei, Smiley, în rolul de tată. Prezentatoarea TV susține că artistul dă dovadă de o răbdare incredibilă și o surprinde acest lucru la partenerul ei de viață. 

„Să știi că îmi place foarte mult de el ca tată, pentru că stau și analizez, stau și urmăresc ce cuvinte folosește, câtă răbdare are. Deși el, pe scenă, emană căldură, este solar și e un om blând și bun, e un pic mai închis față de mine, e puțin mai introvertit. Eu sunt ca o carte deschisă, eu n-am „poker face.' Știi când sunt fericită, când sunt mai puțin fericită. Andrei, în schimb, știe să țină toată lumea și energiile celorlalți la distanță. Dar e un om bun. El, ca Andrei Tiberiu Maria, este alt om. Acasă îmi place foarte mult cum se joacă cu Josephine. Practic, se pune la mintea ei. Și mă uit la el după ce vine de la concert – el, care pe scenă e star – și apoi acasă se joacă cu fiica mea și fac balet… Mă distrează și îmi place foarte mult relația pe care o au ei și cum este el ca tată”, a spus Gina Pistol în podcast-ul „Tot ce nu spunem”, găzduit de Sore.

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Foto: Arhiva ELLE

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